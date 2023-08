U novom broju otkrijete 20 vrhunskih globalnih projekata ‘made in Croatia‘

U Ogulinu će uskoro raditi najveće svjetske tvornice laminata i gelata, kod Velike Gorice je najveća europska tvornica baklava, JGL-ov Aqua Maris zauzima devet posto svjetskog tržišta, specijalna stočna hrana iz Petrijanca nema konkurenciju, kod Slatine je jedinstveno postrojenje za preradu boba i proizvodnju biljnih proteina, Nevera je najbrži električni automobil na svijetu…I ovo je samo početa. U temi tjedna, Goran Litvan je pronašao 20 vrhunskih globalnih projekata koji nastaju na domaćem terenu.

Zlatno je pravilo da bi nam štednja u slučaju ‘zlu ne trebalo‘, bez obzira na njezin oblik, morala pokriti najmanje tri mjeseca troškova, idealno šest. Možda je to nekima i uspijevalo prije nego što se svijet s pandemijom, a onda i s ratom, okrenuo naglavačke. I jedno i drugo stopilo se u povijesno visoku inflaciju koja obezvrjeđuje i tekući dohodak i ušteđeno. Međutim, koji su to izvori iz kojih hrvatsko stanovništvo i dalje uspijeva održavati razinu potrošnje? Iznenadili biste se da to nisu veći minusi na računima, nenamjenski krediti ili pojačano peglanje kartica, već rente iz oporavljenog turizma te rast neto plaća, koje su u drugom ovogodišnjem kvartalu realno porasle 3,3 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Kako su poslodavci i turisti spriječili pad standarda stanovništva saznala je Gordana Gelenčer.

Zgrada nadomak Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu, na uglu Petrinjske i Amruševe ulice, u kojoj je sve donedavno bio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, već se mjesecima obnavlja. Nakon potresa veliki broj zgrada u centru je u radovima pa tu nema ništa čudno, ali potres s tom obnovom ustvari nema ništa. Nakon što je zgradu u zakup, i to na 45 godina, od države preuzeo Arena Hospitality Group, pulska turistička kompanija, stara zgrada u centru metropole postat će novi luksuzni hotel, i to ne bilo kakav, već art‘otel, prvi hotel pod tim ‘umjetničkim‘ brendom u Hrvatskoj. Prihodi Arena Hospitality Grupe rastu, ali s njima ne raste i profitabilnost, koja je među najmanjima u usporedivom okružju, saznala je Ksenija Puškarić.

Danas Zagreb ima stabilno poslovanje. Napravili smo posao koji je možda čak i nedovoljno valoriziran. Građani, birači to možda ne vide izvana, ali vjerujte mi da institucije poput EBRD-a i njihova reakcija na promjene koje smo postigli potvrđuju kvalitetu našeg rada, kaže Damir Bakić, saborski zastupnik (Možemo!) s kojim je razgovarala Antonija Knežević.

Restorani Bota Šare nastavljaju četrdesetogodišnju obiteljsku tradiciju, a ukupno šestero ‘djece‘ uz dva roditelja vodi restorane u Malom Stonu, Splitu, Zagrebu i Dubrovniku. Popularni su i među domaćima i među turistima, a jedan je od razloga to što je na njihovom jelovniku najprepoznatljivija malostonska kamenica. Zasad se ne žele širiti dalje, nego brendirati domaće proizvode poput svježe jadranske ribe, škampa, kozica, ali i domaćeg voća i povrća. Poduzetničko obiteljsku priču donosi Anamarija Mujanović.

Uz novi broj stiže i još jedan ljetni Lider trend!