Vladin ‘energetski dodatak‘ dobit će i radnici

Najiščekivaniji dokument u državi novi je Vladin paket mjera za ublažavanje udara rastućih cijena energenata, a osim pomoći za građane i javne institucije, razmatra se i uvođenje subvencionirane cijene električne energije za obrtnike i male poduzetnike, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Kako dnevnik neslužbeno doznaje, to bi se moglo odnositi na one koji imaju potrošnju do 100.000 kWh godišnje, a velike kompanije zasad nisu uključene.

Također, na stolu je i prijedlog novih mjera potpora za očuvanje radnih mjesta preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, po uzoru na one koje su bile uvedene zbog ekonomskih posljedica pandemije korone, a visina potpore bila je 4000 kuna po radniku.

Sastanak ministara Iz Hrvatske udruge poslodavaca, čije je vodstvo bilo na sastanku kod ministra financija, zasad ne komentiraju detalje novog paketa jer čekaju da im bude prezentiran u cijelosti. Neslužbeno, kažu da zbog skoka cijena pomoć treba svim poduzetnicima, a ljetos su iz te udruge predlagali i da se cijena električne energije za gospodarstvo ograniči do kraja 2023. godine na iznos do 150 eura/MWh, pri čemu je i to, naglasili su, znatno iznad onog što plaćaju kućanstva.

Proljetnim Vladini paketom nisu bili obuhvaćeni svi poduzetnici. Tada uvedena potpora za račune za plin se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 GWh, a iznos potpore je 15 lipa po kWh, što se ostvaruje preko vaučera.

Kako Jutarnji list doznaje iz izvora bliskog Ministarstvu gospodarstva, veliki bi poduzetnici mogli biti obuhvaćeni određenim mjerama tek u nekom sljedećem koraku, to jest nakon što se o zajedničkom pristupu oko mogućeg limitiranja cijena energenata dogovore čelnici na razini Europske unije.

Naime, ovog se tjedna na hitnom sastanku nalaze ministri energetike EU, a za 14. rujna je najavljeno da će prijedloge Europske komisije iznijeti predsjednica Ursula von der Leyen. Kao što je Jutarnji list već pisao prošloga tjedna, novi Vladin paket pomoći mogao bi dosegnuti i i šest milijardi kuna, a u njemu je dio koji se odnosi na male poduzetnike najizdašniji.

Između ostalog, taj paket donosi i značajno olakšanje za račune za električnu energiju za institucije iz javnog i neprofitnog sektora, poput škola, vrtića, bolnica, muzeja i drugih, jer se predviđa nov način obračuna, po nižoj, subvencioniranoj tarifi. Naravno, na stolu su i nove mjere za kućanstva, socijalno ugrožene, kao i za umirovljenike, poljoprivrednike i ribare, piše novinarka Jutarnjeg lista Gordana Grgas.