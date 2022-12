Banke: Imamo dovoljno gotovine i za građane i za poduzetnike, problemi su izolirani i rješavaju se u hodu

Svi poslovni subjekti koji su se prijavili u knjigu narudžbi kod hrvatskih banaka te naručili eure, kako bi nakon Nove godine kada uđemo u euro zonu mogli nesmetano raditi, dobit će potrebne količine gotovog novca. Ako problemi i postoje, kao što su Lideru dojavili pojedini čitatelji, i poduzetnici i fizičke osobe, ističući kako su im banke poručile da im uoči konverzije neće moći osigurati dovoljno pakete za poslovne korisnike, ali ni paketa eurokovanica za građane, izolirani su slučajevi koji se rješavaju u hodu. Glavne su to poruke koje se mogu iščitati iz odgovora banaka na Liderov upit postoje li problemi sa opskrbom gotovine.

Naime, Lideru se, između ostalih, javio poduzetnik kojem je iz poslovnice Zagrebačke banke u Novom Zagrebu javljeno da na dogovoreni termin tri dana uoči konverzije ne može dobiti naručene eure, a novi termin mu u trenutku kad se javio redakciji nije bio ponuđen. Osim toga, iz dana u dan do Liderovih novinara dolaze priče o tome kako je pakete eurokovanica gotovo nemoguće nabaviti. U to smo se i sami uvjerili u nekoliko poslovnica banaka. No, to i nije toliki problem, koliki je problem nedostatak gotovine za male i mikro poduzetnike.

- Što da ja sad radim, najbolje da odem na skijanje i zatvorim lokal na 15 dana – pitao se čitatelj koji nam se javio.

Dovoljno početnih paketa eurokovanica

Iz Zagrebačke banke su odgovorili kako oni problema sa količinama nemaju te da „kontinuirano poduzimaju sve pripremne aktivnosti za uvođenje eura kao i pravovremenu opskrbu fizičkih osoba i poslovnih subjekata gotovim novcem“.

- Za potrebe naših klijenata pribavili preko 13.300 komada paketa za poslovne subjekte, od čega je prodano već preko 6.300 komada. Poslovnice se opskrbljuju paketima za poslovne subjekte sukladno potražnji klijenata ujedno uvažavajući sve sigurnosne mjere pohrane. Unaprijed su naručene te raspoložive dovoljne količine gotovog novca u eurima i za pravne i fizičke osobe – stoji u odgovoru iz te banke. Nadalje, kažu, na području Zagreba klijentima je na raspolaganju više od dvadeset poslovnica u kojima se prodaju početni paketi za poslovne subjekte te klijenti pakete mogu kupiti u bilo kojoj od njih. Osim toga, dodaju, poslovni subjekti, klijenti Zagrebačke banke, za opskrbu početnim paketima eura nisu obvezni unaprijed se naručivati ili ugovarati termine.

- Također, početni paket poslovni korisnici mogu preuzeti u bilo kojoj poslovnici koje vrše predopskrbu poslovnih subjekata. Popis takvih poslovnica dostupan je i na službenoj web stranici banke. U slučaju pojednostavljene posredne predopskrbe Zagrebačka banka od 27. prosinca 2022. gotovim novcem eura opskrbljuje prije dana uvođenja eura isključivo mikro poslovne subjekte u iznosu ne većem od 10.000 eura nakon što mikro poslovni subjekt potpiše Izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi – poručuju u banci i objašnjavaju kako prije preuzimanja gotovog novca u raspoloživoj poslovnici banke mikro poslovni subjekti trebaju predočiti: dva primjerka popunjene izjave potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta te popunjen HUB3 obrazac na način da u polju „Svrha“ bude upisano: „Pojednostavljena posredna predopskrba“ i navedena lokacija pohrane kod klijenta odnosno adresa – odgovorili su u Zagrebačkoj banci.

Problema s opskrbom nemaju ni u Privrednoj banci Zagreb iz koje odgovaraju da će svi klijenti poslovni subjekti, koji su se prijavili u knjigu narudžbi dobiti naručene količine eura.

