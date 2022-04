Alen Huskanović (Async Labs): Uz razne benefite nudimo i dodatne mogućnosti zarade

IT industrija izazovna je na više frontova - za poslodavce tržište trenutno predstavlja svojevrstan rat za talente. Kako pobijediti u tom ratu? Imati portfelj inovativnih, jedinstvenih i izazovnih projekata, nuditi razne uredske pogodnosti ili stvarati kulturu koja privlači u zadržava nove talente? Puno je opcija, a poslodavci su ti koji moraju odrediti na koji način stvoriti kvalitetnu i transparentnu korporativnu kulturu tvrtke koja privlači zaposlenike. Ukratko, employer branding polako postaje obvezan i poslodavci ga sve češće implementiraju u poslovne strategije i korporativnu kulturu s ciljem poticanja produktivnosti, motivacije, ravnoteže između privatnog i poslovnog života i generalnog povećanja zadovoljstva zaposlenika. Ipak, nedavna istraživanja su pokazala da, iako tvrtke nude razne uredske pogodnosti, bonuse na plaću i različite financijske beneficije, nezadovoljstvo zaposlenika dolazi zbog nedostatka transparentnosti, komunikacije, interne organizacije i lošeg upravljanja.

O svemu tome popričali smo s Alenom Huskanovićem, izvršnim direktorom digitalne agencije Async Labs.

Mislite li da su zaposlenici u IT tvrtkama produktivniji od ostalih radnika? Očekuje li se od radnika u IT industriji da stalno rade prekovremeno, da stalno multitaskaju i slično? Komunicira li se to, i na koji način s potencijalnim zaposlenicima?

Vjerujem da svakako većina poslodavaca od svojih zaposlenika očekuje i visoko cijeni produktivnost, bez obzira na industriju. U Async Labs-u situacija nije ništa drugačije, štoviše, visoka razina produktivnosti očekivana je i vrlo cijenjena od svih članova tima bez obzira na poziciju ili level senioriteta. Razlog tome je činjenica da kao digitalna agencija radimo na vrlo dinamičnim i međusobno različitim projektima što svakako zna biti izazovno, ali iskustvo nam je pokazalo da su ljudi produktivni i proaktivni ako su im postavljeni izazovni taskovi i to ih triggera i motivira. Stav nam je od početka bio da se želimo razvijati zajedno, kako s klijentima, tako i s ljudima unutar firme što znači da im uz benefite i kvalitetne radne uvjete nudimo stvarnu mogućnost karijernog napretka i razvoja kroz sustav mentorstva, edukacija i regularnog osvrta na rad. Multitasking je s druge strane, prisutan kao i u svakom agencijskom poslu, ali zahvaljujući dobroj organizaciji i preciznim internim procesima, ne predstavlja prepreku u izvedbi i razvoju projekata. Što se tiče prekovremenih sati, mislim da to može i ne mora biti prisutno bez obzira na industriju, a sve se ponovo svodi na to kako se kao poslodavac postavite u vidu organizacije i prioriteta. Imate li razumijevanja za ljude unutar firme, poznajete li ih i razgovarate s njima, osluškujete li kako dišu i jeste li spremni primiti feedback kao što ste ga spremni i dati. Kada su takve stvari jasno posložene i prioritizirane unutar firme, onda problema poput prekovremenog rada i popratnog nezadovoljstva i burnouta, nema.

Na koji način vi privlačite nove zaposlenike? Što je presudno prema vašem mišljenju i što najviše nove ljude privlači baš vama? Koje beneficije su, recimo, omiljene i koje rade prevagu?

Mislim da ono što najviše ljude privlači k nama je kultura firme, opuštena atmosfera, iskrena komunikacija i mogućnost napretka. Faktori poput kompetitivne plaće i financijskih beneficija su iznimno bitni naravno, ali ljudi koji traže dugoročne prilike za vlastiti rast i napredak gledaju u malo širim okvirima, a s takvom logikom se i mi slažemo jer nam nije u interesu zapošljavati ljude kako bi se isključivo poštivali rokovi i zadovoljili kratkoročni ciljevi. Iznimno mnogo vremena i resursa ulažemo u interne procese i razvoj ljudi upravo iz tog razloga što nam nije uvijek isplativo i zahtijeva dodatan rad i trud, ali smatramo da je dugoročno korisno nama, tržištu i ljudima koji dođu u doticaj s Async Labsom.

