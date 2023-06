Tehnološke inovacije za dobrobit društva i životne sredine u fokusu konferencije Viva Technology

L’Oréal i ove godine na najvećoj europskoj tehnološkoj konferenciji i izložbi Viva Technology u Parizu (Viva Tech, 14. – 17. lipnja 2023.) predstavlja seriju Beauty Tech inovacija dizajniranih kako bi omogućili „ljepotu za sve“. Inovacije uključuju pametne i održive beauty novitete i digitalne usluge, kao i dijagnostičke uređaje koji rade na temelju digitalnih podataka – za uključivu, personaliziranu i virtualnu ljepotu.

Rješenja koja su u središtu pozornosti na izložbenom prostoru L’Oréala pokazuju stručnost i znanje tvrtke u korištenju snage podataka, tehnologije i umjetne inteligencije kako bi potrošači bili bolje informirani i dobili pristup beauty proizvodima i uslugama prilagođenim njihovim specifičnim potrebama.

„Ove godine na VivaTech-u predstavljamo izuzetne Beauty Tech inovacije koje imaju snažan pozitivan učinak“, izjavio je Nicolas Hieronimus, izvršni direktor L’Oréal Grupe i dodao: „Raspoređivanjem naših resursa u tehnologije koje demokratiziraju pristup pametnijoj i održivijoj ljepoti, omogućujemo svima ravnopravnije uživanje u ljepoti po vlastitim uvjetima.“

Inkluzivna beauty tech rešenja, dijagnostički alati, personalizacija i održivost

Shu uemura BROW MAGIC je lagani, ručni elektronički aplikator za šminkanje koji korisnicima omogućuje personalizirani izgled obrva kod kuće za nekoliko sekundi i to na temelju prirodnih crta lica i obrva. Koristeći L’Oréal ModiFace AR tehnologiju, Shu Uemura BROW MAGIC skenira lice korisnika i daje preporuke za microblading, mikrosjenčanje ili efekte popunjavanja.

La Roche-Posay SPOTSCAN je uređaj za analizu kože razvijen u suradnji s dermatolozima i namijenjen koži sklonoj aknama i nepravilnostima. Pokretan umjetnom inteligencijom, SPOTSCAN analizira kožu korisnika i preporučuje personaliziranu rutinu njege.

Giorgio Armani META PROFILER™ je prvi uređaj svoje vrste koji pruža vrlo preciznu dijagnozu kliničkih znakova starenja kože uključujući UV oštećenja, crvenilo, proširene pore, nedostatak hidratacije i fine bore. Koristi 12 vlasničkih algoritama i bazu podataka od preko 100.000 slika kako bi pružio uvide temeljene na podacima i preciznije dijagnoze.

KERASTASE K-SCAN je prvi optički čitač za kosu i vlasište koji koristi tri vrste svjetla (bijelo, unakrsno polarizirano i UV) za analizu svih tipova kose. Uvid u stanje kose (uključujući gustoću kose, promjer vlakana kose, zdravlje vlasišta i prhut) pruža mogućnost odabira adekvatne kombinacije proizvoda, savršeno prilagođene potrebama svakog korisnika.

Uz ova rješenja, na VivaTechu će biti predstavljeni i L‘Oréal Paris COLORSONIC za bojanje kose kod kuće bez nereda, Maybelline Beauty App makeover, Lancôme HAPTA, ručni, pametni aplikator za šminkanje za korisnike s ograničenom pokretljivošću šaka i ruku i WATER SAVER iz L‘Oréal Professionnel linije koji je do danas uštedio preko 42 milijuna litara vode.

„Danas nam tehnologija i znanost omogućuju ne samo da našim potrošačima ponudimo usluge koje odgovaraju njihovim neispunjenim potrebama, već i da se transformiramo, od istraživanja, preko ljudskih resursa, do proizvodnje ili maloprodaje, a kako bismo dizajnirali budućnost ljepote", rekla je Barbara Lavernos, zamjenica izvršnog direktora zadužena za istraživanje, inovacije i tehnologiju u L‘Oréal grupi.

L‘Oréal pruža priliku mladima kako bi njihove inovativne ideje postale dio budućnosti ljepote

Na ovogodišnjem VivaTech-u, L‘Oréal će biti domaćin finala 31. Brandstorm natjecanja za studente, s temom "Crack the new Codes of Beauty“. Ove godine je u ovom jedinstvenom, digitalnom iskustvu učenja sudjelovalo rekordnih 92.000 kandidata iz 72 zemlje. U finalu će timovi iz gotovo svih dijelova planeta žiriju Brandstorma predstaviti svoje inovacije inspirirane AR, VR, AI i Metaverse tehnologijama. Danas je Brandstorm integriran u nastavni plan i program gotovo 100 sveučilišta diljem svijeta i akreditiran je od strane EOCCS-a kao online tečaj. Pobjednički tim Brandstorma 2023 bit će objavljen 16. lipnja na VivaTechu-u.