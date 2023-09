U novom broju čitajte o privatnom školstvu u Hrvatskoj, ali i o najvažnijim zakonima ove jeseni

Ako razmišljate o pokretanju isplativog biznisa, sigurno postoje lukrativniji poduzetnički pothvati od obrazovnog sektora. Elitističke privatne obrazovne institucije koje privlače samo povlaštenu djecu turbobogatih, gdje školarina stoji koliko i vila u zapadnoj Istri s bazenom i privatnim teniskim terenom, gdje, budimo iskreni, studiraju samo oni koji ne mogu biti ništa drugo nego pokretači društvenih promjena jer ih nakon diplome čeka crveni tepih gdje god se zaposlili, ponajprije zbog statusa, a ne zbog stvarnog znanja i iskustva… scenarij je koji se ne može pisati u Hrvatskoj. Privatne obrazovne institucije u našoj zemlji niti su tako i toliko elitne niti su rezervirane samo za povlaštene buduće pokretače društva. Tržište je kompetitivno i konkurencija nisu samo jedne drugima, konkurencija im je i javni sektor, pa tržište obilježava izazovna borba za opstanak i za svakog studenta. U temi tjedna Ksenija Puškarić piše o privatnom školstvu.

Čovjek može samo rezignirano oboriti glavu na svoje ruke naslonjene na stol u očaju shvaćajući da nigdje na jednom mjestu neće moći pronaći zakone koji bi trebali ići u saborsku proceduru u sljedećem kvartalu. Tako ni poduzetnik neće naći zakone koji su od životne važnosti za biznis. Pa ako zbog širine popisa zakonskih inicijativa i prihvatimo argument da se ne mogu obuhvatiti baš svi zakoni koji se pripremaju, onda se mogao barem na jednom mjestu postaviti popis ‘biznis‘-zakona. Neki će reći ‘pa imaš portal e-Savjetovanja‘. Da, iz toga se može saznati tek dio, i to onih zakonskih prijedloga koji su upućeni u javnu raspravu, ali nema podataka kad će ti prijedlozi otići u zakonsku proceduru. A što je s onim drugima koji tek trebaju u javnu raspravu? O najvažnijim zakonima ove jeseni u novom broju Lidera piše Edis Felić.

Dugo se u turističkom sektoru, o kojem ovisi vrlo visok udjel stanovnika na obali, nisu napravili veći iskoraci niti su se operativno provodili strateški planovi na kojima su do sada radili gotovo svi konzultanti iz turističkog područja u Hrvatskoj. Ekonomist i savjetnik u turizmu Branko Bogunović s tri je partnera 2016., nakon odlaska iz zagrebačkog ureda globalne konzultantske kuće Horwath HTL, pokrenuo konzultantsku tvrtku HDC (Hotel & Destination Consulting) te je sa svojim timom proveo studije održivosti u Zadarskoj i Istarskoj županiji koje pokazuju koliko je postojeća infrastruktura dugoročno neodrživa. O turizmu u Hrvatskoj razgovarao je sa Željkom Laslavić.

Gotovo u svakoj djelatnosti postoji neka kompanija koja je ‘mokri san‘ svakog joj konkurenta željnog širenja akvizicijom. U domaćoj maloprodaji to je KTC. Još onomad ga je neuspješno pokušavao preuzeti Ivica Todorić, koji je u svojim akvizicijskim pohodima bio iznimno široke ruke i često nudio i plaćao cijenu znatno veću od one kojoj su se vlasnici kompanija na koje je bacio oko nadali i u svojim najsmjelijim snovima. Bilo je tu i više drugih interesenata za KTC, zadnjih godina daleko najpoželjnije mete za Studenac, koji bi njegovim preuzimanjem u jednom mahu prometom preskočio Tommy i Kaufland te tako izbio među pet vodećih domaćih maloprodajnih lanaca. No obitelj Katavić još uvijek ne vidi ni jednog jedinog razloga za prodaju svoje kompanije. O KTC-u u novom broju piše Manuela Tašler.

U novom broju pišemo i o nelogičnim zelenim propisima, primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, a kako je krenula i nova školska godina donosimo vam i prilog Obrazovanje i karijere.