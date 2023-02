Subvencija najma će biti konraproduktivna mjera bez ulaganja države ili gradova u stanove za povoljniji najam

Bitno je da mjera bude trajna, a ne ograničenog roka trajanja kao što je bio slučaj s APN-om

Hrvati više vole vlasništvo nad nekretninama pa im je najam samo privremena mjera

Dugoročno rješenje je ulaganje države ili lokalnih zajednica u stanove za subvencionirani najam

Nepriuštivost stanova direktno utječe na demografski kolaps Načelno podržavamo mjeru subvencije najma stanova, no još treba vidjeti kako će ona biti koncipirana – složno komentiraju vlasnici agencija za nekretnine najave subvencioniranja najma stanova.

- Teško je komentirati mjeru kada o njoj ne znamo puno detalja. Inicijativa je načelno dobra, ali je kao i uvijek pitanje realizacije. Trebat će ju kvalitetno koncipirati i provesti. U svakom slučaju, treba vidjeti hoće li subvencija biti fiksna ili u postotku od najma, hoće li se regionalno razlikovati, budući da se cijene najma drastično razlikuju u primjerice Slavoniji i Zagrebu. Također, koliko će varirati u odnosu na broj osoba koje uzimaju nekretninu u najam, hoće li postojati gornji limit najma.... Ključno je da ta mjera bude trajna i kontinuirana te da najmodavci sami traže stan koji žele - kazao je Boro Vujović, direktor agencije za nekretnine Opereta.

On smatra da subvencija najma, za razliku od APN-a neće dovesti do porasta cijena najma jer ova mjera teško može generirati neku značajnu novu potražnju.

- Tržište se neće povećati. Eventualno, mjera može motivirati mlade ljude da se odluče odseliti od roditelja, ali vjerujem da to neće biti značajno. Hrvati više vole vlasništvo nad nekretninama, pa im je najam samo privremena mjera. U svakom slučaju, bitno je samo da mjera bude trajna, a ne ograničenog roka trajanja kao što je bio slučaj s APN-om – smatra Vujović.

S obzirom da bi država poticala i regulirala najam, na ovaj način sigurno bi se smanjio neprijavljeni najam, no morat će se paziti i na potencijalne malverzacije s ovom mjerom, primjerice fiktivno iznajmljivanje nekretnina od strane rodbine.

Lana Mihaljinac Knežević, vlasnica i direktorica agencije Zagreb West i predsjednica Strukovne skupine posrednika u poslovanju nekretninama za područje Zagreba i Zagrebačke županije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, smatra da će mjera biti konraproduktivna, ukoliko ju ne bude pratilo ulaganje države ili gradova u stanove za taj povoljniji najam.

- Od kako postoji APN, isticali smo njegove manjkavosti, budući da je dostupan samo kreditno sposobnim osobama, a mladi ljudi s prosječnim plaćama to često nisu. Načelno, apsolutno podržavam mjeru subvencioniranog najma koja bi mogla pomoći u rješavanju problema priuštivosti nekretnina, koji je osobito vidljiv zadnjih godina. Zbog prevelikog fokusa Hrvatske na turizam i preniskog oporezivanja turističkog najma, mladima i studentima najam je postao potpuno nedostupan. Mlade obitelji u Splitu, Dubrovniku ili Puli ne mogu si priuštiti stan zbog visokih cijena, a nitko im ga neće iznajmiti u periodu od travnja do listopada. U Zagrebu se pojavljuje isti problem jer se mnogi stanovi iznajmljuju preko Airbnb-a, pa osim izuzetno loših stanova, teško da možete bilo što iznajmiti za cijenu ispod 400 eura. Nepriuštivost stanova direktno utječe na demografski kolaps – kazala je Mihaljinac.

