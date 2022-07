U novom broju saznajte zašto je Indija mnogo više od joge i Gandhija

Aishwarya Rai. Priyanka Chopra. Bez obzira na to jeste li muškarac ili žena, ta ste imena teško mogli ignorirati. Dvije, prema mnogima, najljepše svjetske missice ikad stižu iz – Indije. Ukupno ih je ta zemlja iznjedrila šest. Joga. Osim ortodoksnih vjernika (bez obzira na to koju vjeru prakticiraju) gotovo nema Zemljanina koji nije zavirio u svijet najstarije tjelesne discipline, danas obožavane u svakom zakutku globusa. I, da, tu je i Mahatma Gandhi, čovjek koji je 1947. Indiju izveo iz kolonijalizma i uveo je u svijet slobode i demokracije. Nenasilno. I to bi za većinu, kada je o Indiji na prvu riječ, bilo – to. Zašto je Indija mnogo više od joge i Gandhija saznala je Gordana Gelenčer u ovotjednoj temi tjedna, a saznala je i što to Europsku uniju čini 51. američkom državom.

Medical Intertrade jedna je od četiri velike veledrogerije u Hrvatskoj i jedina u privatnom domaćem vlasništvu. U rujnu prošle godine, nakon smrti Radwana Joukhadara, osnivača i spiritus movensa kompanije, njegova supruga Jasenka Joukhadar preuzela je upravljanje i postala žena s najvećim vlasničkim portfeljem u Hrvatskoj, koji je prošle godine ostvario više od 2,7 milijardi kuna prihoda. U svom prvom intervjuu govori o situaciji na tržištu te o planovima i sudbini grupacije u kojoj su veleprodaja, lanac ljekarni Joukhadar i tvornica Yasenka u Vukovaru. U sjedištu kompanije u Svetoj Nedelji s Goranom Litvanom je vodila emotivan razgovor. Ondje se čuvaju uspomene na osnivača, kao i njegova vizija samostalnog razvoja kompanije koja, prema riječima vlasnice, nastavlja poslovati samostalno.

Događa se često da i ne znamo kakve sve mogućnosti za razvoj biznisa imaju domaći poduzetnici dok se ne popriča s nekima od njih, kao što je Davor Paić. U tri godine od osnivanja proizvođač malih brodica-glisera Rand Shipyard, tvrtka koju Paić vodi zajedno s kolegom i prijateljem Fabjanom Viđakom, razvio se od startupa do tvrtke koja ima 130 zaposlenih. I tek su se zahuktali jer planovi su mnogo veći, ne samo u proizvodnji, nego žele razviti i segment najma brodica. Paić je po struci pravnik, a Viđak građevinski inženjer, a počeli su razvijati posao brodograditelja. Sve je o njihovom poslovanju otkrio Edis Felić u rubrici Poduzetnici.

Za sada nema ni govora o dovođenju u pitanje Zakona o gradnji i njegove odredbe koja ovlašćuje općine i gradove na donošenje odluka o zabrani gradnje iako je Visoki upravni sud nedavno ukinuo jednu takvu općinsku odluku. Sličnih presuda bilo je i prije. Tri nužna koraka da se napokon riješi problem sezonske gradnje otkrio je Hrvoje Kačer u Savjetniku.

Ovaj tjedan novinari Poslovne scene opisali su malo gospodarstvo Zagreba, a uz novi broj Lidera možete pročitati i ljetni prilog Trend.