U Zagrebu se krajem rujna, na istom mjestu i u isto vrijeme, održavaju čak 4 vrhunske priredbe

Radi se o sajmovima i festivalu posvećenima arhitekturi, dizajnu, graditeljstvu, unutarnjem uređenju, namještaju i umjetninama

Sajmovi Ambienta, ArhiBau.hr, Art Zagreb i festival Zagreb Design Week po prvi će se puta održati svi na istom mjestu i u isto vrijeme – od 26. rujna do 1. listopada 2023. godine na Zagrebačkom velesajmu. Sinergijski efekt zajedničkog nastupa tijekom 6 dana u 7 paviljona i na ukupnoj površini od 18.000 kvadrata omogućit će posjetiteljima da na jednom mjestu i u isto vrijeme saznaju sve novosti s područja arhitekture, graditeljstva, namještaja i unutarnjeg uređenja, dizajna i umjetnosti i to uz jednu jedinstvenu ulaznicu.

Ovu veliku sajamsku priredbu su najavili zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba dr.sc. Luka Korlaet, glavni konzervator Ministarstva kulture i medija RH, Davor Trupković, direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša, predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomil Matković, direktor sajma umjetnosti Art Zagreb, Daniel Tomičić i sudirektorica Zagreb Design Weeka Tina Marković.

- Očekujem da će ovo objedinjavanje tematskih sajmova i konferencija kreativnog sektora izazvati veliku pažnju zainteresirane javnosti, ali i pridonijeti inkubaciji novih kreativnih ideja i inovacija te ostvarivanju novih poslovnih suradnji. Svakako bih želio da se dio ove sinergije prelije i u urbani prostor Grada, u skladu sa smjernicama Novog europskog Bauhausa: održivije, uključivije, ljepše - rekao je zamjenik Korlaet.

Na konferenciji je govorio i glavni konzervator Ministarstva kulture RH, Davor Trupković. Naglasio je da se trenutno paralelno obnavljaju mnoge povijesne zgrade i crkve, poput Katedrale s koje je upravo došao. Sustav stručnih arhitektonskih i dizajnerskih natječaja pomoći će u ostvarenju vrhunske kvalitete proširenja Banskih dvora kao i obnove mobilijara u HNK-a.

Direktorica Zagrebačkog velesajma, Renata Suša naglasila je da joj je čast i zadovoljstvo da će se sva četiri događanja održati na jednom mjestu. Posebno je važno naglasiti da će posjetitelji moći razgledati izložbe u 7 paviljona na 18.000 m2. Tako će nastaviti poticanje rasta i razvoja domaće industrije koji je započela Ambienta još 1972.godine, a što će se na sajmu prepoznati u vidu retrospektive. Pozvala je sve izlagače, kao i posjetitelje, da budu dio ovog značajnog događanja.

Ambienta, sajam posvećen namještaju i unutarnjem uređenju, ove će godine ispričati svoju jubilarnu 50. priču u novom, raskošnijem ruhu u paviljonima 8a i 9. Priznati i renomirani proizvođači namještaja, dizajneri, gospodarstvenici, kreativci te oni koji po prvi puta predstavljaju svoj brand, u šest sajamskih dana pokazat će najbolje dizajnerske komade, najneobičnije ideje produkt dizajna, mnoštvo inovativnih rješenja te najnovije trendove u uređenju interijera.

Koncepcijski osvježena Ambienta, kroz tematske cjeline ove godine ispričat će najljepšu priču o unutarnjem uređenju, trendovima uređenja eksterijera te redizajnu doma i uredskih prostora.

Reprezentativan i bogat izložbeni program upotpunjen je novitetima ugostiteljsko-hotelijerske opreme i HoReCa programa, sajma Hotel&Gastroteh, koji se tematski i sadržajno nadovezuje na Ambientu. Sajam Ambienta idealna je platforma za predstavljanje snage i potencijala domaće industrije, uz prezentaciju inozemnih brandova, potvrđujući svoj status središnjeg poslovnog događaja u branši, dok posjetitelje očekuju brojni sajamski popusti.

Predsjednik društva arhitekata, Tihomil Matković, izrazio je zadovoljstvo da će ArhiBau.hr sa zajedničkim nastupom na Zagrebačkom velesajmu u paviljonima 10 i 11, od početnog cilja sajma i konferencije da objedini arhitekte, projektante i graditeljski sektor, otići i korak dalje prema dizajnu i interijeru te će tako moći ostvariti daljnje povezivanje opće publike i struke.

