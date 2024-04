U novom broju saznajte sve o Zakonu o poticanju ulaganja i ne propustite zbog neznanja dobru priliku

Porez je kazna za to što ste dobro poslovali – poznata je izreka koje će se, vjerojatno, mnogi poduzetnici sjetiti ovih dana kad Fini predaju završna financijska izvješća. Bez obzira na to koliko se radovali pozitivno završenoj poslovnoj godini, osmijeh na lice teško će izmamiti pomisao o porezu koji se na taj uspjeh mora platiti Poreznoj upravi. Većim poduzetnicima korist od Zakona o poticanju ulaganja uglavnom je poznata, no oni srednji i mali često još nisu upoznati s tim. Premda ne bez nedostataka, ZOPU, koji je na snazi više od deset godina, nudi niz pogodnosti poduzećima svih veličina, a ima i mnogo prednosti u odnosu na toliko žuđeni novac iz europskih fondova. U temi tjedna, Antonija Knežević saznala je sve o Zakonu o poticanju ulaganja.

Otkako su pandemija, rat i njihove posljedice zasjeli na čelno mjesto ekonomskih tema, pomalo smo zaboravili kako izgleda život pod presijom raznih ljestvica konkurentnosti i uvjeta poslovanja čiji nam je rang uvelike određivao ritam življenja, nerijetko s paničnim napadajima. Dvije važne ljestvice na kojima nikada nismo stajali bajno, ona WEF-ova (Svjetski ekonomski forum) i Doing Business Svjetske banke, više nisu ‘u funkciji‘. Točnije, WEF-ove više nema (danas izbacuje samo izvješće o globalnim rizicima), a Doing Business je u procesu pretapanja u BEE (Business Enabling Environment), novu ljestvicu koja će uz mjerljive pokazatelje uključiti i one kvalitativne. O čemu drugome negoli o održivosti. Danas su, kako piše naša Gordana Gelenčer, ljestvice uspješnosti više proizvod dojma i ideologije a manje objektivnih kriterija

Ako još niste čuli za zanimanje digitalna antropologinja, Donatella Pauković se pobrinula da saznate o čemu se radi, tj. još bolje, razgovarala je s Rahaf Harfoush koja se upravo bavi tim poslom. Rahaf Harfoush izvršna je direktorica Instituta za digitalnu kulturu Red Thread i autorica triju najprodavanijih knjiga prema New York Timesu. Danas živi i radi u Francuskoj, gdje je imenovana članicom povjerenstva predsjednika Emmanuela Macrona koje se bavi ulogom tehnologije u demokraciji. U radu se fokusira na odnose između tehnologije u nastajanju, inovacija i digitalne kulture te organizacijama s kojima surađuje pomaže u tim pitanjima.

Kad neka kompanija promijeni većinskog vlasnika, po dobrom starom običaju novi vlasnik prvo promijeni sastav njezina nadzornog odbora, a potom novi nadzorni odbor ekspresno promijeni upravu. U slučaju Zvečeva, koje je potkraj ožujka obavijestilo javnost da je Zdravko Alvir svojih 75,24 posto dionica požeškoga konditora prodao tvrtki Flexway Adriatic, odnosno Denisu Štengelovu, ruskom biznismenu koji živi u Australiji, taj običaj malo je modificiran. Manuela Tašler piše o preuzimanju Zvečeva te saznaje da je preuzimač mogao biti i Nestle, da je bilo malo više sreće.

Uz navedeno još čitajte i intervju s predsjednikom uprave Ralu Logistike, Mariom Mesarošom, poduzetničku priču Tomislava Kurbanovića i njegove tvrtke Agristar. Ali ni to nije sve….

Uz novi broj stiže i poseban prilog Zeleni i digitalno!