Na Zapadu različiti modeli subvencioniranja

Prema njezinom mišljenju, pitanje je samo koji će model država primjeniti. U zapadnim zemljama postoji više različitih modela i primjera subvencioniranog najma. Najčešće se kao primjer ističe Beč, koji direktno investira u gradnju nekretnina te ih daje u najam ispod tržišnih cijena, s timda ti stanovi nisu namijenjeni samo socijalnim kategorijama. U Danskoj se pak stanovi grade po modelu zadruga, u Britaniji jedinice lokalne samouprave imaju određeni postotak szanova u vlasništvu koje onda iznajmljuju po povoljnijim cijenama.

- Postoje razni modeli. Kod nas općine uglavnom nemaju stanove u vlasništvu, a država niti ne zna što ima. A i oni stanovi koje ima, uglavnom su neodržavani i u jako lošem stanju. Država bi doduše mogla urediti te stanove i iznajmljivati ih ispod tržišne cijene. S obzirom na to da trenutno ne postoji veći fond stanova vlasništvu države ili lokalne samouprave, pretpostavljam da će ova mjera subvencioniranog najma ići po nekom principu vaučera za najam stanova u privatnom vlasništvu.

No, to neće biti dugoročno rješenje, pogotovo za turistička mjesta, jer svima koji se bave turizmom je oportunije iznajmljivati stanove turistima. Jedino pravo i dugoročno rješenje je ulaganje države ili lokalnih zajednica u stanove za subvencionirani najam. Ako će ova državna mjera uključivati subvencioniran najam privatnih stanova, to će samo potaknuti rast cijena najma jer će si na taj način najmodavci moći priuštiti skuplje stanove. Nigdje u svijetu socijalno stanovanje se ne riješava samo kroz subvenciju, nego kroz ulaganje države i gradove u stanove koje onda potom daju u povoljniji najam - zaključila je Mihaljinac.

Za model socijalnog stanovanja već dugi niz godina se zalaže Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK; iako, kako sam kaže, trebao bi činiti suportno, s obzirom da je vlasnik agencije za nekretnine. - Podržavam aktivizam države na ovom polju i promišljanja o socijalnom stanovanju, no nikada nisam za kratkoročne mjere na tržištu, jer one mogu biti jako opasne i mogu dodatno pogoršati situaciju. Hrvatskoj treba dugoročnija stambena politika i program socijalnog stanovanja, koji nije namijenjen samo najsiromašnijim skupinama ljudi. To se može postići kroz gradnju stanova u vlasništvu lokalnih samouprava i njihov povoljniji najam. Država u svemu tome može pomoći s poreznim okvirom. Prvenstveno tu mislim na preniski porez na turistički najam koji iznosi tek 0,5 posto prihoda, dok je za dugoročni najam on devet posto. Zbog tako niskog poreza s tržišta klasičnog najma izbijamo nekretnine, omogućujemo nesrazmjerno bogaćenje pojedinaca i apartmanizaciju, a od svega toga država nema ništa. Ne bude li se dugoročnije promišljala stambena politika, mali gradovi će ostati bez ljudi – kazao je Ranilović.

Subvencije najčešće neefikasne

I dok agenti za nekretnine u pravilu podržavaju najavljenu mjeru subvencioniranog najma, uz ogradu da još treba vidjeti kako će ta mjera biti razrađena, Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus, smatra da su subvencije najčešće vrlo neefikasan alat za rješavanje bilo kakvog problema te da su nerijetko čak i kontraproduktivne, tj. problem naprave još većim.

- Jasan primjer toga je rast cijene kvadrata stanova otkad je uvedena subvencija za kupnju nekretnine. Viša cijena zbog subvencija, osim što se uglavnom pretoči prodavatelju stana, podigne cijene i svima onima koji kupuju bez subvencije, a u vremenu dok subvencije nema prodavatelji nisu skloni spustit cijenu jer čekaju sljedeći krug subvencije - napisao je Davor Nađi na svom Linekdinu profilu.

Prema njegovu mišljenju, samo kroz povećavanje ponude stanova i povećavanje kupovne moći građana moguće je riješiti problem priuštivosti nekretnina.