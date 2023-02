Transcom Tech Hub uveo specijalizirani program benefita za zaposlenike

Kako bi napravili iskorak u osiguranju poželjnog radnog okruženja i na autentičan način odgovorili na potrebe svojih zaposlenika, Transcom Tech Hub je odnedavno postao korisnik platforme Moontop iza koje stoji domaća inovativna kompanija koja kreira programe benefita za zaposlenike.

Od svojeg osnutka do danas, Transcom, kao jedna od vodećih globalnih kompanija u BPO industriji, stvara personalizirano korisničko iskustvo za brandove i velike igrače iz FinTech industrije, online prodaje, telekomunikacija i logistike. U samo jednom danu, preko 30 000 Transcomovih zaposlenika, na 85 lokacija u 27 država, ostvari više od dva milijuna interakcija s korisnicima na čak 33 svjetska jezika.

Pametno ispreplićući offshoring, onshoring i nearshoring aktivnosti, ova je švedska kompanija u samo jednom desetljeću uspjela kreirati vlastiti model smartshoring poslovnih procesa (hibrid timova u zemlji i offshore ekspertize) te je danas za mnoge svjetske korporacije neizostavan akcelerator u izgradnji otpornosti poslovanja, traženju novih talenata ili pomoć u smanjenju troškova.

Sazrijevanje u poslovnom smislu Transcomu je donijelo to da svojim klijentima pruža unaprjeđenje poslovnih procesa te im pomaže oživjeti poslovne strategije na lokacijama na kojima je to potrebno i smisleno. Od 2005. Transcom posluje i u Hrvatskoj - u samo prošloj godini zaposlili su više od 1000 ljudi, a svoje uredu imaju u Osijeku, Vinkovcima, Zagrebu i Puli.

No, podizanje korisničkog iskustva na višu razinu i razvoj visokokvalitetne komunikacijske mreže tek je dio njihovog poslovanja na domaćem tržištu.

Naime, u Zagrebu djeluje i Transcom Tech Hub koji je usmjeren na razvoj i transformaciju IT procesa koji doprinose poboljšanju tehnološkog ekosustava unutar kojeg sam Transcom djeluje. Kao i svaki hub, i to je mjesto na kojem se rađaju ideje o tome kako se proizvodi ili poslovni procesi mogu dodatno pojednostaviti i poboljšati. U Transcom Tech Hubu fokus je na okupljanju stručnjaka različitih profila i usmjerenja koji će unaprijediti digitalne resurse kompanije.

Koliko je ovakav smjer razmišljanja i organizacije posla bitan Transcomu, govori i to da je na globalnoj razini prije četiri godine pokrenut TLabs, divizija posvećena demokratizaciji inovacija. Iza te sintagme krije se projekt natjecanja u inovacijama otvoren za sve Transcomove zaposlenike, kao i želja da se talente dodatno potiče na promišljanje i eksperimentiranje, a sve kako bi se stvorila nova inovativna rješenja u proizvodnji visoke tehnologije. Još važnije, takva pametna rješenja, TLabs ne bi stvarao samo za interne potrebe, već bi služili i drugima iz njihovog poslovnog okruženja.

Otvorenost, uključivost i odvažnost u promišljanju koja izaziva ustaljene prakse, odlike su s kojima se Transcom želi identificirati, ali i koje želi dijeliti sa svojim zaposlenicima. Zadržavanje i privlačenje novih talenata u sveprisutnom ‘War for Talents‘, danas se, posebice za tzv. Y generaciju, svodi na to koliko će se oni dobro osjećati na nekom radnom mjestu.

Ukoliko se želite pridružiti Transcom Tech Hub-u, sve otvorene pozicije možete pronaći na: https://www.transcom.com/global/careers/job_opening/

Autentičnost vrijednosti i kredibilitet njihove implementacije, u zagrebačkom Transcom Tech Hub-u, oduvijek ozbiljno shvaćaju jer, kako smatraju, to dovodi do dublje povezanosti sa zaposlenicima. Istovremeno, kontinuirano iznalaze načine da se potrebe njihovih zaposlenika još više razumiju i prihvate. U tome im odnedavno asistira Moontop, domaća kompanija specijalizirana za inovacije u industriji ljudskih resursa. Moontop tvrtkama pomaže da svoje zaposlenike učine sretnijima, zdravijima i motiviranijima. Djelatnici Transcom Tech Hub-a sada putem Moontop aplikacije mogu besplatno jesti (dostava, konzumacija ili preuzimanje u restoranu), baviti se sportskim aktivnostima (fitness, plivanje, tenis, padel, osobni treninzi, klizanje, itd.) te koristiti razne beauty usluge poput frizerskih, kozmetičkih i wellness tretmana, a to je tek jedan dio iz benefit programa koji im je dostupan na Moontop platformi..

– Sazrijevanje neke organizacije već dulje ne možemo promatrati samo kroz poslovne odluke i rezultate, već i kroz njezino djelovanje u pozicioniranju kao prepoznatljivog i poželjnog poslodavaca. Suradnja s Moontopom posljednja je u nizu naših strateških odluka kojima želimo učvrstiti reputaciju Transcom Tech Hub-a i doprinijeti zadovoljstvu naših djelatnika. Cilj nam je privući kvalitetne kadrove i nove talente s kojima dijelimo vrijednosti i viziju i s kojima ćemo dosljedno stvarati radno okruženje koje nije imuno na potrebe i želje pojedinca - izjavio je Igor Pekeč, globalni potpredsjednik razvoja i održavanja informatičke infrastrukture i direktor Zagreb Transcom Tech Hub-a.

Suradnja s Moontopom posljednji je novitet Transcom Tech Hub-a u pogledu osiguranja benefita za zaposlenike – ranije je ova kompanija osigurala pogodnosti vezane za sportske aktivnosti i dodatnu zdravstvenu zaštitu svojih zaposlenika, a na tome ne misle stati te su trenutačno u fazi razrade prijedloga za dodatno poboljšanje uvjeta rada, atmosfere i timskih odnosa.

Više o benefitima koje nudi Moontop možete saznati na: www.moontop.app