U novom broju čitajte o istinama i mitovima o hrvatskom IT sektoru

U domaćem IT sektoru, posebno otkako je na svjetskoj sceni nastupila kriza, u posljednje se vrijeme pravi distinkcija između tvrtki koje razvijaju vlastite softverske proizvode i onih koje prodaju svoje usluge (agencije). Dok su prve u krizi ostale relativno neokrznute, i to upravo zahvaljujući radu na vlastitim proizvodima, druge je ona više pogodila: otkazivali su se projekti, redali se otkazi, restrukturirali biznisi.

Međutim, situacija je mnogo složenija i razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Zbog sveopćeg narativa da je poželjnije, ali i zahtjevnije razvijati svoj proizvod, valja razbiti mitove koje su prednosti proizvodnih IT tvrtki u odnosu na uslužne i obratno, ali i definirati što uopće u softverskom smislu znači proizvod, a što usluga. Također bi fer bilo budućim poduzetnicima pokazati što uopće mogu očekivati od oba ta poslovna puta te koje su posljedice prelaska iz uslužne djelatnosti u proizvodnu. O istinama i mitovima u hrvatskom IT sektoru piše Donatella Pauković.

Fiorella Passoni, direktorica talijanske podružnice svjetske komunikacijske tvrtke Edelman sa sjedištem u Milanu, pripada među veterane tamošnje poslovne arene, no usprkos iznimnom, više od tri desetljeća dugom iskustvu i dalje se s jednakom strašću posvećuje svakom klijentu – bio to startup, multinacionalna korporacija ili obiteljska tvrtka. Posljednjih godina možda još i veća strast motivira je da mlađim ženama prenosi kako uspješno ploviti često turbulentnim poslovnim vodama. Njezina je energija nevjerojatna, vrlo je odmjerena, ali istodobno pristupačna, a nakon susreta s njom osjećate se kao da ste primili turbodozu poslovne terapije.

S Fiorellom Passoni razgovarali smo na konferenciji ‘WomenX Impact‘ u Bologni, koja potkraj svake godine okuplja uspješne poslovne žene, od kojih mnoge rade kao visokopozicionirane menadžerice za svjetske korporacije poput Pinteresta i Shopifya. Ekskluzivno za Lider direktorica Edelmana Italija otkrila je tajne svoje poslovne dugovječnosti te ispričala kako su je pandemija koronavirusa i globalni lockdown doveli do nove profesionalne razine – ulaska u ekskluzivno društvo najuspješnijih žena svijeta okupljenih u prestižnome Međunarodnom ženskom forumu (IWF) čije su članice top-direktorice, olimpijske pobjednice, astronautkinje, znanstvenice…

Produljenje rokova naplate u Francuskoj, Povećan broj tvrtki u istočnoj Europi koji se bore sa zakasnjelim plaćanjem, Globalni rast insolventnih tvrtki...‘ U posljednjih godinu dana takvi naslovi koji upućuju na pogoršanje plaćanja sve su češće pojavljuju u brojnim državama, a iako ta tema nije okupirala medijski prostor u Hrvatskoj, odnedavno su i kod nas primjetne naznake lošije naplate.

Prema Fininim podacima, blokiranih tvrtki potkraj veljače ove godine bilo oko 180 više nego potkraj 2023. godine. U posljednjem kvartalu prošle godine Hrvatska je imala najveći porast broja stečajeva u Europskoj uniji u odnosu na prethodni kvartal (18,5 posto), a i iz financijskih rezultata tvrtki izlistanih na Zagrebačkoj burzi naziru se nepovoljni trendovi u području naplate potraživanja. O tome kako su se rokovi plaćanja ponovno počeli rastezati u novom broju piše Antonija Knežević.

Za novo smo tiskano i digitalno izdanje Lidera razgovarali i s direktorom i suvlasnikom Eccos-inženjeringa Krešimirom Paićem, pretresli smo kompaniju Čateks, raspisali se o održivom poslovanju, a razgovarali smo i s biheviorističkim ekonomistom Danom Arielyjem. Također, donosimo vam i poseban prilog o gaming industriji.