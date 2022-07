U novom broju saznajte sve o krizi koja potresa Vladu

Pada ministar Zdravko Marić, dajte nam nove izbore! Kad ode najpopularniji ministar u Vladi, to znači da je Vlada pala, samo premijer Andrej Plenković to ne želi priznati. Dosta agonije, idemo na izbore! Pitam se imaju li 'osobni razlozi' veze s provedbom uvođenja eura? Bježi li prvi časnik s Plenkovićeva Titanika izbušenoga korupcijom, aferama i inflacijom? Ili se sâm našao na udaru DORH-a ili neke afere ili bježi svjestan kakav su nam gospodarski armagedon pripremili – ovo su samo neke od oporbenih reakcija na ostavku financministra Marića prikupljene tijekom noći. Nakon ostavke najpopularnijeg i, prema mišljenju mnogih, uvjerljivo najsposobnijeg ministra vlada premijera Plenkovića zapravo je pala, htio to on priznati ili ne. Instantna zamjena Marko Primorac tako je najnoviji flaster na vladi koja je dosad izgubila impresivnih 26 ministara. Što bi rekao Brzi iz 'Mućki', istu metlu imam već dvadeset godina: četka joj je promijenjena 17 puta, a držak 14. O krizi Vlade piše Gordana Gelenčer.

Za razliku od uvođenja eura, kojem se protivi velik dio građana, ali i neki stručnjaci, ukidanje graničnih kontrola između Hrvatske i ostalih članica šengenskog prostora prihvaća se gotovo aklamacijom, što i ne začuđuje jer je nedostatke teško naći. Koliko će pak koristi Hrvatska imati od očekivanog ulaska u šengenski prostor, nitko još nije izračunao, no Lider je 'obrnutim inženjeringom' dobio okvirni iznos. Antonija Knežević je u temi broja izračunala da se radi o dodatnih 0,57 do 1,14 milijardi eura BDP-a, odnosno oko 8,5 milijardi kuna.

Novinari poslovne scene ovoga tjedna su u Šibensko-kninskoj županiji, koju su spasili stranci. Strani ulagači spasili su iz stečaja Kningips, TLM i NCP Prgin. Te su tvrtke danas, pod novim imenima Knauf, Impol--TLM i Iskra brodogradilište, perjanice industrije. Ipak, rang-lista tvrtki prema iskazanoj dobiti pokazuje da je najisplativiji biznis povezan s nautičkim turizmom. Najveći novac pak okreću Josip Stojanović Jolly te dvije tajnovite tvrtke nominalno vezane uz prodaju i najam automobila, pišu novinari Lidera.

