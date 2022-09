Liderovih 500 najboljih: Veliki povratak Ine i Fortenovinih tvrtki među najuspješnije

U posebnom izdanju '500 najboljih', koje objavljujemo uz ovotjedni Lider u suradnji s Dunom & Bradstreetom, zabilježili smo rekordne rezultate najuspješnijih poduzetnika: postigli su 5,8 posto veću novostvorenu vrijednost nego rekordne 2019., prihodi su veći 13 posto, a dobit deset posto. Ipak, ovaj odličan ukupni rezultat treba malo relativizirati.

Jedan od razloga je vrijeme neizvjesnosti, opterećeno odjecima i posljedicama rata i inflacijom. Drugi razlog su tvrtke na listi, pri čemu prvenstveno mislimo na dvije od tri najveće kompanije – Inu i Konzum plus, koje su se vratile na listu, odnosno prošle su godine poslovale pozitivno i imale dobit. Ina je prethodne godine iskazala gubitak, a Fortenovina ključna kompanija vratila se na listu na kojoj je bila svake godine do 2015. Ukupni NV Ine i Konzuma plus iznosi čak 473 milijuna eura. I bez tog iznosa prošla bi godina bila najbolja u povijesti, ali s manjim rastom.

Kako god, nakon dramatične prve godine pandemije, poslovna scena vraća se u novu normalu. Za vrijeme lockdowna (i potresa u Zagrebu) s liste 500 najboljih ispalo je rekordnih 117 tvrtki, i toliko novih je ušlo, ali s manjom ukupnom novostvorenom vrijednošću. 'Veliki promet' nastavljen je i ove godine – sa 110 promijenjenih tvrtki. Među njima je čak 45 oporavljenika, koji su bili u top 500 za 2019., prije pandemije, a još 30 tvrtki vratilo se na listu 1000 najboljih, koje razvrstavamo prema djelatnostima.

Vraćanje turističkog sektora, ali…

Najviše novih tvrtki odnosno povratnika je, naravno, u turizmu – 28 hotelijera i restoratera. Među njima su i tri najveće i najbolje – Valamar Riviera, Maistra i Plava laguna, koje su i na taj način potvrdile istarsku turističku premoć. Turizam je i ukupno gledajući najveći dobitnik ovogodišnje liste. Hotelijeri i restorateri povećali su udjel u novostvorenoj vrijednosti s 0,7 na 3,9 posto. Uvjerljivo su prednjačili i prema rastu prihoda, dobiti, izvoza i broja zaposlenih među tvrtkama na listi 1000 najboljih. Međutim, pandemija je u 2020. odnijela čak 48 tvrtki iz tog sektora, koji se ni prošle godine nije ni izbliza oporavio u odnosu na rekordnu 2019. Aktualnih 36 hotelijera i restoratera još je daleko od 2019., kad ih je bilo 56 na listi 1000 najboljih i kad su imali 5,7 posto udjela u ukupnom NV-u.

Prometni sektori imaju devet novih predstavnika, sad ih je 67, ali je nakon ispadanja zagrebačke podružnice Deutsche Lufthanse zračni prijevoz ove godine ostao bez ijedne tvrtke na listi. Za devet tvrtki na listi narastao je i sektor koji obuhvaća konzultantske tvrtke, te holdinge i slične krovne tvrtke za upravljanje složenim kompanijama, koje predvodi prvi put Fortenova grupa. Istini za volju, prestigla je holdinšku Atlantic Grupu zahvaljujući velikim financijskim prihodima od 256 milijuna eura.

Osim matične kompanije, na listi je još osam tvrtki iz Fortenovina sustava. U vrijeme pada Todorićeva Agrokora nekoliko godina među najboljima nije bilo ni jedne Agrokorove tvrtke – bilježile su minuse ili uopće nisu predavale financijske izvještaje. U međuvremenu su se među najbolje 2018. vratili Zvijezda plus i PIK Vrbovec plus, a godinu dana kasnije i Roto dinamic i Jamnica plus. Ove godine tu je još i četvero Fortenovinih tvrtki povratnika, predvođenih najvećim Konzumom plus, koji je odmah skočio na 11. poziciju. Tisak plus je 60., Belje plus 76., a Vupik plus 335. Od tvrtki iz sustava samo je mStart plus ispao s aktualne liste jer je lani iskazao gubitak. I ti podaci pokazuju da se najveća hrvatska grupacija oporavlja.

Trgovci najzastupljeniji, bankari najbogatiji

Od sektora koji su najviše smanjeni po osam tvrtki nestalo je u građevinarstvu te računalnim i podatkovnim uslugama, što se može objasniti time što su ta dva sektora prethodne godine – za vrijeme korone i nakon zagrebačkog potresa – bila najpropulzivnija. I neprehrambeni dio veleprodaje izgubio je osam tvrtki, ali je i dalje uvjerljivo najzastupljeniji sa 112 tvrtki među 1000 najboljih.

Inače, kompletna trgovina (maloprodaja i veleprodaja) najzastupljeniji je sektor sa 187 tvrtki u top 1000, deset manje nego prošle godine. Međutim, NV je porastao za 630 milijuna eura, odnosno za više od 37 posto. Tome je svakako znatno pridonio novi plasman na listu četiri od deset najvećih trgovaca; osim Konzuma plus tu je i treći najveći trgovac Spar, koji je prvi put na listi jer je prošla godina bila prva godina kad je iskazao dobit, makar samo 3,4 milijuna eura, što je neznatno u odnosu na 714 milijuna eura prihoda. Kaufland se vratio nakon jednogodišnje apstinencije (prije toga bio je među najboljima samo još u tri navrata, a vratila se još jedna Fortenovina tvrtka, Tisak plus, kojeg nije bilo na listi od 2015. godine.