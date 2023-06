Analiza: Prihodi na europskom nogometnom tržištu narasli za 7 posto na 29,5 milijardi eura u sezoni 2021./2022.

Prema 32. godišnjem pregledu financija u nogometu Deloitteova odjela sportskih djelatnosti, prihodi na europskom nogometnom tržištu narasli su za 7 posto na 29,5 milijardi eura u sezoni 2021./2022. (27,6 milijardi eura u sezoni 2020./2021.). Rast prihoda rezultat je rekordnih prihoda na dan utakmice i komercijalnih prihoda u sezoni 2021./2022., nakon što su ukinuta ograničenja uvedena za vrijeme pandemije.

Prihodi u ‘velikih pet‘ europskih liga narasli su za 10 posto na 17,2 milijarde eura, premašivši pretpandemijski rezultat od 17 milijardi eura, ostvaren u sezoni 2018./2019.

- Sveukupni prihodi potvrđuju kako je europski nogomet uspješno premostio dosad najizazovnije razdoblje. Nakon ukidanja ograničenja zbog pandemije bolesti COVID-19, nakupljena potražnja navijača dovela je do rekordnih prihoda na dan utakmice i komercijalnih prihoda u cijeloj Europi. Međutim, operativna je dobit pala za 1,8 milijardi eura u odnosu na sezonu 2018./2019., što pokazuje da je sveukupan oporavak još uvijek u tijeku - komentirao je Tim Bridge, vodeći partner u Deloitteovom odjelu sportskih djelatnosti.

Europske premijer lige

Rast koji se ostvario u Premier ligi i dalje premašuje rast ostalih liga te se on ustoličio kao tržišni predvodnik. Naime, ukupni prihodi njegovih klubova narasli su za 12 posto u sezoni 2021./2022. te iznose rekordnih 6,4 milijardi eura (5,5 milijardi funti).

Prihodi koji je ostvarila La Liga iznose otprilike polovinu prihoda koje je ostvarila Premier liga, unatoč tomu što su ukupni prihodi klubova unutar La Lige porasli za 11 posto na 3,3 milijarde eura u sezoni 2021./2022. Popuštanje mjera uvedenih tijekom pandemije bolesti COVID-19 prema kraju 2021. pomoglo je najboljim španjolskim klubovima u ostvarenju ukupnih prihoda na dan utakmice od 409 milijuna eura u sezoni 2021./2022., što je povećanje od 353 milijuna eura u odnosu na prethodnu sezonu i glavni pokretač rasta ukupnog prihoda klubova.

Nakon La Lige slijedi Bundesliga, čiji su klubovi ostvarili porast ukupnih prihoda od 5 posto na 3,1 milijardu eura u sezoni 2021./2022. zbog povećanja prihoda na dan utakmice (povećanje od 254 milijuna eura) i komercijalnih prihoda (povećanje od 169 milijuna eura).

S obzirom na pad vrijednosti domaćih i međunarodnih ugovora o prijenosu utakmica, Serie A je jedina liga među velikom petorkom koja je zabilježila pad u ukupnim prihodima u sezoni 2021./2022. od 7 posto (171 milijun eura) na 2,4 milijarde eura. Nasuprot tomu, klubovi unutar Lige 1 zabilježili su najveći postotni rast ukupnih prihoda među velikom petorkom u sezoni 2021./2022. od 26 posto (412 milijuna eura) na rekordne 2 milijarde eura. Predmetni je rast uglavnom posljedica novih komercijalnih ugovora i porasta prihoda na dan utakmice nakon pandemije.

Sveukupni rast prihoda među velikom petorkom premašio je rast troškova plaća od 15 posto u odnosu na sezonu 2018./2019. na 12,3 milijarde eura u sezoni 2021./2022., što je prouzročilo pad operativne dobiti za 1,8 milijardi eura u odnosu na sezonu 2018./2019. Klubovi ‘velike petorke‘ zabilježili su gubitak od 324 milijuna eura u sezoni 2021./2022., što je blago poboljšanje u odnosu na sezonu 2021./2022. (gubitak od 400 milijuna eura).- Sada se svi klubovi moraju usredotočiti na dugoročnu financijsku održivost cjelokupnog nogometnog sustava, u čemu će im pomoći novi pravodobno uvedeni nogometni propisi na europskoj razini. Rekordni rast koji je ostvarila Premier liga produbljuje jaz u prihodima između i unutar europskih nogometnih liga, od kojih se svaka suočava s novim izazovima uzrokovanim povećanim tržišnim natjecanjem, propisima i naporima uzrokovanim izazovnom makroekonomskom klimom. Postupnim uvođenjem UEFA-ina Pravilnika o financijskoj održivosti iz 2022./2023. europski klubovi i lige naći će se na raskrižju i morati se opredijeliti za neke od dosad najvažnijih regulatornih izmjena u nogometu te ulaganja u svjetski nogomet radi promjena u postojećem sustavu. Nove će lige nastojati povećati svoju ponudu i osigurati najbolje igrače na terenu, a budućnost europskih klubova ovisit će o tomu koliko su zdravi njihovi financijski temelji i mogu li ih iskoristiti kako bi ostali konkurentni i relevantni - kaže Bridge.

Premier liga ostvarila rast prihoda zbog povratka navijača na stadione

Porast prihoda klubova unutar Premier lige od 12 posto u sezoni 2021./2022. uglavnom je rezultat rekordnih prihoda na dan utakmice zbog povratka navijača na stadione, kao i dosad nezapamćenih komercijalnih prihoda.

