SMARTER u suradnji s Agronomskim fakultetom započinje edukaciju o Strateškom planu RH u sklopu ZPP-a za razdoblje 2023. do 2027.

SMARTER, konzultantska tvrtka specijalizirana za poljoprivredu i prehrambenu industriju, u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu započinje jednodnevne seminare u trajanju od 9 sati na kojima će na pristupačan, fokusiran i stručan način dionicima poljoprivredne djelatnosti u Hrvatskoj prezentirati sve novosti i promjene koje donosi novi Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Kako se navodi u SMARTER-ovom priopćenju koje prenosimo u cijelosti, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike je najvažniji dokument za srednjoročno razdoblje kojim se određuju financijske omotnice, mjere i intervencije koje će se provoditi te kako će se usmjeriti financijskih sredstava za poljoprivredu. Plan će u velikoj mjeri odrediti smjer kako će se poljoprivredna proizvodnja razvijati do kraja ovog desetljeća.

Prema prijedlogu koji je dostavljen EK na usvajanje Hrvatska će kroz pet godina, od 2023. do 2027. godine, ne računajući državna sredstva, na raspolaganju imati 3,25 milijardi eura, pri čemu je nešto više od 1,5 milijardi eura namijenjeno za ruralni razvoj, a 1,87 milijardi za izravna plaćanja. Za 2021 i 2022 godinu za Hrvatsku je ukupno osigurano 1, 75 milijardi eura temeljem Uredba kojom je produžena primjene pravila iz prethodnog razdoblja, ali na način da će po tim, istim pravilima biti distribuiran novac iz novog višegodišnjeg financijskog okvira. Ukupna sredstava za hrvatsku poljoprivredu, iz EU proračuna od 2021 godine do 2027. iznose 5,17 milijardi eura. Uz to je i kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti za poljoprivredu namijenjeno 131 milijuna eura. Ukupna sredstava će se nadopuniti i dijelom sredstava iz državnog proračuna, a za brojne programe, naročito investicijska ulaganja, će biti korištena i sredstava samih proizvođača. Tako da možemo očekivati značajnija ulaganja koja prelaze 5,3 milijardi eura iz EU fondova.

Ovaj dokument je značajan i za nacionalnu ekonomiju jer unatoč brojnim izazovima s kojim se poljoprivreda susreće ta djelatnost je bitna za gospodarstvo u cjelini. Ona sudjeluje u BDP-u s oko 3,1 posto i zapošljava 6 posto radne snaga RH, te su prema Analizi svjetske banke (pod nazivom Stanje sektora i analiza javnih izdataka za poljoprivredu i ruralni razvoj) učinci na cjelokupno gospodarstvo šireg poljoprivredno-prehrambenog sektora u Hrvatskoj značajni. Procjenjuje se da ulaganje od 1 milijun dolara u poljoprivrednu proizvodnju generira povećanje od 5,19 milijuna dolara u vrijednosti ukupnog obujma proizvodnje u gospodarstvu (uključujući učinke potrošnje individualnih potrošača). Ako se razmatra povezivanje u oba smjera, širi poljoprivredno-prehrambeni sektor u hrvatskom gospodarstvu sudjeluje sa skoro 15 posto. Obzirom na rast cijena ali i količinski rast proizvodnje vrijednost proizvodnje se u zadnjim godinama i povećava.

Kako ističu SMARTER-ovi stručnjaci, taj dokument je izuzetno bitan za sve dionike poljoprivrednog sektora. Donosi sve ono što će se primjenjivati u poljoprivredi, u dijelu koji moraju ispuniti poljoprivredni proizvođači kako bi mogli biti u sustavu potpora. Koje sve potpore mogu očekivati, kakve se intervencije planiraju u Programu ruralnog razvoja. Kakve su financijske omotnice, ali i planirani intenzitet potpora po pojedinim mjerama. Strateški plan ZPP je veliki dokument, izrađen u formi koja je zadana od strane EK. Sadrži veliki broj podataka, velik broj na razne načine obrađenih potreba hrvatske poljoprivrede, mnogobrojne SWOT analize i cijeli niz drugih podatka koji nisu uvijek i logički povezani u jednu cjelinu. Uz to dokument je pisan uz kombiniranje engleskog i hrvatskog jezika na gotovo 900 stranica te izaziva neodoljivu želju da ga se nikada ne pročita. No, unatoč tome svi koji rade u poljoprivredi, koji pomažu poljoprivrednim proizvođačima, koji planiraju sredstava na lokalnoj razini i koji su u prilici savjetovati poljoprivrednike smatramo da su se dužni upoznati sa ovim važnim dokumentom.

Iz SMARTER-a podsjećaju da je ta konzultantska tvrtka tijekom prosinca 2021. godine zajedno s Ministarstvom poljoprivrede organizirala serijal konzultacija oko Strateškog plana RH. Iz tih razloga SMARTER u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu, kao nastavak informiranja dionika oko ZPP-a, sada pokreće jednodnevne seminare na kojima će se dionicima poljoprivredne djelatnosti u RH približiti sve najznačajnije institute, usporediti ih sa dosadašnjim normativnim uređenjem, te upozoriti na najznačajnije promjene. Uz to pružit će se i mogućnost da nakon tako detaljnog stručnog informiranja dobiju pravo i na daljnje konzultacije sa našim stručnjacima, zaključuju u SMARTER-u.