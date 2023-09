Tvrtka Mars objavila ‘Ubrzan, pristupačan I dostižan’ neto zero roadmap

Mars će do 2030. godine smanjiti emisiju ugljika za polovinu – ili otprilike 15 milijuna metričkih tona – te će nastaviti ulagati u borbu protiv klimatskih promjena unatoč slabijoj globalnoj ekonomiji

Tvrtka Mars objavila je The Mars Net Zero Roadmap, akcijski plan za postizanje nulte neto stope emisija stakleničkih plinova (GHG) duž cijelog lanca vrijednosti do 2050. godine. Plan djelovanja tvrtke Mars (Mars Roadmap) uključuje novi cilj, koji je ocijenila inicijativa Science Based Targets, a odnosi se na smanjenje emisija za 50% do 2030. godine u odnosu na početnu vrijednost iz 2015., pa sve do nulte neto stope do 2050.

Tvrtka je dosegla vrhunac emisija 2018. te smanjila stakleničke plinove u apsolutnom iznosu za 8 posto ili 2,6 milijuna metričkih tona u odnosu na osnovnu vrijednost iz 2015., dok je tijekom tog vremena povećala poslovanje za 60 posto.

Kao dio akcijskog plana, Mars će tijekom sljedeće tri godine uložiti više od jedne milijarde američkih dolara i nastaviti izdvajati financijska sredstva prema potrebi dok se ne postigne nulta neto stopa. Kako bi pomogla izgraditi bolju, održiviju budućnost za sve, tvrtka Mars poduzima hitne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova u svim svojim poslovima od farmi na kojima se uzgaja hrana za ljude i kućne ljubimce do veterinarskih klinika u kojima se brinu o kućnim ljubimcima. Nulta neto stopa odnosi se na stanje u kojem su staklenički plinovi značajno smanjeni, a pritom se osigurava da su sve druge emisije koje se ne mogu eliminirati uravnotežene uklanjanjem.

Akcijski plan došao je nakon nedavnih zaključaka Međuvladinog povjerenstva za klimatske promjene (IPCC), tijela UN-a, prema kojima je zadnji čas za poduzimanje drastične mjere po pitanju klimatskih promjena kako bi se izbjegla "katastrofa".

Također, dolazi u trenutku kada novo veliko istraživanje Ipsosa, a koje je naručila tvrtka Mars, otkriva da unatoč trenutnim teškim ekonomskim okolnostima, u prosjeku 69% odraslih u sedam najvećih svjetskih gospodarstava smatra da bi se tvrtke trebale usredotočiti na suočavanje s klimatskim promjenama jednako kao na gospodarske izazove (32%) ili više (37%). U istraživanju je sudjelovalo 14.468 ljudi iz SAD-a, Velike Britanije, Kine, Japana, Njemačke, Francuske i Indije. Utvrđeno je i da gotovo polovica ispitanika u sedam najvećih svjetskih gospodarstava smatra da multinacionalne tvrtke i vlade imaju veliku odgovornosti u borbi protiv klimatskih promjena.

Predrag Milinčić, regionalni direktor za Mars Balkan izjavio je: „Možda se čini da je 2050. godina daleka budućnost, ali napredak koji ćemo postići u sljedećih sedam godina je ključan. Moja generacija menadžera ima sposobnost i odgovornost postići stvarno smanjenje emisija i postaviti poslovanja na jasan put do nulte neto stope do 2050. Zato je tvrtka Mars predana smanjenju stakleničkih plinova od 50% do 2030. Ne možemo čekati poboljšanje gospodarstva, moramo nastaviti s ulaganjima koja štite naše poslovanje danas, ali i u budućnosti. Profit i svrha nisu neprijatelji. Ulaganje u klimu nije kompromis između planeta i produktivnosti ili između okoliša i zapošljavanja. Potrošači i naši suradnici, odnosno zaposlenici, očito žele oboje – a isto tako i mi. Ulaganje u smanjenje emisija je zdrava poslovna politika, ostvarivo je, pristupačno i apsolutno neophodno.“

S emisijskim otiskom zemlje veličine Finske, tvrtka Mars ima za cilj do 2030. smanjiti svoje emisije za 50% u apsolutnom iznosu, ili približno 15 milijuna metričkih tona, nadovezujući se na dosadašnje smanjenje stakleničkih plinova od 8%.

Kako bi se postigla nulta neto stopa, tvrtka Mars će se usredotočiti na:

• Prijelaz na 100% obnovljivu energiju – promjenom načina napajanja svojih tvornica, ureda i veterinarskih bolnica, rješavanjem pitanja energije koju koriste farmeri, načina na koji nabavlja sastojke, pa čak i energije koju koriste kupci (trgovci na malo) te potrošači i vlasnici kućnih ljubimaca kod kuće.

• Redizajn svojih opskrbnih lanaca kako bi se zaustavila deforestacija – unaprjeđenjem transparentnosti i sljedivosti ključnih sastojaka kao što su kakao, soja i govedina.

• Povećanje inicijativa u klimatski pametnoj poljoprivredi – kroz rad s poljoprivrednicima na regenerativnoj poljoprivredi, optimizacijom nabave i prelaskom na obnovljive izvore energije.

• Optimiziranje recepata – razvoj novih sastojaka s nižim karbonskim otiskom za grickalice i ljudsku hranu, kao i alternativnih proteina za hranu za kućne ljubimce.

• Poboljšanje i optimiziranje logistike – redizajniranje mreža, vrsta transporta na koji se Mars oslanja i korišteni izvori energije, npr. elektrifikacija vozila ili potencijalni zeleni vodik.

• Ugrađivanje klimatskih mjera u poslovanje – ugrađivanje smanjenja klimatskih promjena u svoje upravljanje i poslovno planiranje, uključujući to kao cilj dioničara, u varijabilne planove nagrađivanja viših rukovoditelja, u procese planiranja ulaganja, u svoju strategiju spajanja i preuzimanja itd.