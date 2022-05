Zalando u prvom tromjesečju još više produbio odnos s kupcima

Bruto vrijednost prodane robe (GMV) u prvom kvartalu iznosi 3,2 milijarde eura (+1%)

Zabilježen je snažan rast udjela partnera u GMV- u te sada iznosi 32%

Prihod prvog tromjesečja iznosi 2,2 milijarde eura (-1.5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a usklađena operativna dobit (EBIT) -51,8 milijuna eura

Potvrđene su cjelogodišnje financijske smjernice za 2022. godinu na donjim vrijednostima rasta GMV-a, rasta prihoda i usklađenog EBIT-a

Zalando je još više produbio svoje odnose s kupcima zahvaljujući sve većem prihvaćanju njegova programa vjernosti, Plus, te povećao ponudu u segmentima Beauty, Lounge, Designer, Pre-Owned. U prvom tromjesečju ove godine broj Zalandovih aktivnih kupaca povećan je za 5.2 posto (17 posto tijekom posljednjih 12 mjeseci) te sada iznosi gotovo 49 milijuna, a za 150 posto, u odnosu na isti period prošle godine, narastao je i broj članova programa Zalando Plus. U prvom tromjesečju snažno je rastao i udio partnerskih poduzeća u Zalandovoj trgovini te sada čini 32 posto bruto vrijednosti prodane robe (GMV). Tisuće međunarodnih i lokalnih poduzeća danas koriste Zalandovu platformu kako bi prodali sve više svojih proizvoda za modu i ljepotu, što znači da je Zalando na dobrom putu da do 2025. godine ostvari svoj cilj, odnosno da 50 posto GMV-a generiraju upravo njegova partnerska poduzeća.

Nakon snažnog rasta prošle godine, na prvo tromjesečje utjecali su makroekonomski čimbenici. Rastuća inflacija i rastući troškovi kućanstava pridonijeli su većem oprezu potrošača, dok je ublaženo pandemijsko okruženje potaknulo promjene njihovih preferencija. Kupci kupuju više sezonskih i trendovskih artikala i, ovisno o preferencijama, biraju ili vrhunski asortiman ili prelaze sa srednje tržišnih na ulazne cijene. GMV je porastao za 1 posto na 3,2 milijarde eura, u odnosu na iznimno snažan rast u prvom tromjesečju 2021. Prihod je pao za 1,5 posto na 2,2 milijarde eura, uglavnom zbog prelaska poslovanja na platformski model. Usklađeni EBIT iznosi -51,8 milijuna eura, što odgovara marži od -2,4 posto, uglavnom zbog smanjene bruto marže, što je rezultat povećanja promotivnih aktivnosti za privlačenje kupaca i povećanih troškova logistike.

Robert Gentz, jedan od Zalandovih sudirektora (Co-CEO), rekao je - Naše su poslovne osnove jake i radimo na poboljšanju rezultata. Oduvijek smo koristili svoju poslovnu agilnost i prilagodljivost kako bismo uspješno odgovorili na kratkoročne izazove i potražnju kupaca te postali bolji i jači. I dalje smo uvjereni da ćemo ostvariti našu ambiciju da do 2025. dosegnemo više od 30 milijardi eura GMV-a.-

Unatoč izazovnom tromjesečju, tvrtka je dodatno produbila svoj odnos s kupcima i postigla značajan napredak u transformaciji poslovanja u model platforme. Angažman kupaca nastavlja rasti te ih sve više češće posjećuje Zalando i upoznaje s njegovom rastućom ponudom. Usluge platforme nastavljaju snažno koristiti i partneri kako bi povećali svoju vidljivost na platformi i prodaju.

Dok se makroekonomska neizvjesnost nastavlja, Zalando rješava svoje kratkoročne izazove 1) unapređenjem svoje ponude kako bi se prilagodio promjenjivim obrascima potrošnje svojih kupaca, 2) poboljšanjem procesa narudžbi i implementacijom troškovno učinkovitih rješenja i 3) nastavljanjem ulaganja kako bi pružio najbolje korisničko iskustvo, partnerske usluge i mogućnosti e-trgovine.

- Fleksibilni smo i spremni za upravljanje Zalandom kroz ovo nestabilno tržišno okruženje. To uključuje potrebne prilagodbe s ciljem poboljšanja naše učinkovitosti - rekla je dr. Sandra Dembeck, financijska direktorica Zalanda. - Istovremeno nastavljamo s ulaganjima kako bismo dugoročno povećali vrijednost. Širimo našu logističku mrežu i unapređujemo našu platformu kako bismo bili još više na usluzi našim klijentima i partnerima, omogućili održivi budući rast i postavili temelje za dugoročan uspjeh.-

Kako bi ubrzao vrijeme isporuke, Zalando dodatno širi svoju logističku mrežu. Izgradnja novih logističkih centara već je počela Njemačkoj (Frankfurt), Poljskoj (Bydgoszcz) i Francuskoj (pariška regija). Također, nakon uspješnog lansiranja na tržišta šest zemalja 2021., Zalando će u svibnju otvoriti dva nova tržišta – mađarsko i rumunjsko.

Zalando potvrđuje svoje cjelogodišnje smjernice s donjim vrijednostima rasta GMV-a od 16 do 23 posto i donjim vrijednostima rasta prihoda od 12 do 19 posto. Zalando očekuje da će postići donju granicu od 430 do 510 milijuna eura usklađenog EBIT-a i kapitalne izdatke između 400 i 500 milijuna eura.

Financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2022., dostupno je na Zalando Investor Relations. Rezultate drugog tromjesečja Zalando će objaviti. 4. kolovoza 2022.