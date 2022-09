Analiza: U hrvatskom IT-u žene su u prosjeku potplaćene

Hrvatski startup TABU.hr, nastao pod okriljem tvornice startupa Bornfight, nastavlja s razbijanjem tabu tema. Već neko vrijeme podižu prašinu objavom analize plaća u IT sektoru, a sad su objavili i još jednu analizu: usporedbu plaće po spolu, koja pokazuje kako su u prosjeku u hrvatskom IT-u žene manje plaćene od muškaraca.

Transparentnošću informacija protiv diskriminacije

- Kao i kod generalnog TABU istraživanja, gdje TABU svakome zaposlenom u IT-u pomaže saznati kako kotira u odnosu na tržište i izbori se ako je potplaćen, s ovim reportom se nadamo pomoći ženama da izjednače plaću i u odnosu na generalni prosjek i u odnosu na prosjek njihovih muških kolega. Vjerujemo da se uz pomoć transparentnosti informacija diskriminirajuće prakse poput ove mogu promijeniti - kaže Ines Rudan iz Bornfighta.

Analiza po senioritetu

U TABU je do sada uneseno 18.634 plaća. Kada validiraju sve podatke, izraženo u postocima, u TABU-u je omjer spolova 74% muškarci, 26% žene. Većina unosa, neovisno o spolu je na middle senioritetu, ali kao što je vidljivo iz idućeg grafa, udio žena na seniorskim pozicijama opada u odnosu na muškarce.

Sljedeći graf prikazuje da je i taj mali udio žena potplaćen u odnosu na muškarce.

Muškarci na junior pozicijama u prosjeku su plaćeni 8.015 kn mjesečno, a žene 7.605 kn, što je za 5% manje. Na middle pozicijama muškarci prosječno zarađuju 11.843 kn mjesečno, a žene 10.674 kn (10% manje), dok je na seniorskim pozicijama najveći nesrazmjer: muškarci su u prosjeku plaćeni 16.887 kn mjesečno, a žene 13.899, čak 18% manje od svojih muških kolega.

Analiza po godinama iskustva

Idući graf nudi još detaljniji prikaz razlika u plaćama po spolu - po godinama iskustva.

Prema uzorku prikupljenim TABU upitnikom, jedino u rangu početnih pozicija, s manje od 1 godine iskustva, žene su za 197 kn (+3%) više plaćene od muškaraca. U ostalim rangovima godina iskustva, žene su, bez iznimke, u prosjeku manje plaćene od muškaraca, a ta je razlika još veća u rangovima s više godina iskustva.

Primjerice, muškarci s jednu do dvije godine iskustva su za 2% više plaćeni od žena s istim iskustvom, oni koji imaju četiri do osam godina radnog iskustva su za 14% više plaćeni od žena, a oni s preko 30 godina iskustva su za čak 23% više plaćeni od kolegica s istim stažem.

Analiza među developeri(ca)ma

Sličan trend bilježimo i kada analiziramo podatke o prosječnim plaćama developera koji rade u tehnologijama za koje ima najviše podataka u TABU.

Kako pristupiti izvještaju

Dodatni izvještaj usporedbe na temelju spola dostupan je svima koji su unijeli i onima koji unesu svoje plaće u TABU. Nalazi se na linku na stranici reporta naziva “Razlike po spolu”, a dodan je i novi graf na dnu stranice reporta “Detaljni rezultati” koji za svakog prikazuje postotak više ili niže plaćenih osoba po spolu.

- Ukoliko podaci nekima nisu dostupni, to znači da nema dovoljno unosa koje smatramo validnima za zadani filter s kojima bi bili uspoređeni, stoga bismo iskoristili ovu priliku da potaknemo sve one koji dosad nisu sudjelovali u istraživanju, kao i one koji nisu ažurirali podatke u zadnja tri mjeseca, da to učine, kako bi baza bila što veća i ažurnija, a samim time i analiza preciznija i potpunija - poziva za kraj Rudan.