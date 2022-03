Prijevoznici zbog poskupljenja goriva traže hitne mjere pomoći od Vlade

Udruga Glas poduzetnika i Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika smatraju da će ovo poskupljenje goriva imati pogubne posljedice ne samo za prijevoznike, već i za građane u Hrvatskoj

Udruga Glas poduzetnika i Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika zahtijevaju hitne mjere pomoći za prijevoznike zbog novog poskupljenja goriva. Naime, kako navode u priopćenju, od utorka bi cijena goriva trebala poskupjeti za kunu i 60 lipa, što znači da bi cijena benzina skočila na 13 kuna i 79 lipa, a dizela na 14 kuna i 13 lipa po litri. Taj enorman rast cijena imat će velikog utjecaja na hrvatske cestovne prijevoznike, a posljedice će osjećati apsolutno svi u Hrvatskoj.

Nastavak njihovog priopćenja prenosimo u cijelosti:

"Bez Vlade i hitnih mjera pomoći, prijevoznici neće moći funkcionirati kao do sada što će dovesti i do ostalih poskupljenja usluga jer nitko ne može raditi besplatno ili uz gubitke. Svakako treba spomenuti kako smo u posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci rapidnom porastu cijene goriva, ali ovo najnovije poskupljenje će biti pogubno za mnoge. Poskupljenje goriva utječe na poskupljenje prijevoza što dovodi do promjene života i za građane jer će se pojedine linije prijevoza morati reducirati kako bi prijevoznici opstali. Upravo zbog toga Udruge inzistiraju da se uvedu mjere kojima bi se olakšalo poslovanje poduzetnicima i život građanima. Također, želimo naglasiti kako više nema mjera pomoći za očuvanje radnih mjesta što je još jedan veliki problem.

Udruga Glas poduzetnika i Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika ovim putem traže od ministra Olega Butkovića da realno sagleda cijelu situaciju i predlažu da se, s obzirom na poskupljenje goriva, uvede mjera pomoći u iznosu od dvije kune po litri povrata. Osim toga, zahtijevamo pristup gorivu bez ograničenja u slučaju redukcije, uvođenje prijevozničkog dizela kao za ribare i poljoprivrednike te nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta.

Osim toga, smatramo da je potrebno privremeno suspendirati miješanje biodizela u gorivo, obzirom da se posljedično diže cijena goriva te uvesti količinsko ograničenje točenja goriva za strana teretna vozila, na način da ista smiju točiti maksimalno 200 litara, a kao što je već praksa u pojedinim zemljama okruženja. Tim se pristupom uvelike može olakšati hrvatskim prijevoznicima i omogućiti da nastave sa svojim radom, u suprotnom će mnogi morati zatvoriti svoja vrata - postojeći trend poskupljenja goriva dovest će do kolapsa. Inzistiramo na hitnoj reakciji inače će Vlada svojom nezainteresiranošću dopustiti da jedna grana gospodarstva u potpunosti nestane. Kao što smo već nekoliko puta naglašavali, veliki problem su trošarine i ostali nameti zbog kojih je poslovanje u Hrvatskoj izrazito teško, te i dalje stojimo iza toga da je potrebno ukinuti sve nepotrebne namete."