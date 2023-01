U novom broju saznajte 77 najvažnijih zakonskih promjena u 2023. godini

Nema sumnje da se u poslovnom okružju događaju velike promjene, a to za sobom povlači i promjene u strukturi upravnih odbora. CEO je i dalje ‘jednakiji‘ među jednakima, ali zamjetan je trend pomicanja težišta moći prema direktorima zaduženima za ‘novokomponirane‘ prioritete, poput ljudskih potencijala, digitalizacije, inovacija, održivosti, sreće zaposlenika, zaštite podataka... Svaka kompanija, pa i industrija, ima svoja pravila, ali promjena je svugdje u zraku. Chief customer officer, chief brand engagement officer, chief people officer, chief innovation officer, chief sustainability officer samo su neke od pozicija C-razine koje se u posljednje vrijeme učestalo pojavljuju u korporacijskom rječniku. Zašto je došlo do rasta potražnje za direktorima novih vrijednosti saznala je Antonija Knežević.

Nepodnošljiva je lakoća kojom su nam tijekom cijele prošle godine HNB i Vlada objašnjavali kako će konverzija kune u euro minimalno utjecati na rast inflacije, da će to iznositi zanemarivih 0,2 do 0,4 postotna boda, jer da je tako bilo u drugim zemljama kada su uvodile euro. Možda se to, tehnički gledano, kada je u pitanju puka konverzija, doista u tom rasponu dogodilo 1. siječnja ove godine i u Hrvatskoj. No time da se u trenutku konverzije neće dogoditi i rast cijena pojedinih proizvoda i usluga temeljem nekih sasvim drugih razloga, mogli su se zavaravati samo potpuni ekonomski naivci. Zašto još nitko još nije dekretom zaustavio rast cijena, piše Manuela Tašler.

Ulazak u eurozonu i šengenski prostor glavni su razlozi za pravi zakonski cunami koji je zahvatio Hrvatsku s početkom godine. Mijenjale su se stotine propisa. Inovacije u zakonima za sobom su povukle mnoge podzakonske propise: odluke, pravilnike, uredbe i formulare. Goran Litvan je izdvojio 77 najvažnijih zakonskih promjena u 2023. godini.

Nešto više od šest mjeseci tijekom prošle godine trajao je proces transformacije softverske tvrtke Bornfight iz agencijskoga poslovnog modela u tzv. venture building model, gdje tvrtka zahvaljujući svojem iskustvu i znanju pomaže razviti druge tvrtke (startupove), a zauzvrat ulazi u vlasničku strukturu tvrtke-klijenta, što s agencijskim načinom rada nije slučaj. Nedavno je predstavila svoj najnoviji venture building projekt – softversku platformu Swen za upravljanje kampovima, a prije toga i Elevien, platformu za gimnastička natjecanja, te Tabu, za analizu plaća u hrvatskom IT sektoru. Povodom toga, Donatella Pauković je razgovarala s Tomislavom Grubišićem, suosnivačem i izvršnim direktorom Bornfighta.

Godina koju su na globalnoj razini obilježili inflacija, podizanje kamatnih stopa i rat u Ukrajini ostavila je iza sebe opći potop na gotovo svim svjetskim burzama, što je, naravno, utjecalo i na vrijednosti domaćih dionica. Visoki prinosi i bikovsko tržište (engl. bull market), na kojem investitori gotovo da nisu mogli pogriješiti, čemu smo svjedočili prije samo godinu dana, ne samo da se nije ponovilo, nego je scenarij bio dijametralno suprotan. U 2022. globalna dionička tržišta bila su u minusu od 15 do ponegdje 20 posto, indeks S&P500 (indeks petsto najjačih američkih kompanija) pao je za oko 19 posto, a poseban potop doživjele su tehnološke dionice. O tržištima kapitala piše Ksenija Puškarić.