U novom Lideru doznajte stvarne vlasnike najvećih domaćih tvrtki

Od ukupnog broja tvrtki u Hrvatskoj, njih oko pet posto u stranom je vlasništu. Nasuprot tomu, od stotinu najvećih kompanija u Hrvatskoj u stranom ih je (su)vlasništvu čak 56. Od poduzetnika koji su jedini osnivači te i dalje jedini vlasnici tih tvrtki preostalo ih je samo desetero. U novom Lideru otkrivamo tko su stvarni vlasnici sto najvećih tvrtki u Hrvatskoj.

Što će ostati od carina, komu i koji postotak, nitko ne zna, vjerojatno ni Trump, no jasno je da se retorika i kaubojski pristup polako, ali sigurno stišavaju. No za nas možda i važnije – Trump je skrenuo pozornost na proizvodnju, posebno industrijsku, pa se tema nosi i globalno i lokalno. Poticanje industrije zbog carinskog je rata ponovno ‘in‘.

Ključno je da investitori razumiju kako je strukturiran private equity-fond i koliki povrat i vremenski okvir mogu očekivati, kaže nam u razgovoru Aleš Škerlak, predsjednik Uprave slovenskog Advance Capital Partnersa, jednoga od najvećih private equity-fondova u regiji. Njihov fond osnovan je na deset godina s mogućnošću produljenja za dodatne dvije. Dakle, investitor se obvezuje na partnerstvo do dvanaest godina.

U novom broju analiziramo poslovanje brenda sportskih dodataka i opreme Polleo, koji razmišlja o IPO-u, predstavljamo Catering tim Lisak poduzetnice Ane Lisak te razmatramo mogu li se poduzetnici kvalitetno pripremiti do primjene tzv. ‘fiskalizacije 2.0‘ 1. siječnja 2026.

Pročitajte i kako nam je bilo prošloga tjedna na konferenciji ‘Invest in Novska‘.

Mijenjaju se neki od stupova Europskoga zelenog plana. Paketom Omnibus ‘stop the clock‘ gospodarstvu EU-a, tj. tvrtkama, planira se smanjiti administrativno opterećenje za najmanje 25 posto. U hrvatskom slučaju to ponajprije znači izmjene Zakona o računovodstvu, a one se očekuju do kraja ove godine.

O tome će, između ostaloga, biti govora na današnjoj Liderovoj ESG konferenciji koja se održava u zagrebačkom hotelu Sheraton, a tim smo povodom uz novi Lider pripremili cijeli ‘Vodič kroz ESG‘.