Tvrtka Data Target okupila vrhunske IBM-ove stručnjake iz područja analitike i planiranja

Poslovno događanje pod nazivom ‘Go above and beyond with IBM Cognos nad Planning Analytics‘, održano je 29.11.2022. u Zagrebu u organizaciji tvrtke Data Target. Osnovni cilj događanja je predstavljanje prednosti ove dvije platforme domaćim klijentima u svrhu razvoja poslovanja u izrazito turbulentnim poslovnim vremenima.

Platforme su predstavili vrhunski stručnjaci iz tehnološkog diva IBM-a: Peter D‘ Haeyer, Business Analytics Saas Technical Lead za Europu; Mate Kiss, IBM Planning Analytics Technical Sales Leader za Europu, Bliski Istok i Afriku; Stephen Green, EMEA Technical Sales Manager (DS&AI).

O prednostima korištenja IBM Cognos i IBM Planning Analytics platformi u svrhu razvoja poslovanja i budućih klijenata govorili su i Domagoj Vugrin, Data & AI Sales Leader u IBM-u Hrvatska; Ivan Turčin, AI Specialty Leader za Centralnu Europu u IBM-u te Oliver Tomas, Head Of Project Management Department iz tvrtke Kraš.

Kako je naglašeno tijekom događanja, IBM Planning Analytics može pomoći tvrtkama povećati učinkovitost automatizacijom procesa s područja financijskog planiranja i analitike (FP&A), a jedna od najvažnijih karakteristika ovog sustava je pristup podacima iz cjelokupnog poslovanja s ciljem automatizacije funkcija izvješćivanja, planiranja, proračuna, predviđanja i analize. Planning Analytics pomaže i u postavljanju ključnih pokazatelja učinka i analizi troškova i dobiti te omogućuje modeliranje i testiranje „What if?“ scenarija, pružajući tvrtkama i njihovom vodstvu bolje uvide koji će im pomoći u donošenju odluka.

- S centralnim sustavom može se puno jednostavnije i kvalitetnije odraditi cjelokupni proces planiranja. Jako je važno u procesu planiranja koristiti što više umjetne inteligencije, od samog povezivanja podataka i kreiranja modela, pa sve do određenih predikcija koje se mogu primijeniti korištenjem različitih alata - izjavio je Ivan Turčin iz IBM-a.

U Data Targetu, najmlađem članu Comping grupacije obje IBM-ove platforme koriste se kako bi klijentima olakšale poslovanje i postigli komparativnu prednost na tržištu. Ova tvrtka s poslovnom misijom cjelovitog upravljanja podacima, posjeduje dvije poslovne vertikale; poslovnu i tehnološku te na potrebe klijenata odgovara sinergijski, zahvaljujući akumuliranoj ekspertizi gotovo 150 razvojnih i infrastrukturnih inženjera, analitičara i informatičkih stručnjaka.

Kada je riječ o IBM Cognosu, njegova najveća prednost je inovativni i sveobuhvatni uvid u podatke i analitička snaga koju ova napredna tehnološka platforma omogućava. Kretanja tržišta na kojem tvrtka posluje, optimizacija i funkcioniranje internih procesa te inovativno pristupanje klijentima i sigurnost podataka, sve su to područja na kojima Cognos može pomoći tvrtkama da iz podataka kojima raspolažu izvuku maksimum te tako poboljšaju svoje poslovanje.

- Cognos Analytics je enterprise platforma za analizu i predviđanje koja će vam dati odgovore na najkompleksnija poslovna pitanja. Uz asistenciju umjetne inteligencije, od pripreme podataka do ukazivanja skrivenih relacija, put do vrijednih informacija postaje mnogo brži. Pošto se radi o platformi, vrlo jednostavno možete definirati uloge unutar poduzeća i tko smije pristupati kojim podacima pa tako i upravljanjem svim tim podacima postaje mnogo jednostavnije uz visoku razinu sigurnosti - zaključio je Domagoj Vugrin iz IBM-a.