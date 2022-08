Ako Rusija zaustavi opskrbu plinom, Njemačka će se moći grijati manje od tri mjeseca

Piše: Roko Kalafatić

Njemačka bi ove godine mogla osjetiti itekako hladnu zimu, čak i ako se rezerve popune u skladu s vladinim ciljevima. Ponovno punjenje zaliha plina do 95 posto do studenog bilo bi dovoljno za samo dva do tri mjeseca potražnje. To postaje izazov u slučaju da Rusija odluči kompletno obustaviti opskrbu, smatra Klaus Mueller, predsjednik Federalne mrežne agencije, energetskog regulatora u Njemačkoj, objavio je Bloomberg.

Najgora energetska kriza u desetljećima

Zalihe su trenutno popunjene otprilike 77 posto, što je dva tjedna ispred planiranog roka. Njemačka se nakon početka ruske agresije počela žuriti ne bi li napunila svoje zalihe plina za zimu, a pogotovo nakon što je Moskva znatno smanjila dotok na ključnom plinovodu Sjeverni tok i time svjesno započela najgoru europsku energetsku krizu u desetljećima.

Podsjećamo da su iz njemačke vlade nekoliko puta pozvali na manju potrošnju, upozorili na racionalizaciju i odnedavno uveli porez na korištenje plina.

- Malo smo brži nego prije što se tiče punjenja skladišta, ali to nije znak da se možemo opustiti. Umjesto da se sada opustimo, ovo trebamo shvatiti kao guranje i tako nastaviti - poručio je Mueller u nedavnom intervjuu. Ono što također predstavlja rizik za Njemačku je mogućnost hladnije jeseni i daljnji prekid opskrbe, a zbog toga je cilj vlade da skladišta budu puna 85 posto do listopada vrlo izazovan.

Mueller također smatra da se ispunjavanje cilja za studeni od 95 posto čini 'teškim za postići' jer neka skladišta mjesta zahtijevaju više vremena da se popune.

- Ne mogu vam obećati da će sva skladišta u Njemačkoj biti 95 posto puna u studenom, čak i pod dobrim uvjetima ponude i potražnje. U najboljem slučaju, tri četvrtine njih ispunit će cilj - kazao je.

Pripremaju se za najgori scenarij

Situacija je već sada daleko od bajne, s obzirom da su protoci ruskog plina kroz Sjeverni tok trenutno samo oko 20 posto kapaciteta, a to je dovelo do upozorenja njemačke vlade da se opskrba u svakom trenutku može zaustaviti jer na taj način Moskva uzvraća udarac brojnim europskim sankcijama.

Njemačka je već počela raditi na tome da u što većoj mjeri ublaži opskrbnu krizu, a ovaj je tjedan postignut i dogovor o uvozu ukapljenog prirodnog plina kroz dva nova terminala. Također se preispituje ideja održavanja preostalih njemačkih nuklearnih reaktora na mreži nakon njihovog isključivanja ove godine. Takav bi potez mogao smanjiti upotrebu plina za tri posto u 2023. godini, prema BloombergNEF-u.

Također proučavaju i način na koji bi prioritet opskrbe mogle dobiti industrije koje su ključne za gospodarstvo, s digitalnom platformom koja će pomoći s prijedlozima za različite scenarije, a očekuje se da bi mogla biti spremna već u listopadu.