Vlada još ne zna tko je trgovao viškovima plina

Vlada trenutno nema sliku o tome tko je kupovao viškove domaćeg plina koji je HEP otkupio od Ine, po kojim cijenama i koji su pritom gubici HEP-a, a te i druge podatke iznijet će nakon temeljite analize, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

- U ovom trenutku još nemamo tu sliku - dodao je i podsjetio da je od ministra gospodarstva zatražio da napravi cjelovitu analizu.

- Radimo temeljitu analizu, prerano je da bismo donijeli bilo kakav sud o tome tko jek kupovao plin. Cijela procedura prodaje viškova plina je kompleksna. Vidjet ćemo što kažu HEP, Plinacro, HROTE i HERA - rekao je Plenković.

Kaže da je prerano za bilo kakav kategoričan sud, jer su procedure trgovanja plinom kompleksne i traže još nekoliko dana analize.

Novinari su pak upozorili na dvije kontradiktorne informacije: jedna je od HEP-a, koji kaže da je upozoravao vladu i ministarstvo da se viškovi stvaraju, a druga, neslužbena, da je ministarstvo od HEP-a primilo informaciju da oni viškove koriste za proizvodnju struje i prodaju po tržišnoj cijeni.

- Sve ćemo to vidjeti. Zahvaljujući odlukama Vlade, HEP je kupovao plin po puno povoljnijoj cijeni. Je li ovih zadnjih tjedana došlo do viškova koji su prodani po metodologiji koja postoji, to ćemo sve ispisati. Ne mogu reći da kao Vlada imamo cjelovitu informaciju o svim aspektima - odgovorio je premijer.

Na pitanje hoće li smijeniti predsjednika Uprave HEP-a Franu Barbarića i upravu HEP-a, odgovorio je kako će "još vidjeti".

- Prerano je govoriti, dobro ćemo sagledati situaciju i kad budemo imali informacije onda ćemo govoriti o daljnjim koracima - poručio je.

Ustvrdio je da je o spornoj trgovini viškovima plina saznao u petak, kad se vratio iz Bruxellesa. S ‘ne znam‘ je odgovorio na pitanje izgleda li ova situacija kao da je u pozadini kriminal.

- Zabrinjavajuće je da je došlo do viškova na koje nismo bili upozoreni jasno i na vrijeme. Sad ćemo imati vremena da u miru sve sagledamo. Sve ćemo vam reći kad budemo informirani - dodao je.

Bez jasnog odgovora ostao je na pitanje kako je moguće da se milijuni gube iz državne firme, a premijera i vladu nitko nije upozorio. Tvrdi ni da ministar gospodarstva Davor Filipović nije znao za slučaj do petka. Na pitanje zašto mu nisu bili preneseni podaci HROTE-a o dnevnoj trgovini plinom iz kojih se moglo vidjeti na nešto nije u redu, odgovorio je da još nema cjelovitu sliku.

Pitanje prodaje viškova plina koji HEP otkupljuje od Ine po reguliranih cijeni, otvorilo se nakon što je Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot ustvrdio da HEP prodaje taj plin značajno ispod cijene i tako stvara gubitke.

Troskot tvrdi da HEP od Ine nabavlja plin po cijeni od 47,60 eura po megavatsatu, a zatim ga putem Hrvatskog operatora tržišta energije opskrbljivačima prodaje znatno jeftinije, zbog čega u nekim slučajevima dnevno gubi oko 500.000 eura.

Informacije po kojima je HEP samo u lipnju na viškovima plina izgubio 10 milijuna eura u Saboru su u oporbenim redovima dočekali s kritikom, ali i traženjem odgovornosti i to ne čelnika HEP-a i Ministarstva gospodarstva nego premijera Andreja Plenkovića.