The Banker: Zagrebačka banka dobitnica nagrade za najbolju banku u Hrvatskoj

Nagrada magazina The Banker – Bank of the Year, smatra se tržišnim standardom za bankarsku izvrsnost. Stručni žiri ocjenjuje vodeće svjetske financijske institucije na temelju sposobnosti ostvarivanja povrata, stjecanja strateških prednosti te izvrsnosti u pružanju usluga klijentima

Zagrebačka banka, vodeća banka u Hrvatskoj i članica UniCredit Grupe, dobitnica je nagrade Bank of the Year za najbolju banku u Hrvatskoj prema izboru prestižnog međunarodnog financijskog magazina The Banker. Također, nagrada je drugu godinu zaredom dodijeljena i UniCredit Grupi koja je proglašena bankom godine te najboljom bankom na području Europe.

Uz Zabu u Hrvatskoj, na svečanosti u Londonu, najboljim bankama u svojim zemljama proglašene su i članice Grupe u Italiji i BiH.

- Nagrada za najbolju banku u Hrvatskoj još je jedna potvrda vodeće uloge Zagrebačke banke na domaćem tržištu, kao i UniCredita u Europi, na što smo iznimno ponosni. Ovo je priznanje cijelom timu Zabe na predanom i vrijednom radu kako bi našim klijentima osigurali najbolju bankarsku uslugu. Ovom prilikom zahvaljujem klijentima na povjerenju koje nam svakodnevno daju. Upravo nas klijenti potiču da iz dana u dan budemo još bolji, a naša zajednička suradnja stvara uspješne priče koje pokreću hrvatsko gospodarstvo, ali i doprinose razvoju zajednice u kojoj poslujemo - istaknuo je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke.

Tijekom posljednjih godina, UniCredit se istaknuo predanim radom na kulturnoj i industrijskoj transformaciji te se posvetio temeljnim promjenama kako bi redefinirao svoju budućnost s ciljem da postane banka za budućnost Europe.

- Ponosni smo na ova priznanja te što drugu godinu zaredom potvrđuju uspjeh strategije UniCredit Unlocked koja je u tri godine Banku transformirala u pobjednika, postavljajući novo mjerilo za bankarstvo u Europi. Koristimo ovu priliku da zahvalimo svim ljudima u UniCreditu koji su kroz naporan rad i predanost našim klijentima i zajednicama učinili ovaj uspjeh mogućim te nastavljaju istim putem u budućnosti - dodao je Andrea Orcel, glavni izvršni direktor UniCredita.

The Banker je jedan od najznačajnijih magazina na svjetskoj financijskoj i bankarskoj sceni, donosi ekonomske i financijske informacije o sektoru te je izgradio reputaciju zahvaljujući objektivnom izvještavanju od svog osnutka 1926. godine.

- The Banker rijetko nagrađuje istu banku dvije godine zaredom, ali UniCreditov održivi učinak i rastuća ambicija bili su previše uvjerljivi da bi ih zanemarili. Njihovi financijski rezultati rezultati za 2023. te za prvi dio 2024. očigledno su impresivni, a mudra partnerstva te ulaganja u procese i poboljšanje digitalne ponude bili su dodatni razlozi da prepoznamo UniCredit kao globalnog pobjednika naše nagrade - zaključila je Silvia Pavoni, glavna urednica The Bankera.