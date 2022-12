Pogledajte utakmicu Hrvatske protiv Argentine na gornjogradskoj lokaciji Baš Naš adventa

Nogometna groznica svjetskog prvenstva nikog nije zaobišla od kako se Hrvatska plasirala u polufinale. Utakmica Hrvatske protiv Brazila vratila je sjećanje na 2018. godinu kada smo svi bili kao jedno. Nakon nevjerojatnog posljednjeg uspjeha naših Vatrenih, traže se idealne lokacije za sljedeću utakmicu Hrvatske protiv Argentine koja će se održati 13. prosinca u 20 sati. Gledanje na otvorenom s društvom sve je popularnije, pa tako prijenos utakmice možete pogledati i na Baš Naš adventu, na gornjem gradu, popularnom mjestu u Zagrebu gdje vas očekuje bogata ponuda jela i pića, pregršt glazbe i koncerata, zabave i veselja.

Uživite se u pravu sportsku atmosferu uz čak 14 kućica sa zanimljivim jelima i izborom pića koji plijene pažnju originalnom recepturom, ali i načinom serviranja. Baš Naš advent okuplja najbolje od gastronomije i poznata kulinarska imena. Za poseban doživljaj utakmice isplati se čekati u redu, jer su za najprimamljivije mirise i okuse zaslužni vrsni hrvatski chefovi: Marin Medak, Mario Mandarić i Stjepan Gojšić te najpoznatiji chef‘s trio – Damir Tomljanović, Stjepan Vukadin i Melkior Bašić Ches’s trio by Damir Tomljanović, Stjepan Vukadin I Melkior Bašić. Od najfinijih mesnih delicija do slatkih okusa, dočekat će vas s osmijehom i zajedno navijati s vama. Osim dobrih zalogaja, za nazdravljanje uspjehu naših igrača u Kataru, na Baš Naš se možete zagrijati uz brojna pića od adventskih kuhanih, toplih vina, koktela, džinova do hladnih piva, viskija i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih opcija. Za pravu navijačku atmosferu osim ogromnog LED ekrana, hrane i pića, potrebno je i prigodne glazbe. Za još bolji doživljaj gledanja utakmice pobrinut će se pokrovitelj Konzum koji će Baš Naš ovog utorka pretvoriti u hit mjesto za navijače Vatrenih. Za glazbenu pozadinu i navijačke pjesme zaslužan će biti DJ Claudio Madirazza.

Zar još niste krenuli? Vjerujemo kako vam razloga za posjet Baš Naš adventu više ne treba. Ne zaboravite debelu jaknu i rekvizite, jer kockice će zavladati u cijeloj Hrvatskoj.

Sve do 07. siječnja, plato Gradec zasigurno će biti rado posjećena zagrebačka lokacija i glavno odredište svih onih željnih dobrog druženja, puno smijeha, zarazne pjesme i plesa. Cjelokupni program možete pratiti na službenoj Facebook stranici te Instagram profilu.