Jedan od primjera su tzv. Code reviews u selekcijskim procesima. Nakon riješenog zadatka, bez obzira na to prolazi li osoba u sljedeći krug ili ne, potrudimo se uvijek dati detaljan tehnički feedback kako bi kandidati znali što je dobro napravljeno, na čemu dodatno treba poraditi, koja su naša očekivanja s obzirom na određenu poziciju i slično. Rezultat toga je da nam se osobe ponovo javljaju kad porade na svojim vještinama i nerijetko dobiju posao ili priliku za internship. Također šaljemo i courseve i edukacije koje smatramo da će koristiti u karijernom razvoju, bez obzira hoće li se to nastaviti u Async Labsu ili nekoj drugoj tvrtki.

Kada pričate o transparentnosti, na što se to točno odnosi?

Neovisno o tome radi li se komunikaciji unutar tima ili s klijentima i partnerima, vodimo se stavom da učinkovitost zahtijeva otvorenu komunikaciju i prijateljski pristup. U stvaranju odnosa s članovima tima, otvorena i iskrena komunikacija je glavno oružje kojim nastojimo graditi i prenositi naše vrijednosti i korporativnu kulturu. Upravo zato dajemo detaljne tehničke reviewove i kvartalno provodimo 1:1 razgovore, tzv. Strategic relationship meetinge, na kojima reflektiramo prethodni rad, dajemo komentare i kritike, ali također tražimo i povratnu informaciju na naš performance kao tvrtke. Jedino tako možemo znati i uvažavati ono što ljudi unutar Async Labsa žele i trebaju te kontinuirano graditi radno mjesto na kojem želimo raditi za 4,5,10 godina.

Od kuda ideja za Async Side Jobs i SyncLab edukacijski program? Kako su to vaši zaposlenici prihvatili i kakva su do sada iskustva, kako voditelja i managmenta tako i radnika?

Srž ideje iza oba projekta je podizanje motivacije i produktivnosti ljudi a te ostvarivanje mogućnosti dodatne zarade, unutar firme. Edukacijski program se zapravo sastoji od nekoliko elemenata pomoću kojih smo nastojali napraviti internu strukturu koja će ljudima omogućiti da se educiraju o stvarima koje su im potrebne u poslu ali i van karijere. Tako smo primjerice napravili našu internu Async knjižnicu iz koje se mogu posuđivati knjige iz svijeta techa, leadershipa, managementa, komunikacije, soft skillova, upravljanja financijama, itd. Tu su naravno interne i eksterne edukacije te edukacijski budžet koji raste s godinama staža u firmi, a starta nakon prvih pola godine rada u Async Labsu.

Interne edukacije su poprilično učestala pojava u našem uredu, no htjeli smo ljude potaknuti na još veću proaktivnost i unijeti malo zdravog natjecateljskog duha. Svaka osoba koja održi minimalno tri interne edukacije u godini dana ulazi u natjecanje za tzv. Best Knowledge Hackera. Svaka edukacija je anonimno evaluirana od strane kolega i na kraju godine, osobe s najboljim rezultatima uz titulu dobivaju i bonus u iznosu od 50% svoje neto plaće.

S Async Side Jobsom smo htjeli omogućiti ljudima dodatnu zaradu unutar firme, radom na projektima i zadacima koji imaju dugoročnu stratešku korist za firmu, ali u regularnom radnom vremenu ne dolaze na red zbog drugih zadataka koju su hitniji i predstavljaju veći prioritet. U sklopu toga je primjerice prilika za dodatnu zaradu za pisanje stručnih članaka koji će biti objavljeni na našem webu. Tu je i stvaranje sadržaja za developersku zajednicu, izrada istraživanja, case studyija itd. Ono što nam je bilo bitno je omogućiti jednaku priliku za sve članove tima, bez obzira kojem odjelu pripadaju, na kakvoj su vrsti zaposlenja, jesu li studenti ili ne. Reakcije su do sada iznimno pozitivne - posebice s Async knjižnicom iz koje je dostatan broj knjiga već posuđen, te Async side jobsom.