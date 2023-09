Boli glava od iznosa - Koliko su plaćeni najplaćeniji direktori?

‘A kakva ti je plaća‘? Ovo je često pitanje mnogih radoznalih ljudi. No, iako neki misle da je to neprimjereno pitanje, za neke, posebno one najplaćenije, svi volimo znati koliko im godišnje ‘kapne‘ na račun.

No, tko su uopće ljudi s najvećim plaćama? I još zanimljivije - koliko zaista zarađuju?

Bez nekog velikog iznenađenja, oni najplaćeniji su izvršni direktori najpoznatijih i najvećih globalnih tvrtki za koje teško da niste čuli. I da, iznosi o kojima je riječ radi natjeraju vas na razmišljanje. Naime, radi se o višemilijunskim paketima naknada.

Svejedno, ono što se često zanemaruje u razbacivanju s velikim brojkama je to da kompenzacijski paketi izvršnih direktora takvih velikih kompanija ne uključuju samo plaće, već i bonuse, dioničke nagrade i druge poticaje.

Pa što onda ti paketi naknada sadržavaju i o čemu one ovise?

Upravo zato je Visual Capitalist napravio prikaz najbolje plaćenih izvršnih direktora kompanija s popisa S&P 500 iz 2022. godine i istražio što njihova naknada uključuje.

Najbogatiji od najbogatijih

I da, da vas pitamo da tri puta da pogađate čiji je izvršni direktor na vrhu ove liste, vjerojatno bi jedan od pokušaja bio Google. I pokušaj bi (u pravilu) bio točan!

Sundar Pichai, izvršni direktor Googleove matične tvrtke, Alphabet, na vrhu je liste s dodijeljenim paketom naknada u vrijednosti od oko 226 milijuna dolara, što je više od 800 puta više od prosječne Googleove naknade zaposlenicima, navodi Visual Capitalist. Cijeli kompenzacijski paket uključuje godišnju plaću od dva milijuna dolara, šest milijuna dolara za njegovu osobnu sigurnost i dioničke nagrade u vrijednosti od 218 milijuna dolara.

Odmah iza čelnika Alfabeta, sa svojim kompenzacijskim paketom može se pohvaliti izvršni direktore Live Nation Entertainmenta, Michael Rapino. Njegov iznos u 2022. godini skočio je na 139 milijuna dolara. Ova nagrada uključuje nagrade za dionice koje su početno procijenjene na 116 milijuna dolara.

No, ni tehnološke tvrtke Apple i Broadcom ne zaostaju puno. Kompenzacijski paket izvršnog direktora Applea, Tima Cooka, prošle je godine bio procijenjen na 99 milijuna dolara, dok je predsjednik i izvršni direktor Broadcoma, Hock Tan, dobio je 61 milijun dolara.

Ostali izvršni direktori koji su dospjeli na popis najplaćenijih uključuju glavnog izvršnog direktora globalnog osiguravateljskog diva American International Groupa, Petera Zaffina, te suizvršne direktore Netflixa – Teda Sarandosa i Reeda Hastingsa. Iako je Hastings prošle godine dobio povišicu od 10 milijuna dolara, dao je ostavku u siječnju 2023. godine.

Značajan rast

Inače, tijekom posljednjeg desetljeća prosječni iznos naknada izvršnih direktora u tvrtkama s popisa S&P 500 se udvostručio.

U 2021. ovaj je broj dosegnuo najviši iznos od 14,7 milijuna dolara, dok je prošle godine prvi puta iznos zabilježio pad na 14,5 milijuna dolara.

Stvarni iznosi

No, vrijedi imati na umu da je paket naknada ovisan o tržišnoj procjeni što znači da izvršni direktori možda dobivaju više, a možda i manje od onog što je spomenuto. Razlog tome je to što se većina nagrada za dionice ne dodjeljuje kada se objave, već se dodjeljuju tijekom vremena, podliježući promjenama u cijenama dionica.

Tako je izvješće Wall Street Journala otkrilo je da su mnogi najbolje plaćeni izvršni direktori iz S&P 500 u 2022. godini dobili puno manje plaće zbog tržišnih fluktuacija. Na primjer, Sundar Pichai je na kraju dobio oko 116 milijuna dolara jer je vrijednost dionica Alphabeta pala u vrijeme kada su mu naknade dodijeljene. Svejedno, čak i uz ovo smanjenje, iznosi o kojima se radi i dalje su nevjerojatni.