Prihodi na dan utakmice najboljih engleskih klubova porasli su na 763 milijuna funti u sezoni 2021./2022., odnosno za 732 milijuna funti u odnosu na sezonu 2020./2021. koja se odigrala iza zatvorenih vrata. Navedeni je iznos premašio pretpandemijski rezultat od 684 milijuna funti u sezoni 2018./2019. kada je prosječna posjećenost lige dosegnula dotad nezabilježene brojke (39,950). Osim toga, zbog povećanog apetita navijača za igrom nakon prisilne pauze, komercijalni su prihodi isto tako porasli za 245 milijuna funti (16 %) na 1,7 milijardi funti.

Ukupni su troškovi plaća narasli drugu godinu zaredom u sezoni 2021./2022. za 6 posto na 3,6 milijarde funti. Sedam od 17 klubova izjavilo je kako su se plaće smanjile.

Porast prihoda (586 milijuna funti) premašio je rast plaća (192 milijuna funti), zbog čega je omjer plaća/prihoda lige pao drugu sezonu zaredom (na 67 % sa 71 %). Unatoč tomu, prosječni omjer plaća/prihoda klubova unutar Premier lige i dalje je iznad pretpandemijske razine (prosjek 2016./2017. u odnosu na 2018./2019.: 58 %).

Operativna dobit klubova (ne uključujući trgovinu igračima) sveukupno je iznosila 459 milijuna funti u sezoni 2021./2022., 1 milijun funti manje u odnosu na prethodnu sezonu, kada je prvi put u četiri godine zabilježen porast. Unatoč tomu što je rast ukupnih prihoda (586 milijuna funti) premašio povećanje plaća (192 milijuna funti), povećanje poslovnih rashoda (395 milijuna funti) pridonijelo je neto smanjenju operativne dobiti. Kumulativni gubici klubova unutar Premier lige iznosili su 607 milijuna funti u sezoni 2021./2022., što je znatan pad u odnosu na sezonu 2017./2018. kada je dobit prije poreza iznosila 427 milijuna funti.

Neto dug klubova unutar Premier lige porastao je za 34 posto na 2,7 milijardi funti (u sezoni 2020./2021.: 4,1 milijardu funti) na kraju sezone 2021./2022. zbog toga što su klubove Chelsea i Newcastle United preuzeli novi vlasnici.

U ovogodišnjem su pregledu prvi put službeno predstavljeni sveukupni prihodi za klubove u ligi Women’s Super League (WSL). Prema Deloitteovoj analizi, predmetni su klubovi ostvarili 32 milijuna funti sveukupnih prihoda u sezoni 2021./2022., 20 milijuna funti više nego u prethodnoj sezoni. Znatan porast od 60 posto rezultat je povećanja prihoda od televizijskih prijenosa i komercijalnih prihoda.

- Sve veći međunarodni interes i utrživost vještine igranja u najboljim engleskim klubovima i dalje potiče rast prihoda. Novi vlasnici preuzimaju vodeće klubove i propisi u području troškova nastavljaju se razvijati, zbog čega bi modeli financiranja i postupanje s integritetom radi zaštite nogometnog kluba trebali ostati prioritet dionika kako bi se osigurala dugovječnost i u konačnici uspjeh za Premier ligu i njene klubove - dodaje Bridge.

Prihod klubova u engleskoj nogometnoj ligi raste, no drugoligaški klubovi prekomjerno troše

Ukupni prihodi klubova engleske nogometne lige, uključujući drugu ligu Championship, treću ligu League One i četvrtu ligu League Two, premašili su 1 milijardu funti u sezoni 2021./2022.

Prihodi drugoligaških klubova iznosili su 676 milijuna funti, što je povećanje od 76 milijuna funti (13 %) u odnosu na sezonu 2020./2021. Navedeno je povećanje uglavnom rezultat promjene u sastavu lige. Naime, šest se klubova pridružilo drugoj ligi iz Premier lige i treće lige League One, s prosječnim prihodima od 41 milijun funti u sezoni 2021./2022., zamijenivši klubove s prosječnim prihodima od 27 milijuna funti.

Troškovi plaća u drugoligaškim klubovima pali su drugu godinu zaredom (730 milijuna funti). Međutim, unatoč smanjenju, plaće su ostale više od prihoda koje su ostvarili drugoligaški klubovi petu godinu zaredom, s omjerom plaće/prihoda 108 posto.

Neto dug drugoligaških klubova u sezoni 2021./2022. iznosio je 1,7 milijardu funti, što je pad od otprilike 110 milijuna funti.

Klubovi iz League One i League Two zabilježili su porast prihoda u sezoni 2021./2022. Ukupni prihodi klubova iz League One narasli su za 71 posto na 220 milijuna funti, a prosječni je klub ostvario 9 milijuna funti prihoda. Prihodi klubova iz League Two porasli su za 32 posto na 124 milijuna funti, s prosječnim prihodom od 5 milijuna funti po klubu.

- Neto dug drugoligaških klubova i dalje je znatan te se iznos zajmova velikog broja klubova povećao u sezoni 2021./2022. Primamljivost prelaska u Premier ligu glavni je razlog neprestane želje za ulaganjem u drugoligaške klubove, često na neodrživ način, što neke klubove dovodi u stanje financijske preopterećenosti. Ključno je da vlasnici klubova donose dugoročne odluke, a uvođenje neovisnog regulatornog tijela rezultirat će stavljanjem naglaska na poboljšanje mehanizma raspodjele prihoda između liga i klubova. Odgovarajuće upravljanje i financijske kontrole zajamčit će da su sva predložena rješenja prikladna i održiva - zaključuje Bridge.