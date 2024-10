Burzovne robe: Najveće povećanje bikovskih pozicija od srpnja 2017.

Od plemenitih metala preko soje do bakra, cijene svih roba su u porastu

Izgledi za neke robe nisu posve optimistični budući da i dalje postoje ekonomske zabrinutosti

Sirova nafta na putu je zamjetnog kvartalnog pada

Zlato se nastavlja gurati prema novim rekordnim visinama, dok su FIAT valute u stalnom padu

Nemali pad cijene nafte obilježio je tjedan iz nas. A kada terminske cijene nafte padaju, to ima negativan efekt na mnoge druge robe. Ne čudi stoga da su većina roba iz kompleksa energije tjedan završile u crvenom. Iznimka je jedino plin. Terminske cijene metala i agri roba su na razini prošlog tjedna porasle.

Što se tiče nekih indikatora važnih za robe i tržišta, na početku novog tjedna DXY indeks na razini blago iznad 100 bodova, odnos EUR/USD 1,12, bitcoin blago iznad 64 tisuće doalra, GSCI indeks roba iznad 530 bodova, BCI indeks na razini od 100 bodova.

Pred nama je još jedan značajan tjedan za robna tržišta. Očekuje nas govor predsjednika FED-a Powella, USDA izvješće o kvartalnim zalihama žitarica i uljarica, debata Vance-Walz, izvješće o zaposlenosti i novim radnim mjestima u SAD-u... uglavnom miks makroekonomski podataka i fundamentalnih izvješća. Tržište će još jednim okom gledati na vlažnije dugoročne vremenske prognoze Brazila, rezultate žetve u SAD-u, eskalaciju napetosti na Bliskom istoku i sezonske promjene.

Nakon što je FED smanjio kamatne stope, samo se čekala rekacija Kine, koja je tu vijest željno isčekivala mjesecima. Izašli su sa svojim mjerama za poticanje gospodarstva teškim 147 milijardi dolara, a vjerojatno je to tek početak jer svijet očekuje nastavak politike smanjenja kamatnih stopa na Zapadu, a Kina će to zasigurno popratiti sa svojim mjerama. Međutim, što ako ekonomski pokazatelji i dalje ne budu zadovoljavajući? Kineski cilj je ponovno doseći pet posto rasta BDP-a, no vjerojatno je potrebno više poticaja da se to postigne, iako bez slabljenja juana!

Christine Lagarde, predsjednica ECB-a, upozorava da se svjetsko gospodarstvo suočava sa situacijom sličnom onoj iz 1920-ih, koja je dovela do depresije 1929. godine. Balon duga mogao bi puknuti svakog trenutka. Valute diljem svijeta sada brzo devalviraju u odnosu na zlato i decentralizirane glavne vrijednosti. Prije 100 godina, od 1915. do 1945., s krajem Britanskog Carstva vidjeli smo takozvanu "španjolsku" pandemiju, dva svjetska rata i financijsku krizu. U zadnje četiri godine već su se pojavile tri od ove četiri situacije, jedino što nedostaje je financijska kriza.

Hedge fondovi primaju velike oklade na robu najbržim tempom u sedam godina. Kombinacija kineskih gospodarskih poticaja i smanjenja stope od strane FED-a rezultirala je značajnom promjenom raspoloženja prema agri tržištima i tržištima metala. Fond menadžeri povećali su svoju neto long poziciju u košarici od 20 robnih tržišta za čak 332.575 ugovora prema podacima Američke komisije za trgovinu robnim ročnicama.

Ovo je najveće povećanje bikovskih pozicija još od srpnja 2017. Od plemenitih metala preko soje do bakra, cijene svih roba su u porastu, zbog čega je Bloombergov robni indeks (BCI) porastao na najvišu razinu od srpnja. No, izgledi za neke robe nisu posve optimistični budući da i dalje postoje ekonomske zabrinutosti. Sirova nafta na putu je zamjetnog kvartalnog pada.

Zlato se nastavlja gurati prema novim rekordnim visinama (i čeka se da probije razinu od 2.700 $/oz), dok su FIAT valute u stalnom paddu. Gledajući zlato, tehnička analiza sugerira da cijena dosegnuti najmanje 3.000 $/oz, možda i više do kraja godine.

Zaronile cijene nafte

Kao što smo spomenuli na početku, terminske cijene nafte prošlog su tjedna "zaronile" nakon dva tjedna rasta, i to više od tri posto nafta Brent, te više od pet posto nafta WTI. Pad cijena ponajviše je posljedica vijesti da Saudijska Arabija namjerava odustati od ciljane cijene barela od 100 $/bbl i povećati proizvodnju u prosincu kako bi povećala svoj tržišni udio. Iznenađenje? Rijad je u više navrata demantirao da cilja određenu cijenu, a izvori u OPEC-u poručuju da plan o povećanju proizvodnje ne predstavlja odmak od službene politike grupe. Još ljetos OPEC i saveznici tog kartela najavili su da će od prosinca povećati proizvodnju za 180 tisuća barela dnevno.

