Prosječna starost vozila u RH gotovo 15 godina

Prosječna starost vozila u Hrvatskoj tijekom prve polovine 2022. iznosila je 14,74 godine, a pritom je gotovo 70 posto vozila staro 10 i više godina, objavio je u srijedu Centar za vozila Hrvatske.

Po podacima Centra, u prvih šest mjeseci 2022. godine u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 1.244.465 registriranih vozila.

Od ukupno registriranih vozila, navodi se, njih čak 68,14 posto staro je 10 i više godina, dok je 14,73 posto vozila starosti od šest do devet godina. Slijede vozila starosti od dvije do pet godina (12,79 posto), a najmanje su zastupljena ona stara do godinu dana (tek 4,33 posto).

- Prema dosadašnjim statistikama, taj se broj iz godine u godinu povećava pa su tako vozila tijekom 2020. godine bila prosječne starosti 14,18 godina, dok se 2021. godine ta brojka povećala na 14,34 godine, a sada ponovno uočavamo porast na 14,74 godina. Premda se nadamo da će se ta brojka ipak do kraja godine smanjiti, povećanje prosječne starosti voznog parka u Hrvatskoj razlog je zašto ne treba zanemariti važnost redovitog održavanja i tehničkog pregleda vozila - rekao je rukovoditelj tehničkog odjela Centra za vozila Hrvatske Tomislav Škreblin.

Najviše je novoregistriranih vozila M1 kategorije – osobnih automobila, njih čak 54.429, od čega je novih vozila 23.777, a rabljenih 30.652. Čak je 50 posto navedenih vozila s dizel motorom, dok je sljedeći najzastupljeniji pogon na benzin (35 posto), a na trećem su se mjestu našla hibridna vozila (9,9 posto), stoji u priopćenju.

Novoregistrirana vozila M1 kategorije koja mogu voziti na benzin i auto plin (LPG), zastupljena su tek sa 2,35 posto, dok su najmanje zastupljena vozila na električnu energiju (1,32 posto), hibridna vozila s vanjskim punjenjem (1,11 posto), vozila koja imaju pogon na benzin i prirodni plin (0,02 posto) i na kraju vozila s pogonom isključivo na prirodni plin (0,0018 posto).

Prema statistikama, pogon na dizelsko gorivo najzastupljeniji je i kod vozila M2, M3, N1, N2 i N3 kategorije (gospodarska vozila). Hibridna su vozila zasad još uvijek nisko na ljestvicama zastupljenosti po kategorijama, te jedino u M1 kategoriji dostižu 9,9 posto, stoji u priopćenju Centra za vozila Hrvatske.

Ipak, uočen je značajan porast broja novih hibridnih vozila M1 kategorije, pa tako ona čine oko 21 posto novoregistriranih vozila u Hrvatskoj. S druge strane, rabljena hibridna vozila iste kategorije čine tek 2,4 posto novoregistriranih vozila.

U prvom polugodištu zabilježeno je tako 5.419 hibridnih vozila, 605 hibridnih vozila s vanjskim punjenjem i 721 vozilo na električni pogon.