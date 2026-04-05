Preminuo profesor Vlatko Cvrtila

Profesor, dekan i rektor VERN-a te bivši državni savjetnik ostavio je snažan trag u obrazovanju i sigurnosnim politikama

Hrvatska akademska i sigurnosna zajednica oprostila se od jednog od svojih najprepoznatljivijih stručnjaka, danas je u 61. godini života preminuo sveučilišni profesor Vlatko Cvrtila, dekan i prvi rektor Sveučilišta VERN’.

Tijekom bogate i raznolike karijere, Cvrtila je ostavio dubok trag u visokom obrazovanju, ali i u području nacionalne sigurnosti i javnih politika. Dugogodišnji je profesor i jedan od ključnih ljudi Sveučilišta VERN’, gdje je od 2013. obnašao dužnost dekana, a 2021. postao i prvi rektor.

Prije toga, značajan dio karijere proveo je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je bio dekan i prodekan te sudjelovao u oblikovanju studijskih programa i razvoju institucije. Njegovo djelovanje nije bilo ograničeno samo na akademsku sferu – aktivno je sudjelovao i u državnim institucijama.

Od 2005. do 2008. bio je savjetnik za obranu predsjednika Republike Hrvatske, dok je u razdoblju od 2009. do 2011. obnašao dužnost savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednice Vlade Republike Hrvatske, čime je dao doprinos oblikovanju sigurnosnih i obrambenih politika na nacionalnoj razini.

Kroz svoj rad obrazovao je brojne generacije studenata, a kolege ga pamte kao angažiranog i pristupačnog suradnika. Isticao se sposobnošću povezivanja teorije i prakse te poticanja kritičkog i analitičkog razmišljanja, ostavljajući snažan profesionalni i osobni trag u sredinama u kojima je djelovao.