- Nemamo klijenata koje smo odbili i kojima nećemo moći osigurati predopskrbu gotovinom eura. Banka je osigurala dovoljno gotovine u eurima. Imamo dovoljno početnih paketa eurokovanica. Moguće je samo da u pojedinim poslovnicama privremeno ostanemo bez početnih paketa za građane, ali nove količine dostavljamo iz naših trezora u vrlo kratkom roku – rekli su u Privrednoj banci Zagreb.

Građani dosad kupili oko 75 posto paketa

I Erste banka se opskrbila dovoljnom količinom gotovine te je već, kako kažu, početkom studenog započela s komunikacijom prema poslovnim subjektima u kojima ih obavještavala o svim detaljima potrebnim za uspješnu predopskrbu gotovim novcem eura.

- Proces se odvija u svih 114 poslovnica Erste banke, a poslovni subjekti sami utvrđuju vlastite potrebe u iznosu i apoenskoj strukturi predopskbe te s bankom definiraju daljnje korake. Cijeli proces provodi se bez naplate naknade – odgovorili su iz te banke i dodali da poslovni klijenti koji imaju potrebe za manjom količinom gotovog novca, od 1. prosinca 2022. mogu u banci kupiti početne pakete eurokovanica u vrijednosti 145,50 eura. Kod opskrbe početnim paketima eurokovanica, plaćanje se izvršava odmah kod preuzimanja, i to u kunama po fiksnom tečaju konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

- Klijenti koji imaju potrebe za većom količinom gotovog novca već su se uglavnom uspješno predopskrbili, a isto je učinilo i veći dio ostalih klijenata te očekujemo da će do kraja godine svi poslovni klijenti biti predopskbljeni potrebnom količinom eura. Tijekom dosadašnjeg procesa nismo zabilježili značajnija odstupanja od planiranih aktivnosti predopskrbe, osim u manjem broju pojedinačnih slučajeva, pri čemu je u zajedničkoj komunikaciji s klijentima pronađeno adekvatno i pravovremeno rješenje, na zadovoljstvo obje uključene strane – kažu u Erste banci.

Kada je riječ o građanima, Erste banka obavila je, pojašnjavaju, sve potrebne predradnje, opskrbila se dovoljnom količinom gotovine te 1. prosinca u svim svojim poslovnicama počela s distribucijom početnih paketa eurokovanica za građane i pravne osobe.

- Od ukupnog broja naručenih početnih paketa eurokovanica, građani su dosad kupili oko 75 posto paketa te u skladu s time, ne očekujemo da će tijekom procesa predopskrbe doći do nedostatka kovanica. Ipak, načelno govoreći, u slučajevima eventualne pojačane potražnje građana na dnevnoj razini, potencijalno na pojedinim lokacijama banke može doći do privremenog i kratkotrajnog nedostatka kovanica, dok nova pošiljka eurokovanica ne bude dostavljena na određenu lokaciju, najčešće već idući dan – naglašvaju u Erste banci.

Od jučer pojednostavljena predopskrba mikropoduzetnika

U Hrvatskoj udruzi banaka (HUB) ističu da se banke se za cjelokupni proces uvođenja eura pripremaju već dulje razdoblje i u kontinuiranoj su komunikaciji s poduzetnicima kako bi se pravovremeno opskrbili gotovim novcem.

- Naručene su dovoljne količine gotovog novca na temelju provedenih analiza te je od jučer, 27. prosinca, u skladu sa zakonskim rješenjem započela pojednostavljena posredna predopskrba mikroposlovnih subjekata. Prema našim informacijama za sada ne postoje značajne poteškoće u cjelokupnom procesu pojednostavljene posredne predopskrbe. U pojedinim slučajevima redovne distribucije primjećujemo manja odstupanja od inicijalnih planova, ali u zajedničkoj komunikaciji s klijentima takvi slučajevi se nastoje riješiti, kako bi gotovina bila spremna za preuzimanje u što kraćem roku - zaključuju iz HUB-a.