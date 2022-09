U Zagrebu se od 5. do 8. listopada održava ArhiBau

Sajam kulture građenja i održivog razvoja ArhiBau.hr jedan je od najvećih sajmova graditeljstva u regiji, s pratećom stručnom i znanstvenom konferencijom, u organizaciji Društva arhitekata Zagreba. Održava se od 5. do 8. listopada u Areni Zagreb – glavna su tema izazovi oporavka i otpornosti.

Svečano otvorenje sajma i konferencije održat će se u srijedu, 5. listopada u 9 sati, nakon čega će se održati okrugli stol na temu globalnih i lokalnih izazova oporavka i otpornosti.

Keynote predavanje svjetski priznatog arhitektonskog studija MVRDV I Već prvoga dana, glavnim konferencijskim predavanjem obratit će se svjetski priznati nizozemski arhitektonski studio MVRDV o temi izazova oporavka i otpornosti i njihovim arhitektonskim realizacijama.

Za arhitekte i projektante u programu konferencije se nalaze: predstavljanja realizacija MVRDV, Roth&Čerina, SKROZ, Bušnja, MVA, Boševski i Golubić, izložbe CIE, Mutnjaković, arhitektonske realizacije 2022, predavanja iz područja arhitekture i urbanizma, baštine, Novog europskog Bauhausa i kulture građenja te niz drugih zanimljivosti.

Za graditelje u program se adresiraju teme uz recentni trenutak u graditeljstvu povezano s dinamičnim promjenama tržišnih vrijednosti i zahtjevima održivosti te obnova, zelena energetika, infrastrukturni megaprojekti, facility management i niz drugih tema.

Za developere u programu konferencije su teme nekretnina i developmenta, kao i teme održavanja, održivo financiranje i zelena ekonomija, turizam i mnoge druge zanimljivosti.

Za javnu upravu u programu konferencije sadrži teme prostornog planiranja i održivog razvoja, kao i ključne odrednice Vlade RH iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, njegove izazove i realizacije. Na nivou županija diskutira se o ulaganjima u velike infrastrukturne projekte, kao i na nivo gradonačelnika u zelenu i digitalnu tranziciju.

Četverodnevni program sajma i konferencije bavi se brojnim važnim temama koje se tiču svih dionika graditeljskog sektora – od kupaca do dobavljača, od inženjera do izvođača radova, od investitora do upravitelja i osiguravatelja, ali i svih građana koji žele graditi novi dom ili obnoviti svoje nekretnine.

Informacije o kotizacijama, ulaznicama i popustima potražite na linku.