Sonda Designed by People: u Zagrebu predstavljene prve skije koje potiču kreativnost

Prva komercijalna skija koju su osmislile osobe bez prethodnog iskustva u dizajniranju konkretnog proizvoda, ali sa željom da pokažu kako vlastitu kreativnost, uz adekvatno vodstvo, mogu pretočiti u učinkovit proizvod, predstavljene su 16. studenog na otvorenju izložbe u eksperimentalnom showroomu zagrebačkog studija Brigada, u Centru Kaptol.

Jedinstvene u svijetu, dizajnirane kako bi potaknule kreativnost, WE are ONE skije rezultat su Sonda Designed by People programa - serije edukativnih radionica koja pojedince bez prethodnog dizajnerskog iskustva poziva na rad na konkretnim, tržišno utemeljenim proizvodima i tako kreativnost čini dostupnom s ciljem da dokaže njezinu visoku učinkovitost kada se adekvatno mentorira i potiče. U okviru programa, uz stručno vodstvo, polaznici imaju priliku kreirati konkretan, tržišno relevantan proizvod slijedeći sedam faza, od projektnog zadatka do produkcije i promocije. Riječ je o kontinuiranom programu koji se odvija u Sonda kreativnom centru u Vižinadi (Istra), s ciljem da najmanje jednom godišnje iznjedri Designed by People tržišno relevantan proizvod, a svim zainteresiranim brendovima, s potrebama za dizajn njihovih proizvoda i kampanja koje bi osmislili sami njihovi korisnici, pruži priliku za društveno odgovorno djelovanje te novi uvid u to kako ih percipiraju upravo oni koji njihove proizvode i koriste.

Da sudjeluju i pridruže se dizajniranju skija bili su pozvani svi zainteresirani, neovisno o svom predznanju i iskustvu. Iz mnoštva prijava odabrano je šest najmotiviranijih sudionika i sudionica - Jasna Kofol, Jelena Vojinović, Marina Močibob, Valentina Beg, Mirna Ljuština i Josip Čaušević. Jedinstvenost i kvalitetu programa među prvima je prepoznao Elan, globalni proizvođač sportske opreme iz Slovenije te skijaški brend prepoznatljiv u cijelom svijetu, ujedno višegodišnji partner Studija Sonda čija zajednička suradnja traje gotovo 20 godina, a koji je pred Sondu i odabrane kandidate stavio zadatak dizajniranja visokotehnoloških, unisex Elan skija.

Gotove skije su po prvi put predstavljene javnosti u lipnju ove godine povodom otvorenja Sonda kreativnog centra u Vižinadi, gdje su od tad i trajno izložene. Svi zainteresirani sada će ih imati prilike razgledati i u okviru besplatne izložbe, u eksperimentalnom showroomu zagrebačkog studija Brigada (Centar Kaptol) koja će biti otvorena javnosti do 30. studenog. Postav će javnosti biti dostupan za razgled svakog radnog dana od 8 do 16 sati, a posjetitelji će tijekom naredna dva tjedna imati prilike vidjeti kako je tekao kreativni proces koji je prethodio samom dizajnu, saznati više o konceptu iza konačnog, predstavljenog, rješenja te također odraditi prednarudžbu za svoj jedinstveni i autentičan par WE ARE ONE skija za nadolazeću skijašku sezonu koje će uskoro biti dostupne u službenoj prodaji. Osim u odabranim sportskim dućanima u Zagrebu, moguće ih je kupiti putem Elanovih službenih stranica.