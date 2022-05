U novom broju saznajte sve o inflaciji, novim izvorima prihoda i tvrtki HS Produkt

Da je prije tri godine netko rekao da će nam osvanuti inflacija koja će se teško kontrolirati i da će recesija biti the alat u borbi protiv te pojave, rekli bismo da je, pa... ravnozemljaš. No, središnje banke ne mogu stvoriti više nafte i plina, zaustaviti rat u Ukrajini ili riješiti probleme u dobavnim lancima. Da bi zaustavile inflaciju, jedino mogu usporiti gospodarsku aktivnost, a to znači recesiju. Zato nije pitanje hoće li biti recesije, nego može li barem biti brza. U slučaju Europe izgleda za to gotovo nema. Zašto je tome tako saznala je Gordana Gelenčer.

Da je naša tvornica u Njemačkoj ili SAD-u, prodavali bismo mnogo više oružja drugim državama. U poslovanju s državama, vojskama i policijama ovisite o mnogo faktora, od lobiranja do logistike i političkog utjecaja. Politička snaga iznimno je važna u prodaji oružja. Hrvatska je mala zemlja i sigurno se ne može u tom smislu natjecati s Njemačkom, a pogotovo sa SAD-om, rekao je Željko Pavlin, direktor HS Produkta našim novinarima Goranu Litvanu i Mladenu Volariću u velikom intervjuu.

Iako mnogima kao dodatni izvor zarade na pamet prvo padne platformski rad, odnosno dostava hrane i prijevoz putnika, polje je, zapravo, vrlo široko. Pandemija i inflacija postale su katalizatori trenda koji je nekoć tinjao, zarađivanja sa strane, pa je sve lakše naći primjere raznih inovativnih načina kojima pojedinci podebljavaju osobne financije. Štoviše, neki su otkrili i uspješna poduzetnika u sebi. Kako zaraditi sa strane otkrila je u temi tjedna Ksenija Puškarić.

U novom broju naši novinari nastavljaju svoj reportažno put, a ovoga tjedna su u Osječko-baranjskoj županiji, Aleksandar Tešić je posjetio Iskra brodogradilište u Šibeniku koje pokazuje da se brodovi mogu graditi i bez državne pomoći.

U poslovnim znanjima Zdravko Ivčić direktor sektora OZDS-a otkriva što su zatvoreni distribucijski sustavi i što sve omogućuju. Tu je i nastavak Lider Investa koji se održao na Cresu, kao i poseban prilog 'Novi trendovi u turizmu'.