UGP traži istu tarifu za struju za poduzetnike i građane

Udruga Glas poduzetnika (UGP) zatražila je jednaku tarifu za struju za poduzetnike i građane, upozorivši da u suprotnom mnogi poduzetnici neće preživjeti enorman val poskupljenja struje.

Iz UGP-a su izrazili krajnje nezadovoljstvo s trenutačnom situacijom oko povećanja cijene struje. Ne samo što su nafta i plin poskupili, sada se mnogi poduzetnici suočavaju s enormnim računima za struju - velika većina njih je dobila račune koji su i po tri puta veći nego prijašnji, što je neprihvatljivo, ocjenjuju u priopćenju.

Navode i da teško da će svi poduzetnici moći podmiriti visoke račune za struju pa im stoga neće preostati ništa drugo nego da otpuštaju svoje radnike, zatvaraju svoja poslovanja ili ulaze u dugove.

Takva situacija je 'apsolutno nedopustiva', upozoravjau iz UGP-a, u kojem smatraju da se stvari moraju pod hitno mijenjati, inače će mnogi biti osuđeni na propast.

- Trebamo biti svjesni toga da se ne smije više sve prebacivati na poduzetnike koji ionako imaju toliko nepotrebnih nameta, doprinosa i opterećenja - poručuju.

Kako navode, cijena zajamčene opskrbe nakon dva mjeseca bez ugovora, do 31. ožujka iznosila je 1,3270 kuna, a od 1. travnja ove godine iznosi 3,0276 kuna za one koji su na priključku manjem od 20 kW, odnosno 2,5178 kuna za one koji su u kategoriji preko 20 kW priključne snage.

Potonji plaćaju i naknadu za snagu, pa im zapravo ništa ne znači ova niža cijena, osim ako nisu potrošači neke veće količine energije, ističu iz UGP-a.

Kako navode, nije teško odrediti koliko je to povećanje u drugom tromjesečju ove godine i koliko će to nastaviti iscrpljivati posebno male poduzetnike.

- Jedan od prijedloga je i da se razmisli o uvođenju ozbiljnog vlastitog upravljanja elektroenergetikom! Drugu pomoć baš i ne očekujemo, na žalost, bojimo se da će mnogi poduzetnici biti prepušteni sami sebi i svojem snalaženju i umješnosti - navode iz UGP-a.

UGP traži od Vlade da tarifa za struju bude jednaka i za poduzetnike i za građane. Ističu da je tarifa za struju za poduzetnike startu čak tri puta veća. Smatraju i da onaj tko troši više struje treba imati jeftinije cijene. U slučaju da se ne naprave promjene, doći će do novog vala poskupljenja koji će imati utjecaja na apsolutno sve, upozoravaju.

- Sramotno je da je u Hrvatskoj obračunska tarifa struje tri puta skuplja u odnosu na građane, takve diskriminacije je bilo dosta i ne postoji nigdje u EU, tražimo jednaku tarifu za sve kao što imaju sve druge članice EU! - izjavio je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glasa poduzetnika.