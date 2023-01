Baterije za električne automobile: Zelena energija po visokoj cijeni

U borbi protiv klimatskih promjena elektrifikacija automobila je u početku izgledala kao priča o uspjehu. Vozila pokretana pomoću baterija prošle su godine činila deset posto prodanih novih automobila diljem svijeta, što je impresivan postotak, piše portal Wired.

Baterije u električnim automobilima teže između 300 do 500 kilograma a ekstrakcija plemenitih metala potrebnih za proizvodnju baterija za električne automobile košta svijet, ne samo zbog štetnim emisijama ugljika koji se ispuštaju tijekom rudarenja, već i lokalnom ekološkom štetom za zajednice koje se nalaze u blizini takvih iskopa ruda. Količina zemlje koju je potrebno iskopati da bi se dobile sirovine za bateriju za električni automobile ovisi o vrsti baterije i specifičnim materijalima korištenim u njezinoj izradi. Na primjer, litij-ionske baterije, koje su najčešća vrsta baterija koje se koriste u električnim automobilima, zahtijevaju litij, kobalt, nikal i druge metale koji se vade s raznih lokacija diljem svijeta.

Iako je teško dati točnu procjenu koliko bi zemlje bilo potrebno za iskopavanje sirovina za jednu bateriju, neka istraživanja kažu kako je potrebno prekopati oko 500 tona zemlje da bi se došlo do svih metala potrebnih za samo jednu bateriju. Poznato je da je iskopavanje litija i kobalta, dvaju glavnih metala koji se koriste u baterijama za električna vozila, uzrokuje ekološke probleme, poput degradacije zemljišta i nestašice vode u područjima gdje se iskopavaju.

Električna revolucija kako je neki nazivaju ima svoju veoma prljavu stranu. Ako je cilj elektrificirati sve što vozimo, uključujući milijune novih kamiona, velikih strojeva i SUV-ova s velikim dometom doći će do golemog porasta potražnje za mineralima koji se koriste u baterijama poput litija, nikla i kobalta.

To znači puno više rupa u zemlji, a prema jednoj procjeni agencije Benchmark Minerals predviđa se oko 400 novih rudnika do 2035. godine. To znači puno više zagađenja i uništenog okoliša, puno više nego li električni automobili mogu pomoći u rješavanju klimatskih pitanja.

Manje baterije

Zbog toga nova studija koju su objavili istraživači sa Sveučilišta u Kaliforniji predlaže da se zacrta drugačiji put elektrifikacije, onaj koji će učiniti manje štete, a počinje s manjim automobilima i manjim baterijama a u konačnici i s manje automobila. Iako ni ovo rješenje nije savršeno, ipak je malo bolje od trenutnog, tvrde istraživači koji su radili na studiji.

Analiza istraživača se usredotočila na litij, element koji se nalazi u gotovo svakom dizajnu baterija za električne automobile. Metala ima u izobilju na Zemlji, ali rudarstvo je koncentrirano na nekoliko mjesta, poput Australije, Čilea i Kine. Kao i drugi oblici rudarenja, ekstrakcija litija je neuredan posao. Thea Riofrancos, politologinja s Providence Collegea koja je radila na projektu, zna kako bi stotine novih rudnika izgledale na terenu. Vidjela je što pad razine podzemne vode u blizini rudnika litija čini sušnim uvjetima u pustinji Atacama i kako se to odrazilo na domorodačke skupine koje tamo obitavaju. Riofrancos i tim predlažu da se za početak počnu koristiti manje baterije koje će zahtijevati manje rude i manje kopanja i uništavanja okoliša. Alissa Kendall, profesorica civilnog inženjerstva i inženjerstva okoliša s kalifornijskog Sveučilišta i koautorica istraživanja kaže kako nije cilj zabraniti novo rudarenje već smanjiti trenutni tempo rudarenja ali i smanjiti broj kilometara koje ljudi prelaze s automobilima te u konačnici smanjiti i broj automobila. No, to zahtjeva velike promjene u ponašanju ljudi a ljudi baš i ne vole promjene.

- Da bi postali manje ovisni o automobilu, ljudi bi morali promijeniti svoje navike kretanja, promijeniti svoje sklonosti prema vrstama automobila koje. U središtu projekta je ideja da, suprotno onome što bi neki proizvođači automobila željeli da vjerujete, jednostavna zamjena jedne vrste automobila drugom neće spasiti svijet. Konzumerizam nas je doveo ovdje i on nas ne može izvući – navode istraživači.

Analiza otkriva da čak ni recikliranje baterija, ideja oko koje su se okupili proizvođači automobila i baterija i koja ne zahtijeva ništa od vozača, neće samo po sebi spriječiti rudarenje minerala. Zbog toga su drugi čimbenici, navodi se u istraživanju, poput smanjenja broja novih automobila i veličine baterija u njima, još važniji, zaključuju.