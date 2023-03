U novom broju čitajte kako kamate rastu a krediti za investicije ne posustaju

Neočekivano, prema podacima Hrvatske narodne banke krediti poduzećima ubrzali su u siječnju nakon laganog usporavanja tijekom posljednjih mjeseci prošle godine, a prema predviđanjima u ovoj bi godini krediti namijenjeni investicijama mogli doživjeti i velik uzlet. Izgleda stoga da domaći poduzetnici nisu obeshrabreni negativnim razvojem događaja u široj okolini. Unatoč zaoštravanju monetarne politike Europske središnje banke i posljedičnom pogoršanju kreditnih uvjeta, potražnja poduzeća za kreditima u Hrvatskoj (još) nije krenula silaznom putanjom. Iako bi bilo očekivano da negativan ekonomski sentiment, energetska kriza i stalne prijetnje mogućom recesijom prouzroče smanjivanje apetita poduzetnika za investicije, za sada kreditna aktivnost ne pokazuje znakove ‘hlađenja‘. O financiranjima poduzeća u temi tjedna piše Antonija Knežević.

U nedostaku službenih informacija o tome hoće li Upravni odbor Europske središnje banke (ECB) ostati pri prijašnjoj odluci o kroćenju inflacije podizanjem kamatne stope za novih 0,5 postotnih bodova, oklade ulagača idu u suprotnom smjeru. Prisjetili su se izjave ECB-ove predsjednice​ Christine Lagarde izrečene početkom veljače, kad je kamatna stopa također povećana za pola postotnog boda, da je ECB-ova namjera na sastanku u ožujku učiniti to još jednom, dodavši da ne može ‘smisliti scenarije, osim ako nisu prilično ekstremni, u kojima se to ne bi dogodilo‘. Prošlotjedni brzi i iznenadni kolaps američkoga Silicon Valley Banka (SVB) svakako bi mogao odgovarati tom opisu. Hoće li to biti samo izolirani slučaj saznala je Manuela Tašler.

Premda nitko, čini se, nema prigovor na rad tvrtke osnovane radi gradnje stanova za članove sindikata, jasno je da suosnivači ne znaju što se zapravo događa s njom, čak ni jesu li još njezini suvlasnici. Štoviše, svi hvale taj model stanogradnje kao vrlo uspješan i nadaju se nastavku tvrtkina rada unatoč zamiranju njezine aktivnosti proteklih godina i slaboj informiranosti o njezinu radu. Radi se o tvrtki Matica stanogradnja o kojoj piše Edis Felić.

Uz novi broj stiže i poseban prilog ‘Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost.‘