Britanska funta porasla na najvišu razinu u odnosu na dolar od travnja 2022., očekuje se daljnje povećanje stopa

Britanski sterling, potaknut snažnim ekonomskim podacima, porastao je na najvišu razinu u odnosu na dolar od travnja prošle godine vršeći tako dodatan pritisak na Englesku banku da nastavi povećavati kamatne stope.

Funta je u srijedu porasla za čak 0,8 posto na 1,2698 dolara pri čemu je svakako pomoglo široko povlačenje dolara jer su tržišta očekivala da će američka središnja banka zaustaviti povećanje stopa.

Valuta je također porasla za 0,16 posto u odnosu na euro na 1,1705 eura, što je najviša razina od kolovoza prošle godine, prije nego što se povukla na 1,1693 eura. Nagli skok funte dolazi u trenutku kada tržišta ozbiljno preispituju izglede za britanske kamatne stope koje su trenutno na razni od 4,5 posto.

Službeni podaci objavljeni ovog tjedna pokazuju da je britansko gospodarstvo poraslo u prva tri mjeseca ove godine, unatoč prethodnim predviđanjima recesije. U međuvremenu, prosječne plaće u privatnom sektoru u prva su tri mjeseca ove godine bile su 7,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, što je najbrži tempo rasta zabilježen izvan razdoblja pandemije koronavirusa.

Vrhunac u odnosu na euro

‒ Revidirali smo našu prognozu britanske valute na više zbog porasta prinosa na zlato, ali i zbog strože monetarne politike ‒ izjavila je za Financial Times Jane Foley iz Rabobanka.

Guverner Engleske banke Andrew Bailey rekao je pak da je potrebno ‘puno više vremena nego što se očekivalo‘ da se inflaciju stavi pod kontrolu.

Prodaja državnog duga u utorak je pogurala prinose na razine koje nisu viđene još od ‘minijaturnog‘ proračuna bivšeg kancelara Kwasija Kwartenga prošle jeseni koji je uključivao 45 milijardi funti nefinanciranih smanjenja poreza. Prinos na dvogodišnji britanski dug trgovao se na 4,8 posto dok se recimo prošle jeseni trgovao na 4,64 posto.

Funtu je također potaknula šira slabost dolara budući da se već duže vrijeme očekivalo da će Federalne rezerve pauzirati svoj agresivan trend povećanja kamatnih stopa što je navelo ulagače da smanje očekivanja daljnjeg rasta u srpnju. Očekivanja su se na kraju i ostvarila s obzirom da je Fed ovog tjedna najavio dugo očekivanu pauzu u podizanju stopa koja bi ipak trebala biti samo privremena.

‒ Ako monetarna politika već duže vremena kasni, kako zaustavljanje na mjesec dana omogućuje Fedu da procjeni kakva je trenutna situacija? To zapravo nema smisla ‒ rekao je za Financial Times valutni strateg Societe Generalea Kit Juckes koji očekuje da će funta porasti u odnosu na dolar do vrhunca od 1,28 dolara dok pak smatra da je vjerojatno dostigla vrhunac u odnosu na euro.

‒ Da bi sterling nadmašio euro, morate istinski vjerovati da ćemo prije Božića vidjeti kamatne stope koje su barem jedan posto više od trenutnih ‒ objasnio je.