Svjetska tržišta: Europske burze izgubile sve jučerašnje dobitke

Na europskim su burzama u srijedu ujutro cijene dionica pale, izgubivši sve jučerašnje dobitke, jer energetska kriza usporava rast gospodarstava, dok se zbog visoke inflacije očekuje povećanje kamata Europske središnje banke.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,9 posto.

Pritom je londonski FTSE indeks pao 1,16 posto, na 7.215 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,73 posto, na 12.777 bodova, a pariški CAC 0,72 posto, na 6.060 bodova.

Ulagači nisu skloni rizičnijim investicijama jer bi energetska kriza mogla gurnuti gospodarstvo eurozone u recesiju.

Uz to, u četvrtak zasjedaju čelnici Europske središnje banke koji će ponovno povećati kamatne stope, možda i za 0,75 postotnih bodova.

I na azijskim su burzama cijene dionica pale, pa je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, oko 9,30 sati bio u minusu više od 1 posto.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks oslabio 0,7 posto, dok su cijene dionica u Australiji, Južnoj Koreji i Hong Kongu skliznule između 1 i 1,4 posto. U Šangaju su, pak, blago porasle.

Azijske ulagače razočarao je jučerašnji pad Wall Streeta, gdje je Dow Jones oslabio 0,55 posto, dok je S&P 500 skliznuo 0,41, a Nasdaq indeks 0,74 posto.

Prvog dana trgovanja u novom tjednu, nakon praznika u ponedjeljak, na najvećoj svjetskoj burzi vladala je nesigurnost, a u fokusu ulagača bili su novi gospodarski pokazatelji.

Prema njima, aktivnost u uslužnom sektoru u SAD-u ojačala je i u kolovozu, drugi mjesec zaredom, zahvaljujući snažnom rastu narudžbi i zapošljavanju, dok je s poboljšanjem situacije u nabavnim lancima pritisak na cijene popustio.

Bolji nego što se očekivalo pokazatelji iz uslužnog sektora ublažili su strahovanja od recesije, ali su i podržali očekivanja da će Fed nastaviti agresivno povećavati kamatne stope kako bi suzbio inflaciju.

- Fed nam poručuje da će njegovi daljnji potezi ovisiti o gospodarskim pokazateljima, stoga ne možemo gledati samo na to što nam ti pokazatelji sugeriraju, nego i na to što to znači za Fed - kaže Carol Schleif, direktorica u tvrtki BMO Family Office.

Ulagači nisu skloni rizičnijim investicijama jer američka središnja banka od ožujka zaoštrava monetarnu politiku kako bi suzbila inflaciju, koja se kreće na najvišim razinama u više od 40 godina.

Zbog toga se i u rujnu očekuje agresivno povećanje kamatnih stopa, najvjerojatnije za 0,75 postotnih bodova.

Ulagače zabrinjavaju i 'zatvaranja' u Kini zbog covida-19, što bi moglo dodatno usporiti rast drugog po veličini svjetskog gospodarstva.

Analitičari Nomure smanjili su jutros procjenu rasta kineskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini na samo 2,7 posto.

U toj brokerskoj kući procjenjuju, također, da je zbog 'zatvaranja' u vezi covida-19 trenutno pod utjecajem 12 posto BDP-a.

A na usporavanje rasta drugog po veličini svjetskog gospodarstva ukazuju i jutros objavljeni podaci o vanjskoj trgovini.

Kineski izvoz porastao je u kolovozu 7,1 posto na godišnjoj razini, znatno sporije nego mjesec dana prije i manje od 13 posto, koliko su očekivali analitičari.

Uvoz je, također, porastao manje nego što se očekivalo, za samo 0,3 posto na godišnjoj razini, i znatno sporije nego mjesec dana prije.