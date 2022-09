Borzan: Med i ekološka hrana najčešći proizvodi kojima se varaju kupci

Med i ekološka hrana najčešći su proizvodi na kojima se vara kupce, rekla je europarlamentarka Biljana Borzan, koja tu praksu smatra 'dvostrukim zločinom'.

- Često je uvozni med krivotvoren tako što se u njega stavlja šećerni sirup. Što se tiče hrane iz ekološkog uzgoja, također vrlo se često u inspekciji otkrilo varanje. To je dvostruki zločin, to je protuzakonito, a ljudi često ekološke namirnice uzimaju iz zdravstvenih razloga, pa zapravo bolesnog čovjeka prevariš - rekla je Biljana Borzan (SDP/S&D), izvjestiteljica za inicijativu 'od polja do stola.

Prema njenim riječima, građani preferiraju domaće proizvode, što trgovci iskorištavaju jer im trenutni zakonski okviri dozvoljavaju nedovoljno definirane oznake, kao što je domaći proizvod i mješavina EU/ne-EU.

- Oznake su nedovoljno definirane pa tako 99 posto meda može biti iz Sunčevog sustava, a jedan posto iz Europske unije - ironično je rekla.

Trenutno ne postoje kazne za krivo označene proizvode, no Borzan smatra da to treba mijenjati.

- To je sad siva zona. Može se, ali moramo to mijenjati. Kupac ne smije biti zavaran, bitno je da dobije pravu informaciju - dodala je.

Što se tiče deklaracija, prema istraživanju Borzan, građani kažu da ih ne razumiju.

Pozdravlja odluku vlade i najavljuje 27 novih zakona

Europska zastupnica SDP-a pozdravila je odluku vlade o ograničavanju cijena.

- Pozdravljam odluku vlade za limit cijena, iako je u sukobu s drugim zakonom, prema kojemu se to ne smije, pa trgovci povlače proizvode. Kod nas je dosad jedina mjera bila smanjenje poreza što nije imalo utjecaja na cijene proizvoda za krajnjeg korisnika - rekla je Borzan.

Europska komisija je u svibnju 2020. predstavila strategiju „od polja do stola” kojom se nastoji namjerava postići održiv prehrambeni sustav EU i klimatsku neutralnost do 2050.

Jedan od glavnih ciljeva inicijative je i suzbijanje prijevare povezane s hranom.

- Naš cilj je da građanin, kad dođe u trgovinu, na jednostavan i brz način dobije informaciju kakav je proizvod, odakle, i kakva mu je zdravstvena kvaliteta, i da brzim odabirom može napraviti najbolji izbor - rekla je.

Sve što smo dobili u istraživanju bit će dio mojih zakonskih inicijativa u EP za koje sam već postavila temelje u strategiji “od polja do stola”.

- Opredijelili smo se promijeniti 27 zakon - zaključila je Borzan.