Negativno je na cijene utjecala i vijest da su sukobljene strane u Libiji potpisale sporazum kojim je riješen spor oko središnje banke i kontroli prihoda od nafte, što bi moglo značiti da će se izvoz nafte normalizirati. Zbog tog je sukoba libijski izvoz nafte u rujnu spao na samo 400 tisuća barela dnevno, dok je prije sukoba iznosio više od milijun barela dnevno. Kako se očekuje povećanje ponude, cijene nafte nisu porasle ni nakon vijesti o novim monetarnim i fiskalnim poticajnim mjerama kineskih vlasti, najvećim od pandemije. Tržište u ovom trenutku očito nije uvjereno da potražnja u kratkom roku može značajnije porasti, pa se zato cijene nafte na početku novog tjedna vrte oko razine od 70 $/bbl.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF kreću se oko razine od 38 €/MWh, povukavši se s najviše razine u tri tjedna zbog stabilne opskrbe unatoč hladnijem vremenu. Protoci plinovodom Britanija-Nizozemska nastavljeni su nakon održavanja, a ruske opskrbe preko Ukrajine ostale su stabilne. Europsko skladište plina popunjeno je 94 posto, iako je ubrizgavanje skladišta usporeno zbog slabijeg uvoza LNG-a, dok tereti LNG-a iz SAD-a idu u Aziju radi boljeg profita. Uzimajući u obzir cijeli tjedan, cijene su i dalje veće za više od 10 posto budući da se očekuje da će niže temperature idućeg tjedna povećati potražnju, podržavajući bullish kratkoročni trend.

Kina slomila tržište

Cijene agri roba na CBOT-u porasle su prošlog tjedna. Tako je terminska cijena pšenice porasla za dva posto, kukuruza četiri posto, a soje za više od pet posto. Zanimljivo je pogledati tehničke analize, koje pokazuju da bi cijene ovih roba na burzi mogle dodatno porasti do kraja novog kvartala.

EK izašla je s novim procjenama žetve u EU za 2024. pa se tako očekuje proizvodnja meke pšenice od 114,6 milijuna tona (1,5 milijuna tona manje u odnosu na kolovoz i devet posto manje u odnosu na 2023), kukuruza od 60,1 milijuna tona (0,9 milijuna tona manje u odnosu na kolovoz i četiri posto manje u odnosu na 2023.), ječma od 50,4 milijuna tona (0,9 milijuna tona manje u odnosu na kolovoz, ali šest posto više u odnosu na 2023), uljane repice od 17,2 milijuna tona (0,8 milijuna tona manje u odnosu na kolovoz i 13 posto manje u odnosu na 2023.) te suncokreta od 9,5 milijuna tona (0,4 milijuna tona manje u odnosu na kolovoz i tri posto manje u odnosu na 2023.).

Uragan "Helene" oštetio je dio infrastrukture za preradu i utovar u Meksičkom zaljevu i zbog toga postoji strah od usporavanja operacija utovara. Zbog toga je cijena sojine sačme snažno porasla krajem prošlog tjedna. Cijena kukuruza ima podršku zbog smanjenja proizvodnje u Europi, Ukrajini i Argentini. Cijena pšenica je pak, s druge strane, pod pritiskom i trpi jaku konkurenciju roba iz Crnog mora. Kao posljedica, očekuje se da će najnoviji izvještaj o stanju zaliha pokazati najveće zalihe pšenice u SAD-u u zadnje četiri godine. Značajno povećanje zaliha procjenjuje se i kod kukuruza i soje. To je važan test za bullish trend na CBOT-u.

Terminskim ugovorima za bakar na početku novog tjedna trguje se na razini od 4,6 $/lbs funti i na putu su da porastu više od 10 posto na razini mjeseca, poduprto poticajnim mjerama Kine koje su podigle izglede gospodarstva i potražnje u najvećem svjetskom potrošaču bakra.

Prije samo nekoliko mjeseci, mogućnost nestašice "kritičnih minerala" poput kobalta i litija izazvala je strepnju. Ne više, Kina je slomila tržište. Situacija oko kritičnih minerala više ne izaziva zabrinutost zbog manjka, ali treba biti oprezan jer niske cijene nisu jamstvo sigurnosti opskrbe.

Više nego ikada, Kina dominira proizvodnjom kobalta i litija, pojačavajući svoj golemi utjecaj na baterije neophodne za električna vozila. Cijene su pale tako nisko da bi se rudari koji nisu iz Kine borili za zaradu, a to umanjuje poticaj zapadnim investitorima da izgrade vlastite izvore i stavlja još jedan udar na jednu od najrazvikanijih burzovnih priča, da tranzicija na čišću električnu energiju iz fosilnih goriva čini vrtoglavo visoke cijene metala neizbježnim.