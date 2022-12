Saznajte gdje dočekati Novu godinu i provesti preostale adventske dane uz odlične koncerte

Božićno slavlje je iza nas, novi uzbudljivi vikend je pred nama, onaj novogodišnji. Advent u Zagrebu traje i dalje, točnije do 7. siječnja, zato iskoristite priliku i uživajte u odličnim izvođačima koji će vam prirediti nezaboravan doček Nove godine i zatvoriti ovogodišnju adventsku sezonu. Upravo je lokacija na Gornjem gradu, Baš Naš festival neizbježno mjesto za druženje na otvorenom. U silvestarskoj noći zabave neće nedostajati uz Zgroove band koji će raznim domaćim i stranim hitovima rasplesati brojne građane u Novoj godinu, a slavlje će trajati sve do 2 sata ujutro. Prije ludila koje se nas očekuje na dočeku, sutra će se na pozornicu popeti glazbeni duo Eni Jurišić i Vjeko Ključarić. Do samog kraja Baš Naš adventa očekuje vas i Psihomodo Pop koji nastupa 6. siječnja, a dan nakon poznati zagrebački DJ Felver zatvoriti će ovogodišnju adventsku sezonu. U preostalom glazbenom programu na Baš Naš adventu možete uživati pod zvjezdanim nebom, na ugodnoj temperaturi, okruženi dobrim društvom i to potpuno besplatno.

Za potpuni doživljaj pobrinut će se brojne ugostiteljske kućice s vrhunskom hranom i odličnim izborom pića. Popijte omiljeno piće u uređenim zonama i rooftopovima, uživajte u slasnim zalogajima pod svodom koji je uređen sa stotinu malih borova i crvenih mašni. Baš Naš advent uspio je i ove godine opravdati titulu najljepšeg mjesta za stvaranje blagdanskih fotografija i uspomena.

Baš Naš ostvario je i jedan poseban cilj. 30 božićnih jelki okićenih uz pomoć brojnih građana, u atriju Klovićevih dvora, otišlo je na adrese obitelji članova udruge Mali zmaj, slabijeg imovinskom stanju, kojima će ovaj mirisni i šareni znak pažnje sigurno uljepšati blagdane. U projekt nezaBORavni Božić uključili su se partneri, kompanije Konzum, Jamnica i Zagrebačka banka, a zahvaljujući dostavnoj službi MBE drvca su sigurno stigla na svoja odredišta. Građani su svakodnevno donosili svoje ukrase i nesebično se priključili toploj humanitarnoj priči koja je donijela osmijehe na licima onima kojima to najviše treba.

