AmCham pozdravlja potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham) u ponedjeljak je pozdravila skorašnje potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a, najavljeno za 7. prosinca u Washingtonu, koje će značiti manje financijsko i administrativno opterećenje za poduzeća koja izravno posluju.

– Ovo je značajan korak za poslovnu zajednicu u SAD-u i Hrvatskoj, koje su dugi niz godina zagovarale pokretanje pregovora o potpisivanju takvog ugovora. Taj korak je posebno bitan za AmCham i njegove članove, obzirom da je još 2018. godine pripremio početnu argumentaciju za sklapanje ugovora i okuplja tvrtke koje su najviše uključene u trgovinske i investicijske tokove između Hrvatske i SAD-a – izjavila je izvršna direktorica AmChama Hrvatska Andrea Doko Jelušić.

Sklapanje ugovora, ističu iz AmChama, donijet će manje financijsko opterećenje za poduzeća koja posluju izravno, konkretno za hrvatska poduzeća s tvrtkama kćerima u SAD-u kao i američka poduzeća s tvrtkama kćerima u Hrvatskoj.

S hrvatske strane posebno će to biti zanimljivo IT sektoru, kao i prehrambenoj te farmaceutskoj industriji. S američke strane će otvoriti prostor za suradnju malim i srednjim poduzećima koja do sada nisu bila zastupljena u Hrvatskoj, kaže se u priopćenju.

Osim smanjenja tereta dvostrukog oporezivanja, sporazum će omogućiti manje administrativno opterećenje i povećati transparentnost poslovanja između dviju zemalja. Osim jasnog utjecaja na intenziviranje gospodarske suradnje, on omogućuje i prijenos znanja što je posebno važno malim i srednjim poduzećima, posebno u IT sektoru, dodaje se.

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja gotovo predstavlja standard u odnosima SAD-a s prijateljskim državama, a Hrvatska je jedina članica EU koja takav ugovor do sada nije imala. U tom smislu bit će to i znak stabilnosti odnosa i predvidljivosti poslovnog okruženja za potencijalne ulagače, ističu iz AmChama.

Isto tako, ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja povoljno će utjecati na državljane SAD-a koji rade u Hrvatskoj ili primaju američke mirovine u Hrvatskoj, kao i hrvatske građane u SAD-u.

Nakon ulaska Hrvatske u Program izuzeća od viza i najave primjene Global Entry programa za hrvatske građane, potpisom i ratifikacijom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje slijedi, Hrvatska će uspješno zaključiti ključna pitanja u bilateralnim odnosima dviju zemalja, zaključuje se u priopćenju.