ArhiBau.hr je jedan od najvećih sajmova kulture građenja i održivog razvoja u regiji na kojem izlažu vodeći proizvođači i dobavljači opreme, materijala i rješenja u arhitekturi i graditeljstvu, zajedno s pratećom konferencijom u organizaciji Društva arhitekata Zagreba. Ovogodišnja tema ArhiBau.hr je „Prostor budućnosti/Budućnost prostora“.

Na sajmu će se predstaviti najnoviji materijali i tehnologije za suvremeno i održivo građenje, održavanje i obnovu zgrada te prostora oko nas.

Program konferencije okupit će arhitekte, urbaniste, građevinare te druge stručnjake koji su zainteresirani za istraživanje budućnosti životnih prostora i uloge koju će arhitektura i graditeljstvo imati u oblikovanju našeg svijeta. Konferencija postavlja pitanje kako će se prostori razvijati kako bi zadovoljili potrebe dinamičnog i promjenjivog svijeta te koje se strategije u prostornom planiranju, arhitekturi i građenju mogu primijeniti za oblikovanje održivih, funkcionalnih i otpornijih prostora.

ArhiBau.hr je mjesto susreta struke, prakse i dobavljača te svih koji daju odgovore na brojna pitanja sadašnjosti i budućnosti prostornog planiranja, projektiranja i građenja u Hrvatskoj i regiji, u cilju odgovora na kompleksno pitanje osiguranja ubrzanog gospodarskog oporavka te zelene tranzicije radi održivijeg razvoja i veće otpornosti društva na buduće krize.

Sudirektorica Zagreb Design Weeka,Tina Marković naglasila je da je to jedini festival između tri sajma te da je veseli što će se nakon deset godina održavanja po prvi puta održati na Zagrebačkom velesajmu. Posjetiteljima će ponuditi sadržaje od onih za najmlađe pa do treće dobi, no osim toga imat će i značajan gospodarski značaj.

Zagreb Design Week dolazi u jubilarnom izdanju. Već deset godina, najveće događanje za dizajn u Hrvatskoj, predstavlja sva područja dizajna, od produkt dizajna i vizualnih komunikacija preko modnog dizajna, pa sve do dizajna hrane. Središnja lokacija, prvi će puta biti Zagrebački velesajam u paviljonu 8 i na vanjskom prostoru. Na do sada najvećoj površini svoje novitete predstavit će dvadesetak najboljih proizvođača namještaja Hrvatske i svijeta. Istovremeno, diljem grada, deseci partner lokacija predstavit će dizajn vlastitim programom.

Na Zagreb Design Weeku, dizajneri iz Hrvatske i svijeta, predstavit će se brojnim izložbama, među kojima se ističe izložba finalista međunarodne nagrade za dizajn ZGDW Award. Ovogodišnja tema „AI &I“, „Umjetna inteligencija i ja“, bavi se utjecajem umjetne inteligencije na dizajn. Ugrožava li ona egzistenciju dizajnera ili je pomoć u radu? Što je s autorskim pravima? Može li umjetna inteligencija postati kreativna? ZGDW će odgovore ponuditi prvom izložbom proizvoda koje je dizajnirala umjetna inteligencija, te predavanjima, panelima i radionicama na kojima će svjetski poznati stručnjaci govoriti o temi. Kao i do sada, posjetitelje očekuje i bogat zabavni program.

Direktor sajma umjetnina Art Zagreb, Daniel Tomičić, izjavio je da će se šesto izdanje sajma po prvi puta predstaviti na Zagrebačkom velesajmu i to u paviljonu 7. Održati će se niz izložaba, praktikuma, studenskih izložaba naših akademija i jedne svjetske, no naglasio je da je najvažnije da će posjetioci moći vidjeti objedinjene umjetnine s hrvatskog tržišta.

Art Zagreb mjesto je gdje na jednom mjestu možete kupiti najbolja djela likovne umjetnosti. Pokrenut je 2018. godine i ubrzo se etablirao kao središnje događanje hrvatskog tržišta umjetnina. Na dvadesetak izložbenih prostora, predstavljaju se najkvalitetnije galerije i umjetnici na hrvatskom tržištu. Poziv za izlaganje na šestom Art Zagrebu bit će objavljeno sljedeći tjedan.

Zajednička poruka svih sajmova i festivala je poziv izlagačima i posjetiteljima da krajem rujna na zagrebačkom velesajmu budu dio najznačajnijeg sajamskog događaja u zemlji, koji će ove godine svojim sadržajem zasigurno zainteresirati i struku i široku publiku.