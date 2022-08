Bude li sreće, pruga Dugo Selo – Križevci kasnit će ‘samo‘ četiri godine

Nakon što je Dalekovod objavio da će preuzeti sve poslove DIV grupe na izgradnji i rekonstrukciji pruge Dugo Selo – Križevci, u HŽ Infrastrukturi očekuju da će fizički radovi trajati minimalno do kraja sljedeće godine. Doduše, poručuju, uskoro će s konzorcijem u kojem su ostali Dalekovod i Zagreb – Montaža potpisati ugovor s rokom završetka radova do polovine sljedeće godine koji će, vjerovatno, opet biti produžen.

- Vezano uz okolnosti uslijed kojih je formalno i opravdano moguće produljiti rok dovršetka radova, sklopit će se 5. dodatak Ugovora kojim će se rok dovršetka radova produljiti do polovine 2023. godine. S obzirom na okolnost nove preraspodjele radova na gradilištu te vrijeme potrebno za ponovo pokretanje i intenziviranje aktivnosti, svjesni smo već u ovom trenutku da će fizički radovi trajati minimalno do kraja sljedeće godine – poručuju iz HŽ Infrastrukture.

Radovi započeti u travnju 2016. trebali su biti završeni u veljači 2020., no već dva puta je produžavan rok završetka. S obzirom da u HŽ Infrastrukturi kažu da će radovi 'trajati minimalno do kraja sljedeće godine', to znači da će izgradnja kasniti najmanje četiri godine, no ne bi nas trebalo iznenaditi da se još jednom produži rok.

Inače, DIV grupa se povukla iz konzorcija nakon što je nad tom kompanijom otvoren predstečajni postupak, a kako su nam rekli u HŽ Infrastrukturi, nije moguće uvođenje novog člana u konzorcij, pa su preostala dva člana bila dužna solidarno preuzeti radove za koje je bila zadužena DIV grupa, što je Dalekovod i učinio.

U Dalekovodu nisu htjeli ništa više reći od onog što je objavljeno na Zagrebačkoj burzi kada je, između ostalog, navedeno da će 'članovi konzorcija osigurati potrebne uvjete za nastavak provedbe ugovorenih aktivnosti te spriječiti daljnje rizike u realizaciji projekta'.