Rekordan interes za SoMo Borac powered by Httpool, stiglo preko 220 prijava

Jubilarno deseto izdanje SoMo Borca powered by Httpool bilježi rekordan interes stručnjaka za digital iz regije koji su za prestižnu nagradu prijavili preko 220 projekata. Dodjela nagrada, uz bogat zabavni program, okupit će 11. studenog u zagrebačkoj Hali najveće regionalne stručnjake iz područja digitalnog marketinga.

- Ponosni smo na rekordan broj prijava. SoMo Borac je uspješno formirao najsnažniju digitalnu zajednicu koja pridonosi razvoju i pozicioniranju struke u regiji. Najbolji regionalni stručnjaci izabrat će i nagraditi digitalne projekte koji su obilježili godinu - ističe Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica SoMo Borca.

Sjajne brojke pokazatelj su ubrzanog razvoja digitala koji postaje sve značajniji poslovni segment brojnih kompanija. To govori i činjenica da je prošlogodišnji broj prijava bio 150, što je do ove godine bio i rekord. Najveći interes za SoMo Borac tradicionalno je zabilježen za SoMo Advertising nagradu, u kojoj će se 192 projekta boriti za nagradu u 11 kategorija. S druge strane, u četiri kategorije za SoMo Media nagradu, koja se ove godine dodjeljuje po prvi put, prijavljeno je čak 29 radova najznačajnijih regionalnih medija koji će ove godine imati priliku pokazati svoje digitalne uspješnice. Za zabavu na SoMo Partyju powered by Leanpay bit će zaduženi vrhunski glazbenici iz bendova ABOP (After je bolji od partija) i KUKU$.

- Obzirom na rekordan interes, pregršt noviteta te reputaciju koju SoMo Borac ima, kao predsjednik žirija imam čast, ali i veliku odgovornost u odabiru najboljih radova zajedno sa cijenjenim članovima žirija. Povijesno su za najbolje radove odlučivale nijanse, vjerujem da će tako biti i ove godine te da ćemo uz kvantitetu imati i rekordno kvalitetne radove. Ove godine žiri ima izazov odabrati nogometnim žargonom "prvih 11", jedanaest najboljih od čak 192 prijavljena rada. Iznimno se veselim žiriranju u društvu dragih kolega i, naravno, dodjeli i okupljanju najvećih stručnjaka iz svijeta digitala na jednom mjestu - rekao je Ivan Kovačević, predsjednik žirija nagrade SoMo Advertising.

SoMo Borac powered by Httpool najvažnija je regionalna nagrada za radove iz područja digitala. Jubilarna 10. dodjela nagrada održat će se 11. studenog u Hali u Zagrebu, budite dio događaja koji okuplja najveću digitalnu zajednicu na jednom mjestu i osigurajte svoju ulaznicu.