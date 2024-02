Biljana Borzan: Potrošači uopće nisu svjesni da imaju obvezno dvogodišnje jamstvo i pravo na popravak

Hrvatski potrošači uopće nisu svjesni da svaki proizvod, osobito bijela tehnika i razni elektronički uređaji, imaju obvezno dvogodišnje jamstvo. Ali to nije sve, unutar te dvije godine potrošači imaju pravo na besplatne popravke koji čak produljuju jamstvo. Nije to jedina nepoznanica, potrošači u Hrvatskoj ne znaju ni da svaki proizvod mogu vratiti u roku od 14 dana od kupnje bez ikakvog pitanja, a ni kakva su pravila kad su i pitanju sezonska sniženja. Kako kaže hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan, u zakonu koji je nedavno ispregovaran, prema njezinim je prijedlozima uvedena obveza da u svim trgovinama i na bijeloj tehnici bude podsjetnik o obaveznom dvogodišnjem jamstvu.

- Naime, 60 posto EU potrošača i skoro 80 posto hrvatskih potrošača ne zna da na svaki proizvod imaju obavezno dvogodišnje jamstvo. To je još jedan primjer kako je u Hrvatskoj svijest o potrošačkim pravima najniža u EU, a više od polovice građana smatra da je prepušteno na milost i nemilost trgovcima – rekla je Borzan te na novinarsko pitanje je li kod proizvođača i industrije bilo otpora kad se takav zakon donosio odgovorila je da je itekako bilo primjedbi, no na koncu za zakonsko rješenje glasalo je oko 95 posto eurospskog parlamenta i sa lijeve i s desne strane - što tumači konsenzusom politike i industrije.

- Bilo je primjedbi da će to utjecati na poslovanje, no kako zakon predviđa da će potrošači imati pravo na besplatne popravke unutar jamstvenog roka od dvije godine, koji će se produžiti nakon popravka, a tvrtke će uz to morati nuditi pristupačne popravke do 10 godina nakon prodaje proizvoda, postoji mogućnost rasta i prihoda kroz servise za pojedine proizvode – istaknula je Borzan.

Osim toga, Borzan je danas predstavila i rezultate istraživanja o iskustvima građana koji kupuju na sniženjima. Njeno istraživanje je pokazalo kako čak 97,6 posto građana kupuje na sniženjima, najčešće odjeću i obuću, a oni s najnižim primanjima najčešće hranu.

- Trenutačno je u tijeku zimsko sezonsko sniženje i premda smo uveli niz pravila kako bi zaštitili građane od prevara, čak 72 posto građana kaže kako je naišlo na lažno sniženje. Čak 91,7 posto građana je bilo razočarano sniženjem u trgovini u odnosu na sniženje koje je oglašavano u izlogu. Posebno je zabrinjavajuće što 90,5 posto građana nije ništa napravilo kada je primijetilo lažno sniženje – rekla je Biljana Borzan. Navodi kako trgovci, na kojima je obaveza da informiraju građane o obaveznom jamstvu to često ne čine, a 94,9 posto građana smatra kako bi trgovci trebali biti susretljiviji i u slučaju reklamacija. Većina građana odgovor vidi u povećanju broja inspekcija, a europske institucije imaju i pravo na sankcije u tom slučaju.

- Preko 90 posto građana smatra kako su sniženja veća u drugim državama EU nego kod nas. Europska komisija je provela kontrolu sniženja online u 13 država članica i utvrdila da je svako četvrto sniženje lažno, a čak 67 posto web trgovaca ne poštuje osnovna prava potrošača poput isticanja obaveznog jamstva ili prava besplatnog povrata u roku 14 dana – napomenula je Borzan i ustvrdila kako je upravo zato EU krenula u reviziju pravila o platformi za alternativno rješavanje sukoba preko koje se potrošači mogu izmiriti sa trgovcima.