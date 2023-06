Robert Križanović (Gealan): Samo zadovoljni zaposlenici daju izvrsne rezultate

Rezultati tvrtke GEALAN 2022. zaista su bili izvrsni. Započeo je suradnju s rekordnim brojem novih kupaca, što je dodatno pridonijelo rastu poslovanja i učvršćivanju vodeće pozicije na tržištu

Tvrtka GEALAN proizvodi prozore u skladu s ekološim i građevinskim trendovima te prema riječima direktora Roberta Križanovića postavlja nove trendove uporabom novih materijala i novih tehnologija radi smanjenja ugljičnog otiska, ali i troškova gradnje. Napominje i da im brojevi građevinskih dozvola i dostupnost izvora financiranja investicija daju za pravo da u svojoj industriji budu hrabri i optimistični.

Što je pridonijelo rastu poslovanja tvrtke GEALAN u protekloj godini?

– Kontinuirani fokus na kupce definitivno je jedan od ključnih razloga rasta poslovanja. To podrazumijeva podršku kupcima u njihovu razvoju i poslovanju, proizvode prilagođene potrebama tržišta i njihovu dostupnost, cjelokupan servis i uslugu koju kupac treba. Na taj način stvorili smo dugoročne čvrste odnose s kupcima. Veliki broj njih iskoristio je pozitivne trendove u građevinarstvu za ulaganja u povećanje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih tržišta. U protekloj godini započeli smo suradnju s rekordnim brojem novih kupaca, što je dodatno pridonijelo rastu poslovanja i učvršćivanju vodeće pozicije na tržištu.

Koliko su i kako tomu pridonijeli zaposlenici i kakav je odnos Uprave tvrtke prema njima?

– Jedna od naših strateških odrednica su zaposlenici. Cilj nam je da GEALAN bude tvrtka u kojoj je izvrsno raditi. Samo zadovoljni zaposlenici daju izvrsne rezultate, a naši su rezultati u prošloj godini zaista bili izvrsni. Veliki doprinos tome dali su svi zaposlenici profesionalnim radom, odgovornošću i odnosu prema poslu. Uprava tvrtke to zna i cijeni. Otvoreno komunicira sa zaposlenicima o rezultatima rada. Lijepo se to vidjelo i na našem nedavnom skupu s kupcima ‘Međunarodni forum budućnosti‘ u sjedištu tvrtke u Njemačkoj. Svi zaposlenici uključeni u taj zahtjevan projekt odradili su izvrstan posao, a naši kupci, oduševljeni organizacijom, odabirom tema i provedbom cijelog događaja zajedno s nama na kraju su i zapjevali i zaplesali. Bilo je prisutno više od 400 gostiju iz 14 različitih zemalja, a još 300 ih je online pratilo prezentacije. Zajedno s Upravom tvrtke spojili smo ugodno s korisnim i još jednom pokazali da svi zajedno težimo jednom cilju.

Koju ste inovaciju zadnju predstavili na tržištu prozora?

– Naša zadnja inovacija je novi sustav profila GEALAN-KONTUR®, koji objedinjuje moderan dizajn s ispunjavanjem velikih zahtjeva u pogledu toplinske i zvučne izolacije, protuprovalnih svojstava i statike. Proizvodimo ga u širokoj paleti boja u folijama i našoj jedinstvenoj GEALAN-acrylcolor® tehnologiji, koja osim različitih boja daje i najkvalitetniju površinu profila. Za njega smo kreirali i različite vrste aluminijskih obloga. Posebnost je i što smo ga prilagodili visokoautomatiziranoj proizvodnji prozora, stoga je taj sustav profila pogodan za sve zahtjeve tržišta.

Kakva je budućnost tržišta prozora i razvoja novih sustava za prozore?

– Tržište prozora razvija se u skladu sa zahtjevima moderne arhitekture. U to ulaze i zahtjevi za energetskom učinkovitosti i održivosti. Industrija prozora nije samo sljedbenik trendova i zahtjeva tržišta nego i postavlja nove trendove te podiže zahtjeve na veće razine. Danas je jako važno da se bavimo održivosti. Stoga se uvode novi materijali, mijenjaju tehnologije i procesi, kako bismo postigli znatno smanjenje emisije CO 2 u proizvodnji proizvoda. U tom smjeru kretat će se i razvoj budućih sustava za prozore. Na budućnost tržišta prozora gledam s velikim optimizmom. Iako je trenutačno primjetan pad količina na tržištu cijele Europe, još uvijek se izdaje veliki broj novih građevinskih dozvola i ulažu se sredstva u energetsku obnovu postojećih objekata. S obzirom na to što smo imali priliku vidjeti i čuti u izlaganjima na našem ‘Forumu budućnosti‘, brojevi građevinskih dozvola i dostupnost izvora financiranja investicija daju nam za pravo da budemo hrabri i optimistični u našoj industriji.

Mislite li da je ulaganje u B2B važno za vašu industriju?

– Ulaganje u B2B jako je važno za našu industriju, pa zato i GEALAN kao tvrtka mnogo ulaže u B2B. Već sam spomenuo naš nedavni ‘Forum budućnosti‘ s kupcima, na kojem smo imali priliku pokazati što radimo, koje nove proizvode razvijamo te u kojem smjeru se kreću tržište i cijela industrija. U toj sinergiji znanja, iskustava, informativnih predavanja iz industrije, zanimljivih uvida tijekom obilaska pogona i uzbudljivih rasprava zaista smo zajedno uživali i još jednom pokazali da imamo najbolje partnere s kojima ovakav B2B pomiče granice.