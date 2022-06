U novom broju čitajte o tome znaju li poduzetnici što je dopušteno i kada klize u kartel

Sve nekretnine u gradu izgledaju skupocjeno, no princ Charles pobrinuo se da budu dostupne svima, čak i onima najugroženijima. Pa je tako čak 35 posto svih novosagrađenih nekretnina predviđeno za najam za one s egzistencijalnim problemima, i to u sklopu modela socijalnog stanovanja. Princ, navodno, smatra da ljude koji se teže snalaze u životu treba podržati i integrirati u društvo, a ne ih marginalizirati. I ima pravo, barem u vezi s tim. Hrvatska nema ni princa ni grad koji glumi mjesto iz bajke prema prinčevoj viziji, a nema ni modele socijalnog stanovanja. A trebali bi nam ako ne želimo i dalje čitati naslove kako naši sugrađani ne napuštaju roditeljski dom ni u 30-ima ni u 40-ima, kad si, realno, prvu nekretninu ne mogu priuštiti, ili kako odlaze iz države jer ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje. Često ni samo za najam, a kamoli za kupnju. U Hrvatskoj do stana ne može više ni srednja klasa, a kamoli siromašni o čemu piše Ksenija Puškarić.

Srušen rekord', 'udarni vikend', 'navala turista'... Naslovi koji će sadržavati ovakve fraze s približavanjem turističke sezone sve će nas više zapljuskivati, a u udarnim terminima vijesti slušat ćemo je li za vikend preko granice ušlo više ili manje turista nego rekordne 2019. Bez prevelikog propitivanja stvarne važnosti turizma, po tko zna koji put slušat ćemo izjave o njegovoj važnosti. No je li percepcija turizma veća od njegove stvarne ekonomske koristi? Prenaglašavamo li njegovu ulogu? Ili baš ne bismo trebali sve karte baciti samo na tu gospodarsku granu? Kako se može izmjeriti njegova stvarna korist za gospodarstvo. O dodanoj vrijednosti turizma piše Antonija Knežević.

Nakon što smo opisali poslovnu scenu Čakovca, na redu je ostatak Međimurske županije. Inventuru prostora stisnutog između Drave, Mure i Slovenije odlučili smo početi – na najvišem vrhu, s kojeg je zasigurno najbolji pogled. Međutim, ništa od toga, s Mohokosa i njegovih 344,4 metra nadmorske visine ne puca pogled na Međimurje, kažu Goran Litvan i Edis Felić koji su se ovaj tjedan u sklopu poslovne scene našli u Međimurju.

Iako se poduzetnicima može činiti logično da svoje interese štite i dogovorom o komercijalnim strategijama kako bi odgovorili na nove tržišne izazove ili da privlače potrošače javnim objavama o sniženju svojih cijena u idućem razdoblju, riječ je o vrlo osjetljivu području koje može prouzročiti ozbiljne povrede prava tržišnog natjecanja, a onda i donijeti velike kazne poduzetnicima. U poslovnim znanjima otkrivamo znaju li poduzetnici što je dopušteno, a što nije, i kada klize u kartel?

Michelle Simmons je generalna direktorica Microsoft "Multi-Country" podružnice koju čine 24 zemlje srednje i istočne Europe, među kojima je i Hrvatska. U Microsoftu je više od 20 godina te ima značajno znanje i iskustvo u industriji. Tijekom karijere obnašala je brojne pozicije diljem srednje i istočne Europe, Azije i SAD-a i bila odgovorna za pokretanje strateškog rasta na više tržišta, kao i za izgradnju odnosa s partnerima i korisnicima. S njom je u velikom intervjuu razgovarala Matilda Bačelić.