U Lipiku otvoren Startup inkubator i akcelerator umjetne inteligencije

U Lipiku je 27. svibnja svečano otvoren Startup inkubator i akcelerator umjetne inteligencije. Ovo je već treća zgrada koja se nalazi u sklopu Centra umjetne inteligencije Lipiku koji je pokrenut u ožujku 2021. godine, a novouređeno je 400 kvadrata uredskih i zajedničkih prostora te je pokrenut laboratorij umjetne inteligencije.

Više od 70 ljudi u Lipiku bavi se umjetnom inteligencijom

Na šestomjesečna školovanja za programere umjetne inteligencije u Lipik dolaze ljudi iz cijele Hrvatske, od Dubrovnika preko Istre, Zagreba i Međimurja pa sve do Osijeka. Do sada je u dvije generacije školovano 45 mladih ljudi koji su postali programeri za primjenu umjetne inteligencije, a ovih dana krenula je sa školovanjem 3. generacija programera koja broji 27 ljudi.

Neki od tih mladih ljudi preselili su i ostali u Lipiku i otvorili svoje startup tvrtke. Do danas je otvoreno 14 tvrtki koje već imaju preko 30 zaposlenih. Uz polaznike osposobljavanja, profesore i zaposlenike lipičkih IT tvrtki, u Lipiku se, u samo godinu dana nakon pokretanja ovog projekta, preko 70 ljudi svakodnevno bavi programiranjem i umjetnom inteligencijom.

Startup akademija umjetne inteligencije

Svečanim otvaranjem Startup inkubatora i akceleratora umjetne inteligencije lipički startupi su dobili svoj novi dom, a već od sljedećeg mjeseca će u Lipiku krenuti novi program školovanja startupova pod nazivom Startup akademija umjetne inteligencije.

Uz brojne uzvanike, svečanom su otvorenju prisustvovali Antonija Jozić, izaslanica predsjednika hrvatske Vlade i županica Požeško-slavonske županije, Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva, Davor Huška, izaslanik ministrice Regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao i lipički gradonačelnik Vinko Kasana.

Lipički gradonačelnik Vinko Kasana u svojem se obraćanju prisjetio samih početaka pokretanja Centra umjetne inteligencije u Lipiku, istaknuvši da se ovaj projekt pokazao kao puni pogodak.

- U naš grad dolaze mladi obrazovani ljudi iz čitave Hrvatske i ovdje ostaju te otvaraju svoje tvrtke i ispunjavaju svoje ambicije, a Grad Lipik im u tome pruža punu potporu - , rekao je gradonačelnik istaknuvši zahvalnost i Vladi Republike Hrvatske, Požeško - slavonskoj županiji, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te svim onim divnim ljudima koji od samih početaka pružaju podršku ovom lipičkom projektu.

Gradonačelnik je otkrio i svojevrsnu ekskluzivu, riječ je o tome da je Grad Lipik kupio tzv. vilu Osječanku u lipičkoj Ulici Marije Terezije, jedan povijesni objekt s oko 2 tisuće kvadrata u kojem će se nalaziti buduće sjedište Centra umjetne inteligencije.

O samim počecima te ubrzanom razvoju govorio je i voditelj Centra umjetne inteligencije u Lipiku Dejan Iličić.

- U ovim prostorima koji se nalaze u Startup inkubatoru i akceleratoru umjetne inteligencije Lipik želimo stvoriti ekosustav, odnosno zajednicu ljudi koji na neki način slično razmišljaju i stvaraju te se bave ovom djelatnošću budućnosti - , rekao je Dejan Iličić, naglasivši da će svima koji pokrenu startup u Lipiku biti osigurano početno financiranje, mentorska podrška te napredne edukacije u sklopu novog programa Startup akademije umjetne inteligencije.

U inkubatoru i akceleratoru u Lipiku, u kojem su već nakon otvaranja zauzeti svi uredski prostori, edukacije će provoditi stručnjaci na području umjetne inteligencije iz cijelog svijeta, gostovat će vlasnici i zaposlenici poznatih hrvatskih startupova, kao i drugi eminentni predstavnici IT scene.

Digitalne tehnologije naša su stvarnost

- Digitalne tehnologije naša su stvarnost, a poznata je činjenica da nam nedostaje stručnjaka iz tog područja - rekao je, obraćajući se prisutnima Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva.

- Da bismo mogli ovladati digitalnim tehnologijama koje nas okružuju moramo imati stručnjake koji znaju njima upravljati i zbog toga moramo staviti čovjeka u središte svih naših zbivanja. Ove moderne tehnologije izvrstan su alat za razvoj gospodarstva, a u sinergiji s inovacijama, znanošću i akademskim sektorom, stvaraju jednu okosnicu razvoja našeg društva - , dodao je državni tajnik Gršić, istaknuvši kako je još puno posla pred nama te čestitao Lipiku na dosadašnjem, ali i budućim uspjesima u kojima se stvaraju vrhunski stručnjaci.

Na kraju svojeg obraćanja on je napomenuo da svugdje ističe AI Centar Lipik kao jedan lijepi primjer toga kako se može, kako se zna i kako se treba raditi.

- Vi ste osigurali svoju budućnost - , zaključio je svoje obraćanje državni tajnik.

Ravnatelj uprave za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave te izaslanik ministrice Regionalnog razvoja i fondova Europske unije Davor Huška čestitao je na uspjehu ovog izuzetno važnog projekta te dodao kako je neupitna podrška resornog ministarstva projektima koji se provode u Lipiku, što je vidljivo iz dosadašnjih projekata, ali i onih budućih, potkrijepivši navedeno odobrenim financijskim sredstvima u iznosu 3 milijuna kuna za izgradnju prometne infrastrukture do budućeg Kampusa umjetne inteligencije u Lipiku.

- Možda nismo ni svjesni svega što se ovdje zapravo stvara, ali sigurno je da će ovaj projekt gospodarski izmijeniti sliku Požeško - slavonske županije, ali i šire. Digitalne tehnologije i sve ono što nas čeka u ovom programskom razdoblju bila je zasigurno smjernica svima onima koji su razmišljali kako je najbolje uklopiti ovaj projekt i kako iznaći načina za njegovo financiranje - , rekla je županica Jozić.

Izgradnja Startup inkubatora i akceleratora umjetne inteligencije Lipik financirana je u sklopu projekta 'Development through DIH in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor', sufinanciran iz programa Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje i opremanja Startup inkubatora i akceleratora umjetne inteligencije u Lipiku s vrijednom opremom i edukacijama iznosi 502 tisuće eura.