Poticaji za električna vozila podijeljeni u samo 50 minuta

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ponedjeljak je u osam sati otvorio natječaj za subvencioniranje kupovine energetski učinkovitih vozila, a poticaji za električna vozila podijeljeni su u samo 50 minuta, priopćili su iz fonda.

Već nakon jedne minute, navodi se u priopćenju, rezervirano je gotovo 30 posto sredstava, a ukupni broj prijava po prodajnom mjestu varirao je od samo pet prijava za salone sa slabijim rezultatom, pa do sveukupno 60-ak prijava za uspješnije prodajne salone.

Pri kupnji vozila s potpuno električnim pogonom ili pogonom na vodik moglo se ostvariti do 70 tisuća kuna subvencije, a za L1-L7 vozila (električni skuteri, mopedi, motocikli i sl.) moglo se dobiti do 20 tisuća kuna.

Za ovogodišnji natječaj osigurano je 103,3 milijuna kuna za fizičke i pravne osobe, čime se očekivala subvencija od oko 1.860 vozila, te još pet milijuna kuna za javni sektor. No, iako su se brojni kupci pripremali za ovogodišnje poticaje FZOEU-a od samog početka godine, sva sredstva su rezervirana za samo 50 minuta. Štoviše, u prvoj minuti natječaja rezervirano je čak 30 posto sveukupnih sredstava, a već nakon 30 minuta rezervacije su dosegle 99 posto ukupnih sredstava, navode iz Fonda.

S obzirom na to da je svako prodajno mjesto energetski učinkovitih vozila moglo dobiti po samo jednu aplikaciju za prijave svojih kupaca, brojevi prijava po prodajnom salonu uvelike se razlikuju. Tako su prodajni saloni sa slabijim rezultatom uspjeli prijaviti samo pet do šest vozila u navedenih 50 minuta trajanja natječaja, dok su uspješniji saloni uspijevali odraditi od 40 do čak 60 prijava po prodajnom mjestu.

Udruga za e-mobilnost Strujni krug napravila je kratki upitnik za svoje članove te se njime pokazalo da su veliki prodajni saloni imali veće probleme jer su na jednu aplikaciju imali znatno veći broj narudžbi koje je bilo potrebno prijaviti u kratkom roku, dok se čini da su pojedini manji prodajni saloni imali problema sa slabijom pripremom jer nisu uspjeli ni znatno manji broj vozila prijaviti u navedenom roku.

Priprema za ovogodišnji natječaj Fonda bila je važna i kod kupaca, a pogotovo kod pravnih osoba koje su morale pripremiti znatno više potrebnih dokumenata za prijavu. Iz udruge Strujni krug ističu da su svoje članove pripremali i nekoliko mjeseci unaprijed prema pravilnicima prošlogodišnjeg natječaja, te da se isto isplatilo jer je gotovo dvije trećine članova uspješno prijavljeno za poticaje bez obzira na kratko trajanje samog natječaja.

Krajem 2021. godine u Hrvatskoj je bilo registrirano 3.054 električnih osobnih i dostavnih vozila, a s obzirom na izdvojena sredstva Fonda ove godine, očekuje se da bi se 2022. godina mogla završiti s 5.000 registriranih električnih vozila.

Hrvoje Prpić iz Udruge Strujni krug istaknuo je da, a s obzirom na trenutno stanje u automobilskoj industriji, vjeruje da će udio prodaje električnih vozila u sveukupnoj prodaji novih vozila porasti na četiri posto.