Priča o Bubaba by FreeON – brand koji trebate pratiti

Većinu nas nije toliko lako oduševiti, međutim bajkoviti proizvodi koji nastaju u Hrvatskoj, u srcu Hrvatskog Zagorja, imaju posebnu važnost kod roditelja u jedinstvenom i emotivnom momentu rođenja djeteta. Bubaba by Freeon posebnim dezenima, uzorcima, materijalima, priča posebnu priču izvorne, hrvatske proizvodnje.

Iznimno široka paleta proizvoda

- Bubaba by FreeON brand može se pohvaliti iznimno širokom paletom proizvoda. Od ideje pa do finalnog proizvoda, utkani sati i sati nježnosti, želje da za djecu, kojoj posvećujemo maksimalnu pažnju, stvorimo nešto iznimno kvalitetno, udobno, lijepo i moderno - pojašnjava Sanja Varjačić Posilović, brand managerica Bubaba by FreeOn branda

Od 2011. ova tvrtka stvara proizvode iznimne kvalitete za bebe i njihove roditelje s posebnim naglaskom na sigurnost, udobnost, održivost i nježnost. Od različitih setova posteljine za kolijevke i krevetiće, preko gnijezda za bebe, jastuka za dojenje, dekica, vreća za spavanje, različitih vrsta tekstilnih pelena, tetra krpica za bebe, preko ogrtača i ručnika pa sve do dekorativnih i funkcionalnih foteljica, jastuka i personaliziranih dekica.

U asortimanu je preko 20 grupa proizvoda, 200 različitih proizvoda čije se kolekcije mijenjaju čak dva puta godišnje. Podsjetimo, BubababyFreeON brand, dio je grupacije kojoj pripadaju maloprodajni lanci odjeće i opreme za djecu, bebe i trudnice Bubamara i Baby Center.

Posebno su ponosni na organic liniju

- Poseban naglasak stavili smo na novu organic liniju proizvoda u kojoj su objedinjeni artikli potrebni djetetu samom početku. Set posteljine za kolijevku, vreća za spavanje, dvostrana dekica i dvostrano gnijezdo. Svaki roditelj želi samo najbolje za svoje dijete i sve veći broj njih bira tkanine organskog podrijetla. Važno nam je da su naši proizvodi pažljivi ne samo prema dječjoj koži, nego i prema okolišu - naglašavaju.

Birajući Bubaba by FreeON proizvode roditelji mogu biti sigurni da su odabrali samo najbolje za svoje dijete. U proizvodnji se koriste provjereni i kvalitetni materijali s certifikatima i Oeko-tex standard certifikatima, s iznimnom kvalitetom šivanja.

Svi njihovi proizvodi su svevremenski, zadovoljavaju visoke standarde i nisu teritorijalno ograničeni na nijedan način – samim time namijenjeni su svim tržištima. Čak 51 posto njihove prodaje odnosi se na izvozna tržišta tržišta od Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih od Saudijske Arabije te su izlagači na najvećim sajmovima dječje opreme u Europi.

- Osim što smo redoviti posjetitelji inozemnih sajmova namijenjenim proizvođačima tekstilnih proizvoda, predstavnici kompanija s kojima surađujemo, barem dva puta godišnje posjete našu kompaniju i proizvodnju - izjavila je Sanja Varjačić Posilović.

Trenutačno zapošljavaju 52 osobe, od čega odjel proizvodnje čini većinu. Kako kažu, uz profesionalni, njeguju prijateljski odnos, povezanost i proaktivnost.

- Svakim se danom trudimo zaposlenom ponuditi zadovoljstvo i priznanje na poslu, koje onda rezultira pozitivnim odnosom na radnom mjestu - navode.

Poslovni partneri u Hrvatskoj, u kojima možete pronaći njihove proizvode, su specijalizirane trgovine dječjim proizvodima poput Baby Centera & Bubamara, a prisutni i kod drugih kupaca, drogerija, online shopova.